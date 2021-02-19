Ünlü şarkıcının anne ve babasıyla ilgili şoke eden iddia: Yardım paralarını lüks otellerde bitirmişler

YARDIM PARALARININ YÜZDE 90'I BİTMİŞ

Katy Perry'nin anne ve babası Keith ve Mary Hudson'ın, sahip oldukları hayır kurumunda toplanan paraların yüzde 90'ını kendi zevkleri için, lüks tatillerde harcadığı iddia edildi. Öne sürülenlere göre Keith ve Mary Hudson, hayır kurumunda toplanmış olan 178 bin doların çoğunu aralarında Hawai ve Maldivler'in de bulunduğu lüks tatil destinasyonlarında konaklama ve uçak seyahatleri için harcadı. Hayır kurumunun kasasında ise sarece 7 bin dolar nakit para kaldığı da iddialar arasında.

HEPSİ BİR YIL İÇİNDE BİTTİ

Katy Perry'nin evangelist bir papaz olan babasının kendi adına kurduğu Keith Hudson Ministries adlı hayır kurumunun, lüks tatil beldelerinde çeşitli konferanslar düzenlediği ve paranın bunlar için kullanıldığı ortaya çıktı. Maurice Keith Hudson ile Mary Hudson'ın Malezya, Fransa, Belçika, Panama, İsviçre gibi ülkelerdeki lüks oteller ya da tatil beldelerinde düzenlediği bu konferanslarda insanlara spiritüel içerikli bilgiler verdiği ve uygulamalar yaptığı belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya çıkardığı bu belgelere göre tüm bu harcamalar bir yıl içinde yapıldı.





GENÇLİK YILLARI HAREKETLİYDİ

Katy Perry'nin babası Keith Hudson, giydiği ilginç kıyafetler ve kullandığı aksesuarlarla bir rock yıldızı görünümü sergiliyor. Keith ve Mary Hudson'ın gençliklerinde de hareketli bir hayat sürdürmüş oldukları biliniyor. Çift, bu çılgın gençliğin ardından dinsel ağırlıklı bir hayat sürmeye başladı.





ŞEHİR ŞEHİR GEZDİLER

Gerçek adı Katheryn Elizabeth Hudson olan Katy Perry de yetişme çağında anne ve babasının bu dinsel ağırlıklı anlayışıyla büyüdü. Çocukluk yıllarında ailesi, ülkenin çeşitli yerlerinde kiliseler kurduğu için onlarla birlikte şehir şehir gezdi. Ünlü şarkıcı hem çocukluk hem de gençlik yıllarında anne ve babası tarafından Hıristiyan okullarına ve yaz kamplarına gönderildi. O dönemlerde ailenin maddi durumu da çok iyi değildi. Kimi zaman gıda bulmak içir bile yardım kurumlarına başvurdukları oluyordu.





YİYECEĞİN İSMİ BİLE DEĞİŞTİRİLDİ

Perry'nin anne ve babasının hayatının merkezinde Hıristiyan inanışları ağırlıklıydı. Hatta bu yüzden evde yazı yiyeceklerin adı bile değiştiriliyordu. İngilizcesi "deviled egges" olan baharatlı ve acılı yumurtayla hazırlanan yiyeceğin adı "angeled eggs" olarak değiştirildi. Çünkü yiyeceğin orijinal adında "şeytan" kelimesi geçiyordu. Bu kelime aile içinde "melek" olarak değiştirildi.

EVDE DİNLENECEK MÜZİĞE DE KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Katy Perry, yetişme çağında evinde dini içerikli olmayan müzik dinlemek yasaktı. Bu yüzden kilise korosuna katıldı ve ilk şarkılarını o şekilde söyledi. Perry, kilisedeki törenlerde org ya da piyano eşliğinde söylenen ve dinsel içerikli olan gospel müziğe yöneldi. Ancak ailesi onun henüz 9 yaşındayken vokal dersleri almasını da teşvik etti.

KİLİSE KOROSUNDA ŞARKI SÖYLEDİ

Kariyeri için annesinin evlenmeden önceki soyadı olan Perry'yi tercih eden şarkıcı 9 yaşından 17 yaşına kadar kilise korosunda şarkı söyledi. İlk gitarı kendisine 13 yaşında hediye edildi. Ondan sonra da aile ve arkadaşları arasında kendi yazdığı şarkıları söylemeye başladı. Bu da onun gelecekteki kariyerinin belirleyicisi oldu. Daha sonra girdiği bir sınavı geçen Perry, genç yaşında başarılı bir kariyer yolculuğuna çıktı.

'BASKI UYGULANMADI' DEMİŞTİ

Anne ve babasının hayatının merkezinde Hıristiyan inançları olmasına rağmen kendisine baskı uygulamadıklarını anlatan Katy Perry, bir röportajında "Kendimi kontrol edebilmek için, alçak gönüllülüğüm için her zaman dua ederim" demişti. Bu arada Katy Perry'nin, 1962 yılında David and Lisa adlı filmle en iyi yönetmen dalında Oscar kazanan Frank Perry'nin yeğeni olduğunu da hatırlatalım. Annesinin erkek kardeşi olan Frank Perry, 1995 yılında hayata veda etti.

'KASIRGA GBİİ EVLİLİK'

Katty Perry kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi ve albümleri kısa sürede çok satanlar arasına girdi. Şarkıcı bu arada özel hayatıyla da hep gündemde kaldı. Perry, ilk evliliğini 2010 yılında oyuncu Russell Brand ile yaptı. Ama bu evlilik sadece iki yıl sürdü. Brand, geçen yılın son aylarında bir röportajda Katy Perry ile evliliğine ilişkin konuşmuş ve o dönemi "kasırga gibiydi" diye nitelendirmişti.

ALTIN KÜRE ÖDÜL GECESİNDE AŞK DOĞDU

Perry, bir süredir İngiliz oyuncu Orlando Bloom ile nişanlı. Çift, bir süre önce bir kız bebek sahibi oldu. The Mirror gazetesine konuşan 43 yaşındaki Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry ile tanıştığı geceyi ve hissettiklerini anlattı. Bloom'un anlattığına göre ünlü oyuncu ve 35 yaşındaki Katy Perry, 2016 yılındaki Altın Küre (Golden Globes) ödülleri gecesinde tanıştılar. Anlattığına göre Bloom'un Perry'ye bir kez yakından bakması da ona aşık olmasına yetti.

'HAMBURGER YERKEN KALBİM ONA KİLİTLENDİ'

Orlando Bloom, Katy Perry'nin, dikkatini çektiği ilk anları şöyle anlattı: "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında. Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada "Ooo! Sanırım bu Katy Perry!" diye aklımdan geçirdim." Katy Perry'nin, ünlü oyuncu Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini de anlattı. Söylediğine göre, o masaya kutularla hamburger taşındığını görüp karar verdi. Denzel Washington'ın yanına giden Orlando Bloom, hemen o masaya gidip meslektaşına "Bir tane alabilir miyim?" diye sordu. Denzel Washington da ona "Elbette" dedi. O sırada aynı masada oturan Perry'ye göz kırptı.