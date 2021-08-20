Katie Price baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanÃ§ kapÄ±sÄ± yaptÄ±: ParayÄ± veren sansÃ¼rsÃ¼z izleyecek

GeÃ§irdiÄŸi yÃ¼z gerdirme operasyonu sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen videosunu sansÃ¼rsÃ¼z olarak yayÄ±nlÄ±yor ve meraklÄ±larÄ± da o anlarÄ± rahatÃ§a izliyor. Elbette belli bir Ã¶deme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda!





Ä°LK ESTETÄ°K OPERASYONU 17 YAÅžINDAYKEN GEÃ‡Ä°RDÄ°

Ä°lk estetik operasyonunu 17 yaÅŸÄ±nda geÃ§iren sonra da defalarca bÄ±Ã§ak altÄ±na yatan TV yÄ±ldÄ±zÄ± ve model Katie Price, geÃ§tiÄŸimiz aylarda TÃ¼rkiye'ye gelip bir dizi estetik operasyon geÃ§irmiÅŸti. Price, yÃ¼z ve gÃ¶z kapaÄŸÄ± gerdirme, kalÃ§a kaldÄ±rma, yaÄŸ aldÄ±rma gibi bir dizi operasyon iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yatmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta o operasyonlar sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini de sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.





BEÅž STERLÄ°NE SANSÃœRSÃœZ OLARAK Ä°ZLENEBÄ°LECEK

Fakat o videolar ve onlarÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgi 43 yaÅŸÄ±ndaki Price'a yetmemiÅŸ olacak ki ÅŸimdi de "estetik buzdaÄŸÄ±nÄ±n" su altÄ±nda kalan kÄ±smÄ±nÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermeye karar verdi. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda bir dÃ¶nem Jordan adÄ±yla tanÄ±nan Katie Price, operasyon gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini kullanarak para kazanmak amacÄ±nda. Bunun iÃ§in de geÃ§irdiÄŸi yÃ¼z gerdirme operasyonunun videolarÄ±nÄ± sansÃ¼rsÃ¼z olarak 5 Sterlin yani 58 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yayÄ±nlÄ±yor.





TÃœM AYRINTILAR GÃ–RÃœNTÃœLERDE YER ALIYOR

Katie Price bu konudaki duyuruyu da yine sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±. Price duyuruda "Estetik operasyon serÃ¼venime birinci elden tanÄ±k olun" diye yazdÄ± ve takipÃ§ilerini o videolarÄ± izlemeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Price'in hem canÄ±nÄ±n yanmasÄ±na neden olan hem de izlenmesi zor olan o videolarÄ±nÄ± meraklÄ±lar 5 Sterlin Ã¶deyerek sansÃ¼rsÃ¼z olarak, tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla izleyebilecek.





'ESTETÄ°K BAÄžIMLISI DEÄžÄ°LÄ°M'

YÄ±llar iÃ§inde kaÃ§ tane estetik operasyon geÃ§irdiÄŸini kendisi bile tam olarak hatÄ±rlamayan Katie Price, bu konuya olan dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gizlemiyor. Fakat kendisine yÃ¶neltilen "baÄŸÄ±mlÄ±" iddialarÄ±nÄ± da reddediyor. "Ben estetik baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± deÄŸilim, Ã¶yle gÃ¶rÃ¼lmek istemiyorum" diyor Price.





ESKÄ° EÅžÄ° DE ELEÅžTÄ°RDÄ°

Katie Price'Ä±n bu estetik dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ eski eÅŸi Kieran Hayler tarafÄ±ndan da eleÅŸtiriÅŸmiÅŸti geÃ§tiÄŸimiz aylarda. Price ile evliliÄŸinden 7 yaÅŸÄ±nda Jett, 6 yaÅŸÄ±nda Bunny adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu bulunan Hayler "o estetik operasyonlardan sonra annelerini iyileÅŸme sÃ¼recinde gÃ¶rmenin, kÃ¼Ã§Ã¼kler iÃ§in zor bir durum olduÄŸunu" savundu.

