Katıldığı yarışmayla tanınmıştı: Hastalığı yüzünden sağ bacağı kesildi

İYİMSERLİĞİNİ VE HAYATA BAĞLILIĞINI HİÇ KAYBETMEDİ

Bu süreçte kaybetmediği önemli bir şey vardı: İyimserliği ve gülümseyen yüzü. Şimdi hastane yatağında çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşıp iyileşme sürecini de gözler önüne seriyor.

SAĞ BACAĞININ YARISINI KAYBETTİ

Bu anlatılan, ABD'de yayınlanan The Bachelorette adlı yarışmayla adını duyuran Cam Ayala'nın öyküsü. Teksas doğumlu, 33 yaşındaki Ayala, 2019 yılında katıldığı The Bachelor in Paradise adlı yarışmayla tanınmıştı. Ayala, yaklaşık 23 yıldır mücadele ettiği lenf ödem sorunu nedeniyle sağ bacağının yarısını kaybetti.

HASTANE SÜRECİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Satış müdürü olarak çalışan Cam Ayala, hastanede yaşadığı süreci de sosyal medya sayfasından düzenli olarak paylaşıyor. Bu paylaşımlarında da genç adamın yaşadığı bütün zorluklara rağmen iyimserliğini ve yüzündeki gülümsemeyi kaybetmediği görülüyor.

'TANRI'NIN VERDİĞİ İKİ BACAĞIMDA SON KEZ SPOR YAPIYORUM'

Cam Ayala bir hafta önce Instagram'da yaptığı paylaşımda spor salonunda çekilen videosuna yer verdi. Hastalığı nedeniyle sağ bacağı için kullandığı özel çorabı giyip spor yaparken ve sonra da programı bittiğinde o çorabı çıkardığı anlarda çekilen bir video paylaştı Ayala. 23 yıldır mücadele ettiği lenf ödem nedeniyle kullandığı bu çorabı son kez giyip çıkardığını anlattı. O paylaşımda "Bana Tanrı tarafından verilen iki bacağımla son kez spor yapıyorum" mesajına da yer verdi.

Cam Ayala önceki gün de operasyondan sonra çekilen fotoğraflarına Instagram sayfasında yer verdi. Ayala'nın bu paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Genç adamın yaşadıklarına rağmen hayata sımsıkı tutunması ve iyimser bakış açısı, takipçileri tarafından övgüyle karşılandı. Birçok takipçisi, "Senin böyle iyi olduğunu gördüğümüz için mutluyuz, bu kadar güçlü olduğunu için seninle gurur duyuyoruz" diyerek Cam Ayala'ya desteklerini gönderdi.

Cam Ayala, bir süredir lenfödem hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla ünlü oyuncu Kathy Bates ile birlikte bir kampanyalar düzenliyor. Cam Ayala'nın operasyon geçirdiği Teksas Tıp Merkezi'ndeki odası arkadaşları, yakınları ve aile üyeleriyle dolup taşıyor. Ayala'ya kitaplar ve çiçekler getiren yakınları, onun bu zorlu süreçten olumsuz etkilenmesi için ellerinden geleni yapıyor.

Yumuşak dokularda sıvı birikimine, kollarda ve bacaklarda şişmeye neden olan bu hastalıkta kimi zaman ampütasyon yapmak yani etkilenen organı kesmek gerekebiliyor. Cam Ayala, ağırlıklı olarak sağ bacağını etkileyen bu hastalıkla 23 yıldır mücadele ediyor. Ayala, son yedi yıl boyunca tam 16 kez dizinden operasyon geçirdi. Sonunda da doktorlar lenfödemden etkilenen sağ bacağını ampüte etmek zorunda kaldı.

MÜCADELESİ BELGESELE DÖNÜŞÜYOR

Cam Ayala'nın lenfödem ile mücadelesi, ampütasyon öncesi ve sonrası bir belgesele de konu oluyor. Bu sayede de bu hastalıkla ilgili bir bilinçlendirme hedefleniyor.

KENDİSİ DE AYNI HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Ayala ile birlikte bu belgesel konusunda çalışan ünlü oyuncu Kathy Bates bu konuda şunları söyledi: "Doktorlar, bu hastalığa kozmetik bir sorun gibi bakıyor. Ama aslında bu milyonlarca kişiyi etkileyen ve hayatı tehdit eden bir hastalık." Bates'in anlattığına göre bu hastalığa sahip olan kişilerin çoğu önceleri bunun farkında bile olmuyor. Ya da kol ve bacaklardaki şişkinlik göze iyi görünmediği için hastalığını gizlemek istiyor. Kathy Bates'in anlattığına göre bu insanlar, hayata karışmak yerine genellikle evlerinde saklanmayı tercih ediyor. Ünlü oyuncunun iddiasına göre bazı doktorlar da lenfödem hakkında gereken bilgiye sahip değil. Bu yüzden de hastalık; tedavisi daha zor bir sürece ilerliyor.

LENFÖDEM NEDİR? Lenfödem, lenfatik sistemdeki bozukluktan dolayı hücreler arası sıvıda meydana gelen artış olarak tanımlanıyor. Hangi nedenle olursa olsun lenfatik sistem düzgün bir şekilde çalışmıyorsa veya damarlar uygun bir şekilde sıvıyı drene edemiyorsa, dokular içinde sıvı birikebiliyor. Biriken sıvı miktarı lenfatik sistemin taşıma kapasitesinden büyükse lenfödem oluşuyor. Bazen bebekler bu hastalıkla doğabiliyor. Bunun nedeni ise bebeğin anne karnında olduğu sırada lenf damarlarının yeteri kadar gelişmemesi. Fakat bu durumda vücudun sağlam damarları, gelişmemiş olan damarların görevini üstlenerek sistemin çalışmasını sağlıyor. Lenfödem genellikle tedavi edilebiliyor. Fakat bazen Cam Ayala'nın durumunda olduğu gibi, dokuların gördüğü zarar arttıkça ampütasyon gerekebiliyor.

Kathy Bates'in lenfödem konusundaki çabasının kaynağına gelirsek. Rol aldığı Misery adlı filmle Oscar kazanan Bates, 2003 yılında yumurtalık kanserine yakalandı. Ondan iyileştikten sonra da bu kez meme kanserine yakalandı ve iki göğsü alındı. Bunun ardından da bu operasyonun bir sonucu olarak her iki kolunda lenfödem sorunu ortaya çıktı. Bu olayın ardından da Bates, lenfödem konusunda ulusal bir sözcü olarak çalışmaya başladı.