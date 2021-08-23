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Haber Giriş: 23.08.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Kaya Çilingiroğlu 15 yaşında!

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Kaya Çilingiroğlu 15 yaşında!

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya, yeni yaşını kutladı.

Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tenyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti...

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Oğlu boyunu geçti
Oğlu boyunu geçti

Kaya, 15 yaşına bastı. Baba Çilingiroğlu oğlunun yeni yaşını Instagram'da paylaştığı "İyi ki bizi seçmişsin" mesajıyla kutladı. 

Baba Kaya Çilingiroğlu, kızı  Zehra ile oğlunun kutlama fotoğrafını da sayfasında paylaştı. 

Kaya'nın ablası Zehra Çilingiroğlu'nu öperken çekilen fotoğrafını beğenenler arasında Hülya Avşar da vardı. 

Avşar "Nice mutlu yılları olsun yakışıklının iyiki dogmuş" yorumunu yaptı. 

Kaya Çilingiroğlu 15 yaşında

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