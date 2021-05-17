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Mesut YILMAZ
Haber Giriş: 17.05.2021 - 08:51 | Son Güncelleme:

Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları!

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Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları!

Kaya Çilingiroğlu Bebek’teki bir şarküteride kadın arkadaşıyla alışveriş yaparken görüntülendi. Muhabirleri fark eden çift, mekandan ayrı çıkmayı tercih etti.

Dışarı ilk çıkan Çilingiroğlu, “Hanımefendi kim, neden ayrı ayrı çıktınız” sorusuna “Hangi hanımefendi!” diye cevap verdikten sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.

Kaya Çilingiroğlunun panik anları

Çilingiroğlu’nun ardından yaklaşık 10 dakika sonra şarküteriden çıkan genç kadın ise muhabirlerin sorularına yanıt vermeden bir taksiye bindi.

Kaya Çilingiroğlunun panik anları

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