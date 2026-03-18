'Kendini beğenmiş' eski nişanlısına böyle ders verecek: Yeni sevgilisinden hamile kalıp ondan intikam almayı planlıyor!

İnsan eğer gösteri dünyasının ünlülerinden biriyse zaten uzun süre yalnız da kalmaz. Hemen yeni bir aşka yelken açar.

NİŞANLISINDAN AYRILIP YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Tıpkı şarkıcı Katy Perry gibi!

Oyuncu Orlando Bloom ile büyük bir bölümünü nişanlı olarak geçirdiği dokuz yıllık birlikteliğini bitiren Perry, sonra herkesi şaşırtan bir adım attı.

Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile bir romantik ilişkiye başladı... Aslına bakılırsa da bu ilişki gerçekten 'koşar adım' ilerliyor.

Başlangıcı, kamuoyuna ilan edilmesi... Hatta 'gelişme' bölümünde de ilginç söylentiler var.

Diğer yandan Orlando Bloom'dan ise uzun süredir ses çıkmıyor. Birkaç kez adı Sydney Sweeney ile anılsa da öyle bir ilişki hiç gerçekleşmedi.

SEVGİLİSİNDEN BİR ÇOCUK İSTİYOR

Katy Perry ve Justin Trudeau cephesinden ise şaşırtan bir haber geldi. Bazı iddialara göre ünlü şarkıcı ilişkisinin bu kadar hızlı ilerlemesinden hiç rahatsız değil.

Hatta Trureau ile bir çocuk sahibi olmayı bile planlıyor. Trudeau'nun da bu düşünceye sıcak baktığı söyleniyor.

Küçük bir hatırlatma yapalım sözün burasında. Perry ile eski nişanlısı Bloom'un ilişkisinden; beş yaşında Daisy Dove adına bir kızı bulunuyor.

Eski çifte yakın kaynaklara bakılırsa Perry, Bloom ile daha fazla çocuk sahibi olmak istiyordu. Ama zaman içinde Orlando Bloom ile ilişkisi kötü gitmeye başlayıp sonunda ayrılığa uzanınca bu da bir hayal olarak kaldı.





ORLANDO, İKİNCİ ÇOCUĞA ÇOK DA SICAK BAKMADI

Kaynaklara göre bunda biraz da Bloom'un etkisi var. Çünkü Katy Perry'nin bir çocuk daha isteğine çok da olumlu yanıt vermedi Bloom.

Bu da Katy Perry'yi çok kırdı.

İşte bu yüzden de 41 yaşındaki Katy Perry, hem çocuk sevdiği için, hem de Orlando Bloom'dan intikam almak amacıyla 54 yaşındaki Trudeau'dan da bebek istiyor.

Katy Perry'nin yakın çevresinden bazı kaynaklar, "Orlando Bloom ile ayrıldıktan sonra Katy Perry'nin hayatı dramatik bir şekilde değişti. Bunun tadını çıkarıyor. Üstüne bir de yeni sevgilisinden hamile kalarak bu keyfini iyice taçlandırmak istiyor" diye özetledi durumu.

SON ZAMANLARDA 'KENDİNİ BEĞENMİŞ BİR OYUNCU' OLARAK GÖRÜYORDU

Yine bu kaynağa bakılırsa Katy Perry; ilişkinin son zamanlarında Bloom'u "Kendini beğenmiş bir oyuncu" olarak görüyordu.

Onun bakış açısına göre Justin Trudeau gerçek ve iyi bir insan. Bu yüzden de onunla aile kurmaya gayet sıcak bakıyor.

Bir kaynak "Katy, bunları asla kamuoyuna söylemez. Ama Orlando'nun yüzüne vurmaktan zevk alıyor" diye anlattı bu durumu da.

Bütün bu iddialar ise dışarıdan bakıldığında gayet dostane şekilde ayrılmışlar gibi görünen Katy Perry ve Orlando Bloom'un hayranlarını da çok şaşırttı elbette.

Orlando Bloom'un eski Katy Perry'den dünyaya gelen kızı dışında eski karısı model Miranda Kerr ile 15 yaşında Flynn Christopher adlı bir oğlu da var. Justin Trudeau ise eski karısı Sophie Gregoire ile evliliğinden yaşları 11 ile 18 arasında değişen üç çocuk sahibi oldu.

