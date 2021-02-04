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Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:55 | Son Güncelleme:

Maskesiz gezdiler! Kaya Çilingiroğlu'dan sert tepki: Siz bana karışmayın

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Maskesiz gezdiler! Kaya Çilingiroğlu'dan sert tepki: Siz bana karışmayın
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Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu Hüseyin Kaya ile Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektife takıldı.

Geçtiğimiz günlerde bir AVM’de “Herkes sosyal mesafeyi korumalı” diye açıklama yapan, ancak bu kez maskesiz görüntülenen Çilingiroğlu, gazetecilere sert çıkarak, “Fazla yaklaşmayın, mesafeyi koruyun” dedi.

Maskesiz gezdiler Kaya Çilingiroğludan sert tepki: Siz bana karışmayın

“Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz ama siz maske takmamışsınız” diyen muhabire de “Siz bana karışmayın” diye karşılık verdi.

Maskesiz gezdiler Kaya Çilingiroğludan sert tepki: Siz bana karışmayın

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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