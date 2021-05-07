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Haber Giriş: 07.05.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Kayahan ile İpek Açar'ın Londra'da okuyan kızları Aslı Gönül'den mesaj var!

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Kayahan ile İpek Açar'ın Londra'da okuyan kızları Aslı Gönül'den mesaj var!

İpek Açar’ın Kayahan’la evliliğinden olan kızı Aslı Gönül, eğitimine İngiltere’de devam ediyor. 21 yaşındaki genç kız, Anneler Günü öncesinde Quality dergisi aracılığıyla annesine mesaj gönderdi.

FİZİK OKUYOR

ABD’nin ünlü müzik okulu Berklee College of Music’ten mezun olan İpek Açar’ın kızı da eğitim için yurtdışını tercih etti. İngiltere’de bulunan Durham Üniversitesi’nin Fizik Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olan Aslı Gönül Açar, Anneler Günü için annesine mesaj yolladı. 21 yaşındaki genç kız, aynı zamanda tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı:

Kayahan ile İpek Açarın Londrada okuyan kızları Aslı Gönülden mesaj var

İpek Açar ve merhum sanatçı Kayahan, bundan tam 10 yıl önce; 2011 yılında evlerinde kızları Aslı Gönül’le böyle poz vermişti.

KALPLERİMİZ BİRLİKTE

 “Annemi çok seviyorum. İyi ki benim annem olmuş, iyi ki var. O benim için çok kıymetli. Üniversite sürecinde ben uzakta olduğum için ayrı kalsak da kalplerimiz her zaman birlikte. Sadece bir gün değil, her gün onların günü olmalı. Üstelik geçirdiğimiz bu zorlu zamanlarda her evin kalbi anneler. Ben de hem annemin hem de tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım.”

Kayahan ile İpek Açarın Londrada okuyan kızları Aslı Gönülden mesaj var


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