Kayahan anılıyor: Şarkıları kaldı gönüllerde

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNİ DOLAŞTI

İzmir'de 29 Mart 1949'da Albay Süleyman Açar ile Firuzan Hanım'ın oğlu olarak dünyaya gelen Kayahan Açar, müziğe düşkün bir çocuk olarak büyüdü. İlk ve ortaokul eğitimini, sanat, bilim, sağlık ve siyaset gibi alanlarda ün yapmış birçok ismin okuduğu Kars'taki Fevzi Çakmak Okulu'nda alan sanatçı, babasının askerlik görevi nedeniyle Türkiye'nin birçok ilini dolaştı.

'YOSUN GÖZLÜ SEVGİLİM'

İlk evliliğini 8 Mart 1973'te Nur Açar ile yapan Kayahan'ın Beste adlı ilk çocuğu 1974'te dünyaya geldi ve 1991'de eşinden ayrıldı.

Profesyonel müzik çalışmalarına İstanbul'da başlayan sanatçı, müzik dünyasına ilk olarak 1971'de "Yosun Gözlü Sevgilim - Bir Mektubun Var" adlı 45'liğiyle adım attı. Türkiye Eurovision elemeleri için 1978'de "İstanbul Hatırası" adlı şarkıyı besteleyen, ancak elemeyi geçemeyen sanatçı, 1980'de "Bekle Gülüm - Ateş" adlı 45'liğini müzikseverlerin beğenisine sundu.

HEM YORUMCU HEM BESTECİ

Seslendirdiği bütün şarkıları kendisi yazıp besteleyen Kayahan, adını Sezen Aksu, Zerrin Özer, Bilgen Bengü ve en çok da yakın dostu Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyurdu. Kayahan'ın "Geceler", "Kar Taneleri", "Esmer Günler" adlı eserleri Nilüfer tarafından yorumlandı.

Kayahan, "Geceler" adlı şarkısıyla 1986'da Ayşegül Aldinç ile katıldığı Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda "Altın Portakal" ödülünü aldı.



GENİŞ DİNLEYİCİ KİTLESİNE ULAŞTI

TRT Müzik kanalında 1985'te "Cumartesiden Cumartesiye" kuşağı içerisinde çocuklar için bilim kurgu temalı "Sanmer 2095" adlı programı sunan sanatçı, 1987'de ise yine çocuklar için "Merhaba Çocuklar" adlı albümünü hazırladı. İlk albümü "Yemin Ettim"i 1991'de, ikinci albümü "Odalarda Işıksızım"ı 1992'de, "Son Şarkılarım" albümünü de 1993'te müzikseverlerle buluşturan sanatçı, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

SEVENLERİ AYIRMAYIN, SEVENLER AYRILMAYIN

"Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" sloganıyla 1995'te "Benim Penceremden" albümünü yayımlayan Kayahan'ın, "Ben Anadolu Çocuğuyum" ve "Allah'ım Neydi Günahım" adlı eserleri, birçok müzisyen tarafından yorumlandı. Hemen her albümünde "sevgi" temasını işleyen Kayahan, 1996'da "Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın" sloganıyla "Canımın Yaprakları" albümünü yayınladı.



UNUTULMAZ ESERLER

Bir diğer albümü "Emrin Olur"u 1997'de müzikseverlerle buluşturan sanatçı, albümdeki "Şampiyon" şarkısını, taraftarı olduğu Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla yeniden yorumlayarak "Cimbom Şampiyon" adlı single çıkardı. Lale Yılmaz ile 15 Ekim 1992'de evlenen Açar, 1993'te eşinden ayrıldı ve 1999'da evlendiği vokalisti İpek Tüter'den 2000'de Aslı Gönül adlı kızı dünyaya geldi.

"Beni Azad Et" albümünü 1999'da çıkaran Kayahan, 2000'de yayınladığı "Gönül Sayfam" albümünde 17 Ağustos 1999 depremi için yazdığı "17 Ağustos" şarkısı ile kızı Aslı Gönül için bestelediği "Ninni" adlı eserlerine yer verdi. "Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor Menekşe", "Allah'ım Neydi Günahım?", "Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi unutulmaz eserlere imza atan Kayahan, 45 yıllık kariyerinde, 45'likler, long playler, albüm ve singlelarını hayranlarıyla buluşturdu.



'ÖLÜM BİR CEZA DEĞİLDİR'

Kayahan'ın 1990'da yakalandığı yumuşak doku kanseri, tedavi sürecinin ardından 2004 ve 2014'te nüksetti. İlk kanser teşhisinden sonraki yaklaşık 6 aylık süreci "Yemin Ettim"i yazarak geçirdiğini söyleyen Kayahan, o dönemi şu sözlerle anlatmıştı: "Yaşanacak günümüz varmış. Ölüm bir ceza değildir, ben öyle düşünüyorum. Devlet hastanesine gittim, Çapa'da tedavi oldum. Söylediklerine göre 6 ay ömrüm kalmıştı. Şu anda onların verdiği sürenin üstünden 21 sene geçti. 10 sene önce tekrar etti, yine tedavi gördüm."

Küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camisi'nden kaldırıldı ve Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

ROMANTİK MELODİLER

Aralarında Tarkan, Sezen Aksu, Funda Arar ve Nilüfer'in de bulunduğu ünlü sanatçılar, 2014'te bir araya gelerek "Kayahan'ın En İyileri" albümünde yer aldı. Arkadaşlarının deyimiyle, romantik melodileri iğne oyası gibi eserlerine işleyen ve şarkılarında daima insanları birlik ve sevgiye davet eden Kayahan, şarkılarını aşık olarak yazdığını söylemişti.



GİTARLARINA 'KIZIM' DİYORDU

Gitara ve müziğe de aşık olduğunu bir televizyon programında dile getiren usta müzisyen, "Ben gitarlarıma kızım diyorum. 'Gel kızım seninle bir şarkı yazalım.' diyorum. Tekneme de öyle diyorum. Gidiyorum, 'Günaydın kızım.' diye onu da okşuyorum. İnsanlara garip gelebilir ama ben bahçede yatarken ağaçlara da öpücük yolluyorum. Hepsi benim kızım." ifadelerini kullanmıştı.





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