Kavganın her anı kamerada… Ünlü dizi yıldızı komşusunu dövdü! ‘Onu yerde defalarca yumrukladı’

Şu sıralar başrolünde oynadığı War Machine filmiyle adından söz ettiren Reacher dizisinin yıldızı Alan Ritchson'ın yaşadığı sokakta çıkan bir kavgada komşusuna defalarca yumruk attığı anlar görüntülendi.

Alan Ritchson'ın motosikletinin çok ses çıkarması yüzünden başlayan yumruklu kavga bir başka komşusu tarafından videoya kaydedildi. Ve görüntüler hızla yayılarak basına yansıdı.

Ünlü magazin sitesi TMZ tarafından elde edilen görüntülerde, yıldız oyuncunun yere düşmüşken komşusu Ronnie Taylor'ın yüzüne ve başına defalarca vurduğu görülüyor.

Geçtiğimiz pazar günü kaldırımda yaşanan tartışmayı, Ritchson'ın üç oğlundan ikisi olduğu anlaşılan motosikletli genç çocuklar sokakta bir köşede izliyordu.

Kavganın ardından yüzünün halini gösteren fotoğrafını paylaşan Ronnie Taylor, Ritchson geri çekilene kadar hareketsiz kaldı, o durunca yerden gözlüklerini aldı ve aktörle tartışmaya devam etti.

Kavganın sonunda Alan Ritchson’ın yeşil Kawasaki motosikletini tekrar çalıştırdığı ve Ronnie Taylor'ın evinin karşısındaki evine doğru gittiği görüldü.

Ronnie Taylor, ünlü komşusunun kendisine saldırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Soruşturmanın devam ettiği ancak Alan Ritchson’a yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

Komşusu Ronnie Taylor kavganın Alan Ritchson yüzünden çıktığını, bir de üstüne dayak yediğini iddia ederken ünlü oyuncu Ritchson'a yakın kaynaklar, kavgayı başlatanın o olmadığını söylediler.

Alan Ritchson cephesine göre videoya yansıyan kavga çıkmadan önce komşusu Ronnie Taylor motosikletinin üzerindeki Alan Ritchson’ı defalarca itti ve ona çok saldırgan şekilde davrandı.

İkiliyi karşı karşıya getiren anlarda Ronnie Taylor Alan Ritchson’ın motorunu yüksek sesle çalıştırmasından rahatsız oldu. İki komşu hararetli tartışma sırasında birbirlerine el hareketleri yapınca tansiyon iyice yükseldi.

Kavga basına ve sosyal medyaya yansıdıktan sonra çok tepki alan ünlü oyuncudan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.