Kaya Çilingiroğlu'na 58 yaş kutlaması... Çocukları boyuna yetişti!

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'Mutlu yıllar Kaya'

Kaya Çilingiroğlu önceki gün doğum gününü sosyal medya hesabına yüklediği çocukluk fotoğrafıyla kutladı. 58 yaşına basan oyuncuya yorum yazanlardan biri de eski eşi Hülya Avşar’dı. Avşar, “Mutlu yıllar Kaya, hep birlikte” dedi. Çilingiroğlu, kızı Zehra ve oğlu Kaya ile de pastasını üfledi.





Aleyna Tilki evini değiştirdi

Aleyna Tilki, ailesiyle beraber yaşadığı siteye giren saplantılı hayranı yüzünden başka bir eve taşındığını açıkladı. Genç şarkıcı Twitter sayfasına şöyle yazdı:

“Bu beni rahatsız edenler; evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra. Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım.”

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Sokak çekimi

Cemre Baysel, önceki gün özel bir çekim için Nişantaşı sokaklarındaydı. Telefonunun kamerasından kendisine bakıp selfie pozları veren Baysel’in o anları gazetecilerin objektiflerine takıldı. Oyuncu, “Çok acelemiz var” diyerek uzaklaştı. (Behlül AYDIN)

Oğuzhan da doğru zamanda baba olacak

Oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen, oğulları Aslan Oktay’la önceki gün Baltalimanı’ndaki bir mekana girerken görüntülendi. Büyükak, “Oğlumun, gece kalkıp altını değiştiriyorum. Mamasını veriyorum. Eşimle birlikte büyütüyoruz. Oğlum annesine benziyor. Umarım ona benzemeye devam eder” dedi. Oyuncu, “Oğuzhan Koç’un evlilik düşüncesi var mı?” sorularına şu yanıtı verdi: “Bu işler belli olmuyor. O da doğru zamanda, doğru yerde duracak ve baba olacak.” (Behlül AYDIN)