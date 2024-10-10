Kavga da etseler ayrılamazlar… ‘İyi ki doğdun kardeşim, en iyi arkadaşım, suç ortağım’

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Ancak kimi zaman bu şanslı başlangıçları konuşulsa da Gigi ve Bella Hadid kardeşler genç yaşlarına rağmen yıllardır arı gibi çalışmayı hiç bırakmadan modellikte zirveye yükselmeyi de bildiler.

Filistin asıllı ünlü İş insanı Mohamad Hadid ile bir dönem podyumların en ünlü isimlerinden olan eski model Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun en büyüğü olan Gigi ve bir yaş küçük kardeşi Bella birlikte çıktıkları hayat yolculuğunda hep yana yana yürüdüler.





“DÜNYANIN EN TATLI KIZ KARDEŞİ VE TEYZESİ”

29 yaşındaki Gigi Hadid kız kardeşi Bella’nın 28. doğum gününü Instagram’dan paylaştığı bir dizi fotoğrafla kutladı.

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Gigi Hadid, kız kardeşiyle geçirdiği özel anlardan daha önce görülmemiş fotoğraflarını paylaşıp Bella’nın doğum gününü kutlarken ona “dünyanın en tatlı kız kardeşi ve teyzesi” olarak seslendi ve “Sana daha fazla neşe ve macera dolu bir yıl diliyorum. Seni seviyorum!” yazdı. Gigi ve Bella Hadid sahip oldukları "ünlü" soyadından da faydalanarak moda dünyasının yükselen yıldızları haline geldiler

REKABET DEĞİL DESTEK

Modellik kariyerine hemen hemen aynı anda başlayan iki kız kardeş normalde birbirlerine rakip olsalar da kariyerleri boyunca bu rekabeti hiç özel hayatlarına yansıtmadılar, tam tersine birbirlerine mesleki anlamda hep destek çıktılar.

Daha önceleri de aralarındaki kardeşlik ilişkisini samimi şekilde anlatan ünlü kardeşler herkes gibi ara sıra kavga ettiklerini ancak en sonunda yine en büyük mutluluğu, desteği ve ilgiyi birbirlerinde bulduklarını söylemişit.





“NORMAL KARDEŞLER KAVGA EDER, BİZ DE EDİYORUZ…”

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Mayıs ayında The Drew Barrymore Show'a katılan Bella "Kardeşler arasında kavga etmek kaçınılmazdır, ancak her zaman bundan geri döneceğinizi bilmek önemlidir" demişti.

Bella Hadid, ablası Gigi ile olan ilişkilerini de "Kız kardeşimle aramızdaki en önemli şey, hayatı en iyi arkadaşlar ve normal kardeşler gibi yaşamak, birbirimizden kıyafet çalmak, ön koltuğa kim oturacak kavgası yapmak ve hangi müziği dinleyeceğimize karar vermek gibi" diyerek anlatmıştı. Gigi Hadid küçük kardeşi Bella'nın doğum gününü ona "En iyi kız kardeş ve en tatlı teyze" diye seslenerek kutladı

“EN İYİ ARKADAŞIM, LİDERİM VE SUÇ ORTAĞIM”

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2020 yılında ablası Gigi'nin 25. doğum gününü kutlarken Instagram'da paylaştığı bir gönderide ona “en iyi arkadaşı, lideri, öğretmeni ve suç ortağı” demiş ve Gigi’yle ne kadar yakın olduklarını “Sen yanımda olmasan bu hayatı sürdüremezdim! Bana bir insanın isteyebileceği en iyi abla olduğun için teşekkür ederim” yazmıştı.





HASTALIĞI YÜZÜNDEN MESLEĞİNDEN UZAK KALMIŞTI

Uzun yıllar önce yakalandığı Lyme hastalığı yüzünden zor günler geçiren küçük kardeş Bella Hadid bir süre podyumlardan uzak kaldıktan sonra kendini artık daha iyi hissettiğini söyleyerek Paris Moda Haftası’nda defilelere geri dönmüştü.

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İŞTE VE AŞKTA AYNI ANDA KAZANIYOR

Bella Hadid bir yandan da özel hayatında yakaladığı mutlulukla gündemde. Bir süredir ABD’nin en ünlü at binicisi ve yetiştiricisi sayılan kovboy sevgilisi Adan Banuelos’la birlikte olan Bella hem işte hem de aşkta tam istediği noktaya geldi.

Bella Hadid hem mesleğine geri döndü hem de özel hayatında mutluluğu yakaladı

Bella’nın ilişkisini başta kardeşi Gigi olmak üzere tüm aile kabullenmiş durumda. Söylenenlere göre yakınları “Bella’yı bugüne kadar kimseyle böyle mutlu görmedik” diyor ve giderek ciddileşen bu ilişkiye tam destek veriyorlar. Gigi Hadid ve Bradley Cooper da başlarda sakladıkları aşklarında bir yılı devirdiler

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GIGI DE AŞIK VE MUTLU

Kariyerinin zirvesini yaşayan abla Gigi de son bir yıldır oldukça mutlu bir profil çiziyor. Ünlü şarkıcı Zayn Malik’le ses getiren ve büyük kavgalarla sona eren bir ilişki yaşayan ve bu aşktan Khai adında 3 yaşında bir kızı olan Gigi Hadid bir yıla yakındır Hollywood’un yıldız ismi Bradley Cooper’la birlikte…