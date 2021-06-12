Bu kez tüm vücudundan yağ aldıracak: Türkiye'de estetik tatili

BÜTÜN VÜCUDUNDAN YAĞ ALDIRACAK

Jordan adıyla da tanınan model ve oyunu Katie Price, geleneği bozmadı ve yine bir dizi estetik operasyon için Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Katie Price, aynı zamanda tatil de yapacağı Türkiye'de kaş ve yüz kaldırma operasyonu geçirecek. Zaten kaplama olan dişlerini yeniletecek. Bu kez estetik prosedürün en önemli kısmını ise bütün vücudundan yağ aldırma işlemi oluşturacak.



GÖRÜNTÜSÜNDEN MEMNUN DEĞİL

Katie Price'e yakın bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Price'in geçen yıl Türkiye tatilinde bacağını kırdıktan sonra kilo aldığını ve bunun da etkisiyle görüntüsünden memnun olmadığını söyledi. Price'ın arkadaşı, yıldızın kırılan ve birkaç kez ameliyat geçirdiği bacağı nedeniyle hareket edemediğini bu yüzden de kilo aldığını belirtti.

ESTETİK TATİLİ

Katie Price da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Instagram paylaşımında görüntüsünden mutlu olmadığını belirtmişti. Görev aldığı bir çekimin kamera arkasından görüntüler paylaşan Price, yakında bir dizi estetik operasyon geçirmeye hazırlandığını duyurmuştu. Price, takipçilerine "bu estetik operasyonların öncesinde ve sonrasında çekilen görüntülerini de Youtube kanalından yayınlayacağını" duyurdu. Price, bu konuda da gerçekten çok heyecanlı olduğunu belirtti.





TÜP BEBEK TEDAVİSİ BAŞLAYACAK

Katie Price kısa bir süre önce konuk olduğu Packed Lunch adlı programda kilo vermek için çok mücadele ettiğini söylemişti. Nişanlısı Carl Woods ile bir çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başlayacaklarını anlatan Price bunun için de kilo vermek zorunda olduğunu eklemişti. Konuk olduğu programın sunucusu "Ama siz fazla kilolu değilsiniz" dediğinde de Katie Price " Bence kiloluyum. Normal kilom 54, ama şu anda 68 kiloyum" diye yanıt vermişti. Price, kıyafetlerinin dar gelmesinden kilo aldığını anladığını da sözlerine eklemişti.





YILLAR ÖNCEKİ HALİ

Bir dönem Jordan adıyla tanınan Katie Price, en çok estetik operasyon geçiren ünlülerden biri. Durmadan bıçak altına yatan Price, bununla ilgili paylaşımları da sosyal medya sayfası aracılığıyla yapıyor. Price, önceki yıl Belçika'da geçirdiği yüz gerdirme operasyonunda çekilen kanlı görüntüleri de yayınlamıştı.



TEKERLEKLİ SANDALYEDE

Price, geçen sene yine estetik yaptırmak için geldiği Türkiye'de bir ev kazası geçirip iki bacağını birden kırmıştı. Birkaç kez operasyon geçiren Price, uzun bir süre tekerlekli sandalye ile görüntülendi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?