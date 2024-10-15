‘Kavga da etsek hiç ayrılmayalım’ sözünü bir ömür tuttular… 46 yıllık karısının ardından döktüğü gözyaşları hala kurumadı…

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Hem bir sunucu hem de oyuncu olarak yıldızlaşan Suzanne Somers geçen yıl bugün yıllarca savaştığı kansere yenilip hayatını kaybetmişti. Ünlü televizyon efsanesi ölümünden birkaç gün sonra ağır hastalığının bile elinden alamadığı neşesiyle 77’nci doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu… Geçen yıl bugün kanserle savaşını kaybedip hayata veda eden ünlü oyuncu ve sunucu Suzanne Somers'ı geride kalan 46 yıllık eşi Alan Hamel anlattı...

46 YIL AYNI YASTIĞA BAŞ KOYDUĞU AŞKINI UNUTAMIYOR

Suzanne Somers ölünce geride 46 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu eşi Alan Hamel kaldı. Ünlü yapımcı deliler gibi sevmeyi bir an bile bırakmadığı eşinin yasını ölümünden sonra da tutmaya devam ediyor.

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Somers ile 46 yıl evli kalan Hamel, Page Six'e verdiği özel demeçte “Aşk ilişkimizin ilk birkaç yılında amiyane tabiriyle kedi köpekler gibi kavga ettik” dedi ve her şeye rağmen birbirlerinden kopamayışlarını da “Ama her zaman birbirimize olan tutkulu aşkımıza geri döndük” sözleriyle anlattı. 55 yıl birlikte olan, 46 yıllık evlilikleri boyunca da birbirlerine olan aşkları hiç azalmayan ünlü çift adeta "ölüm bizi ayırana dek" sözünün hem en romantik hem de en acı örneklerinden biri oldular...

"NE OLURSA OLSUN HİÇ AYRILMAYALIM" DEDİLER VE ÖLÜM ONLARI AYIRANA KADAR BU SÖZÜ TUTTULAR

88 yaşındaki Hamel yıllar önce Suzanne Somers’la birbirlerine verdikleri ve ölüm onları ayırıncaya kadar da hiç bozmadıkları sözü “Kavgalarımızdan birinin ardından Suzanne bana ‘Ne kadar kötü olursa olsun, asla ayrılmayalım’ dedi. Ve hiç ayrılmadık” diye özetledi…

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46 yıllık karısıyla ruh eşi olduğunu anlatan Alan Hamel mutlu yuvasını ve karısına duyduğu ölümsüz aşkı da “Her gece el ele tutuşarak uyurduk ve sabahları Suzanne'dan birkaç dakika önce uyanırdım ve orada öylece uzanıp onun güzel yüzüne bakardım” sözleriyle tarif etti. Alan Hamel, karısı Suzanne Somers'la aşklarını uzun yıllar süren evlilikleri boyunca canlı tutttuklarını, yıllar önce birbirlerine verdikleri "kavga etsek de sakın ayrılmayalım" sözünden de hiç dönmediklerini söyledi

SON NEFESİNİ BÜYÜK AŞKININ ELİNİ TUTARKEN VERMİŞTİ

Suzanne Somers uzun yıllar meme kanseriyle mücadele ettikten ve Alan Hamel’in “hayatta kalmak için son nefesine kadar savaştı” sözleriyle sevgili kocasının elini tutarak öldü.

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Somers ölümünden birkaç gün sonra kocası, çocukları ve torunlarıyla birlikte 77’nci doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu.





BÜYÜK AŞKLARI YILLARA YENİLMEDİ

Çift ilk kez 1969 yılında, Hamel “The Anniversary Game” adlı yarışma programını sunarken ve Somers da yarışmanın ödüllerini dağıtan model olarak çalışmaya başladığında tanışmıştı.

Hamel, Somers’la birlikte geçirdikleri onlarca yıldan sonra bile aralarındaki aşkı ve tutkuyu hep canlı tuttuklarını “Dışarı çıkmayı çok seviyorduk. Suzanne ışıltılı mini elbiselerinden birini giyerek inanılmaz bir görünüme kavuşurdu. Sevdiğimiz restoranlara gider ve akşamı birbirimize bakarak ve usulca sahip olduğumuz aşkın ne kadar büyük olduğunu söyleyerek geçirirdik” sözleriyle anlatmıştı.

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MEZARA GİDEN "BOTLARIN" SIRRI

Hamel çok özlediği eşi Somers için “Suzanne yaşına göre inanılmaz derecede bilge ve sokaktan anlayan biriydi. Suzanne'ın bir diğer bilgeliği de 'birbirimize teslim olmamız' gerektiğiydi, ben onun yapmak istediklerini yapardım, o da benim yapmak istediklerimi yapardı” diyor.

Suzanne Somers’ı kendi elleriyle toprağa veren kocası Hamel, cenazeden sonra onun çok sevdiği yürüyüş botlarıyla gömüldüğünü itiraf etmiş, bunun ardında da aslında büyük aşklarının olduğunu anlatmıştı.

Suzanne Somers mezara bile kocasının ona olan ölümsüz aşkının "sembolü" yürüyüş botlarıyla gitmişti...

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Doğa yürüyüşü yapmayı hep çok seven Suzanne Somers bir gün yürüyüş için uygun botları olmadığını laf arasında kocasına söylemiş, Hamel ise ona sürpriz yapıp ünlü bir markadan sağlam botlar alarak karısına hediye etmişti.

"SONSUZA KADAR AŞIK"

Alan Hamel bununla kalmamış, botun bir tekinin üzerine karısı Suzanne için “Sonsuza kadar aşık" sözlerini yazdırmıştı. Bu romantik jeste çok sevinen Suzanne Somers ölene kadar sağlığı elverdikçe yürüyüşlere çıkmaya ve bu botları giymeye devam etti.

Ve her seferinde de kocasının ona duyduğu büyük aşkı hatırlayıp mutlu oldu. İşte bu büyük aşk ancak ölümle sonlandığı zaman da onun için hâlâ gözyaşı dökmeye devam eden kocası ünlü ismi sonsuzluğa bu büyük aşkın sembolüyle birlikte yolladı…