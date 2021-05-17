Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları!

Dışarı ilk çıkan Çilingiroğlu, “Hanımefendi kim, neden ayrı ayrı çıktınız” sorusuna “Hangi hanımefendi!” diye cevap verdikten sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.

Çilingiroğlu’nun ardından yaklaşık 10 dakika sonra şarküteriden çıkan genç kadın ise muhabirlerin sorularına yanıt vermeden bir taksiye bindi.

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