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'ONU ACI Ä°Ã‡Ä°NDE GÃ–RMEK Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N DE KÃ–TÃœ'

Hayler, Katie Price'dan olan Ã§ocuklarÄ± Jett ve Bunny'nin yanÄ± sÄ±ra yÄ±ldÄ±zÄ±n diÄŸer Ã§ocuklarÄ± Harvey, Princess ve Junior iÃ§in de annelerinin estetik sonrasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n "korkutucu" olduÄŸunu belirtti. Eski eÅŸ, Price'Ä± acÄ±lar iÃ§inde gÃ¶rmenin Ã§ocuklarÄ± olumsuz etkilediÄŸini de sÃ¶yledi. Hayler o iyileÅŸme sÃ¼recinin Ã§ok da iyi bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Katie Price'Ä± da bu gibi durumlarda artÄ±k Ã§ocuklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi gerektiÄŸi konusunda uyardÄ±.





DURMADAN ESTETÄ°K OPERASYON GEÃ‡Ä°RÄ°YOR

Ä°lk kez 17 yaÅŸÄ±nda estetik operasyon iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Katie Price, o zamandan bu yana da 20'den fazla kez mÃ¼dahale geÃ§irdi. "Estetik beni baÅŸtan yarattÄ±" diyen Price, bazen istediÄŸi gibi sonuÃ§ alamasa da yine de o prosedÃ¼rlerden vazgeÃ§miyor.



ESTETÄ°K OPERASYON Ä°Ã‡Ä°N TÃœRKÄ°YE'YE GELÄ°YOR

GeÃ§en yÄ±l da pandemiye raÄŸmen TÃ¼rkiye'ye gelip estetik operasyon geÃ§iren Katie Price, bu kez de rotasÄ±nÄ± yine TÃ¼rkiye'ye Ã§evirdi. Bir dÃ¶nem Jordan adÄ±yla da tanÄ±na Price, tam beÅŸ farklÄ± mÃ¼dahale iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±. Price, dudak kaldÄ±rma, yaÄŸ aldÄ±rma, kalÃ§a kaldÄ±rma da dahil fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirecek bir dizi operasyon geÃ§irdi.





SONUCU BEÄžENMEYÄ°NCE TEKRAR OPERASYON GEÃ‡Ä°RDÄ°

Price 2018 yÄ±lÄ±nda geÃ§irdiÄŸi operasyonlarda istediÄŸi sonucu elde edememiÅŸti. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda doktorun, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ mahvettiÄŸini savunan Price, bunun Ã¼zerine rotasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye Ã§evirdi ve gÃ¼zelleÅŸmek iÃ§in sÄ±k sÄ±k seyahat etmeye baÅŸladÄ±. GeÃ§en yÄ±l da Ä°stanbul'a gelen Price, operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan geÃ§irdiÄŸi kaza sonucu iki bacaÄŸÄ±nÄ± da kÄ±rÄ±p uzun sÃ¼re tekerlekli sandalye ile gezmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.





AMELÄ°YAT MASASINDA Ã‡EKÄ°LEN VÄ°DEOYU YAYINLAMIÅžTI

Katie Price, yeteri kadar hareket edemediÄŸi iÃ§in kilo alÄ±nca bu kez de bu konuya Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak yani yaÄŸ aldÄ±rmak iÃ§in tekrar TÃ¼rkiye'ye geldi. O sÄ±rada da kelimenin tam anlamÄ±yla tepeden tÄ±rnaÄŸa estetik operasyonlarla yenilendi. Price, estetik konusunda gerÃ§ekten de sÄ±nÄ±r tanÄ±mÄ±yor. YÄ±ldÄ±z, birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce yÃ¼z gerdirme iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen videosunu ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen operasyonda Price iÃ§in lokal anestezi kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, yÄ±ldÄ±z bir yandan da doktoruyla sohbet etmiÅŸti.





KÄ°LO ALMIÅžTI

Price son olarak bir dizi estetik operasyon iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelmeden Ã¶nce dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dolaylÄ± olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Katie Price'e yakÄ±n bir kaynak, Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Price'in geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye tatilinde bacaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ktan sonra kilo aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun da etkisiyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Price'Ä±n arkadaÅŸÄ±, yÄ±ldÄ±zÄ±n kÄ±rÄ±lan ve birkaÃ§ kez ameliyat geÃ§irdiÄŸi bacaÄŸÄ± nedeniyle hareket edemediÄŸini bu yÃ¼zden de kilo aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.





