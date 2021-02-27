Annelik halleri

ANNE- KIZ GEZÄ°NTÄ°DE

Orlando Bloom ile niÅŸanlÄ± olan ve bir sÃ¼re Ã¶nce ilk bebeÄŸini dÃ¼nyaya getiren Katy Perry, ilk kez beÅŸ aylÄ±k kÄ±zÄ± Daisy Dove ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Anne- kÄ±z dÃ¼n Havai'de objektiflere takÄ±ldÄ±. AskÄ±lÄ± bir bluz ve aynÄ± renkte bir tayt giyen Katy Perry; baÅŸÄ±na da bir beyzbol ÅŸapkasÄ± taktÄ±. Maskesini Ã§enesinin altÄ±na indiren Perry'nin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda etrafÄ±nÄ± seyrettiÄŸi, sÄ±k sÄ±k da bebek arabasÄ±nda uyuyan kÄ±zÄ±na baktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

BEBEK USLU DURDU

Orlando Bloom ile Katy Perry'nin ilk bebeÄŸi olan Daisy Dove ise bebek arabasÄ±nda zaman zaman uyudu. Bazen de uyanÄ±p meraklÄ± gÃ¶zleriyle etrafa baktÄ±. Bloom ile Perry, Ã¶nceki gÃ¼n de Havai'de bir kumsalda deniz ve gÃ¼neÅŸ keyfi yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Ã‡ift, o sÄ±rada kÄ±zlarÄ±nÄ± yanlarÄ±na almamÄ±ÅŸtÄ±.



SÃ–YLENTÄ°LERE BÃ–YLE NOKTA KOYMUÅžTU

Katy Perry, hamilelik iddialarÄ±na son noktayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla koymuÅŸtu. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Never Worn White adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibinde bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti. Perry, yine sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda "Bu yaz Ã§ok fazla ÅŸey olacak. Sadece doÄŸum yapmayacaÄŸÄ±m, beklediÄŸiniz Ã§ok Ã¶nemli bir ÅŸey daha olacak" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Â PAPATYALI OJE

DÃ¶rt yÄ±ldÄ±r birlikte olan ve Ã¶nceki yÄ±l da niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Katy Perry ile Orlando Bloom, kÄ±zlarÄ±nÄ±n doÄŸumunu da sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu. Mutlu haber, Ã§iftin iyi niyet elÃ§isi olduÄŸu UNICEF'in sosyal medya hesabÄ±ndan da duyuruldu. PaylaÅŸÄ±mda "DÃ¼nyaya hoÅŸ geldin Daisy Dove Bloom. Ä°yi niyet elÃ§ilerimiz Orlando Bloom ve Katy Perry'nin kÄ±zlarÄ±nÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±rmaktan onur duyarÄ±z" denildi. Bu duyuru, aynÄ± zamanda dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda yardÄ±ma muhtaÃ§ bebekler ve anne adaylarÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan bir kampanyanÄ±n da ilk adÄ±mÄ± oldu. Katy Perry'nin anne olduÄŸunu duyurduÄŸu fotoÄŸrafta tÄ±rnaÄŸÄ±nÄ± da kÄ±zÄ±nÄ±n adÄ±ndaki Daisy'ye (Papatya) uygun oje sÃ¼rmesi de dikkatlerden kaÃ§mamÄ±ÅŸtÄ±.Â

ALTIN KÃœRE GECESÄ° AÅžK DOÄžDU

Katy Perry ve Orlando Bloom aÅŸkÄ± bir AltÄ±n KÃ¼re Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde baÅŸladÄ±. The Mirror gazetesine konuÅŸan 43 yaÅŸÄ±ndaki Orlando Bloom, niÅŸanlÄ±sÄ± Katy Perry ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± geceyi ve hissettiklerini anlattÄ±. Bloom'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ oyuncu ve 35 yaÅŸÄ±ndaki Katy Perry, 2016 yÄ±lÄ±ndaki AltÄ±n KÃ¼re (Golden Globes) Ã¶dÃ¼lleri gecesinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Bloom'un Perry'ye bir kez yakÄ±ndan bakmasÄ± da ona aÅŸÄ±k olmasÄ±na yetti.

Â 'HAMBURGER YERKEN KALBÄ°M ONA KÄ°LÄ°TLENDÄ°'

Orlando Bloom, Katy Perry'nin, dikkatini Ã§ektiÄŸi ilk anlarÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir gÃ¶z atÄ±yordum. O oradaydÄ±, kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±nda. HatÄ±rlÄ±yorum, Ã§ok gÃ¼zel pembe bir elbise giyiyordu. O sÄ±rada "Ooo! SanÄ±rÄ±m bu Katy Perry!" diye aklÄ±mdan geÃ§irdim." Katy Perry'nin, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Denzel Washington ile aynÄ± masada oturduÄŸunu fark ettiÄŸini de anlattÄ±. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re, o masaya kutularla hamburger taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p karar verdi. Denzel Washington'Ä±n yanÄ±na giden Orlando Bloom, hemen o masaya gidip meslektaÅŸÄ±na "Bir tane alabilir miyim?" diye sordu. Denzel Washington da ona "Elbette" dedi. O sÄ±rada aynÄ± masada oturan Perry'ye gÃ¶z kÄ±rptÄ±.

Â Ä°KÄ°SÄ° DE DAHA Ã–NCE EVLENÄ°P BOÅžANDI

Katy Perry, daha Ã¶nce oyuncu Russell Brand ile kÄ±sa sÃ¼ren bir evlilik yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Hindistan'da evlenen Ã§iftin birlikletiÄŸi fazla uzun sÃ¼rmedi. Perry, ilk evliliÄŸini 2010 yÄ±lÄ±nda oyuncu Russell Brand ile yaptÄ±. Ama bu evlilik sadece iki yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Brand, geÃ§en yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda bir rÃ¶portajda Katy Perry ile evliliÄŸine iliÅŸkin konuÅŸmuÅŸ ve o dÃ¶nemi "kasÄ±rga gibiydi" diye nitelendirmiÅŸti.

Â BÄ°R DE OÄžLU VAR

Orlando Bloom ise 2010 ile 2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda model Miranda Kerr ile evliydi. Ã‡iftin Flynn Christopher adÄ±nda 10 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu oldu. Annesiyle birlikte yaÅŸayan Flynn, zaman zaman babasÄ± ve onun niÅŸanlÄ±sÄ±yla da buluÅŸup iyi vakit geÃ§iriyor.

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