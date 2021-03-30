Kaya Akarsu kimdir, kaç yaşındaydı?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu, 1 Temmuz 1942 tarihinde dünyaya geldi.

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıdır.

Rol aldığı bazı oyunlar



At

Uyarca

Kral Lear

Babamannem Yüz Yaşında

Kafesten Bir Kuş Uçtu

İçerdekiler

Ayışığında Şamata

Soruşturma

Guguk Kuşu



Filmografisi



Harry Potter Ve Felsefe Taşı (Seslendirme,Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Sırlar Odası (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Ateş Kadehi (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Melez Prens (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 2 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Akasya Durağı - 2012

Oyuncak Hikayesi 3 - 2010

Kollama - 2009-2010

Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2009/ Bölüm 42-61/3.serisi Olan Dizi Kurtlar Vadisi Pusuda 142-161/ 20 Bölüm Oynamıştır

Benim Annem Bir Melek - 2008

Miras - 2008

Eksik Etek - 2007

Sessiz Fırtına - 2007

Cemile - 2006

Yeniden Çalıkuşu - 2005

Abdülhamit Düşerken - 2002

Cinlerle Periler - 2001

Sevimli Canavarlar - 2001 (Seslendirme)

Çarli - 1999

Cumhuriyet1998

Köroğlu - 1991

Çalıkuşu (dizi, 1986) - 1986

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