KIYAFETLERÄ° DAR GELÄ°NCE GERÃ‡EÄžÄ° FARK ETTÄ°

Katie Price konuk olduÄŸu Packed Lunch adlÄ± programda kilo vermek iÃ§in Ã§ok mÃ¼cadele ettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. NiÅŸanlÄ±sÄ± Carl Woods ile bir Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in tÃ¼p bebek tedavisine baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± anlatan Price bunun iÃ§in de kilo vermek zorunda olduÄŸunu eklemiÅŸti. Konuk olduÄŸu programÄ±n sunucusu "Ama siz fazla kilolu deÄŸilsiniz" dediÄŸinde de Katie Price " Bence kiloluyum. Normal kilom 54, ama ÅŸu anda 68 kiloyum" diye yanÄ±t vermiÅŸti. Price, kÄ±yafetlerinin dar gelmesinden kilo aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.



SONUÃ‡TAN MEMNUN

Price, son olarak TÃ¼rkiye'de geÃ§irdiÄŸi estetik operasyonun sonuÃ§larÄ±ndan memnun olduÄŸunu da bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu. Operasyondan iki hafta sonra Ã§ekilen bu fotoÄŸraflardan oluÅŸan paylaÅŸÄ±mÄ±nda yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden memnun olduÄŸunu belirtti Katie Price. O paylaÅŸÄ±mlarda Katie Price'Ä±n yÃ¼zÃ¼ndeki deÄŸiÅŸimin yanÄ± sÄ±ra yaÄŸ aldÄ±rmanÄ±n sonucu olarak eskisinden daha zayÄ±f gÃ¶rÃ¼nmesi de dikkat Ã§ekti.





ÃœÃ‡ÃœNCÃœ SAYFA GÃœZELÄ°YDÄ°

Tam adÄ± Katrina Amy Alexandra Alexis Infield olan Katie Price, 22 MayÄ±s 1978'de Ä°ngiltere'nin Brighton kentinde doÄŸdu. Bir dÃ¶nem Jordan adÄ±yla anÄ±ldÄ±. HenÃ¼z 4 yaÅŸÄ±ndayken babasÄ±nÄ±n evi terk etmesi onda kalÄ±cÄ± etkiler bÄ±raktÄ±. Annesinin evlenmesinden sonra Ã¼vey babasÄ±nÄ± kabullenmeyerek 18 yaÅŸÄ±nda evi terk etti. o dÃ¶nem 'Sun' gazetesi Ã¼stsÃ¼z modeller arÄ±yordu ve Katie Price, gazeteye Ã¼stsÃ¼z pozlar verdi. Bu sayede Ã¼nlÃ¼ olan Price, Ã¼nlÃ¼ler camiasÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±.





HAREKETLÄ° Ã–ZEL HAYAT

ÃœnlÃ¼ Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± Dane Bowers ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± beraberlik popÃ¼lerliÄŸini artÄ±rdÄ±. AyrÄ±ldÄ±ktan sonra ortaya Ã§Ä±kan ve Ã§iftin Ã¶zel anlarÄ±nÄ± iÃ§eren skandal kaset ise, Katie Price'Ä±n Ã¼nÃ¼ne Ã¼n katmaya devam etti. Bowers'tan hamile kaldÄ± fakat Ã§ocuÄŸunu aldÄ±rdÄ±. 2002 yÄ±lÄ±nda Manchester United'ta oynayan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcu Dwight Yorke'tan hamile kaldÄ±. Yorke'tan ayrÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Ã§ocuÄŸunu doÄŸurdu. Ä°lk Ã§ocuÄŸu Harvey, gÃ¶rme engelli doÄŸdu. Daha sonra 4 doÄŸum daha yapan Katie Price ÅŸu anda 5 Ã§ocuk annesi.





BEÅž Ã‡OCUK ANNESÄ°

Price, ÅŸu ana kadar beÅŸ kez evlendi. Ä°lk evliliÄŸini 2005 ile 2009 arasÄ±nra Peter Andre ile yaptÄ±. Bu evlilikten Princess ve Junior adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Price'Ä±n Dwight Yorke ile birlikteliÄŸinden ÅŸu anda 18 yaÅŸÄ±nda olan Harvey adÄ±nda bir oÄŸlu var. YÄ±ldÄ±z, Kieran Hayler ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten Jett ve Bunny adÄ±nda iki Ã§ocuk annesi oldu. Katie Price'Ä±n 2010 ile 2012 arasÄ±nda Alex Reid ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten ise Ã§ocuÄŸu bulunmuyor.

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