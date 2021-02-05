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Haber Giriş: 05.02.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

O kaza ünlü yıldızın hayatını değiştirdi: Ben artık yürüme engelliyim

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O kaza ünlü yıldızın hayatını değiştirdi: Ben artık yürüme engelliyim
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Sevgilisi ve çocuklarıyla çıktığı tatilde, 7 metrelik bir duvardan düşen ve iki bacağını da kıran ünlü yıldız artık yürüme engelli olduğunu ve kendisini bu şekilde kaydettirdiğini açıkladı.

O kaza ünlü yıldızın hayatını değiştirdi: Ben artık yürüme engelliyim

ESTETİK OPERASYON ARASI TATİL YAPIYORDU
Geçen ağustos ayında, sevgilisi Carl Wood ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye hem estetik operasyon için hem dişlerini yeniletmek için Türkiye'ye gelmişti. Price, bu arada tatil yapacak fırsatı da bulmuştu.

O kaza ünlü yıldızın hayatını değiştirdi: Ben artık yürüme engelliyim

YEDİ METRELİK DUVARDAN DÜŞTÜ
Ancak bu tatil sırasında bütün planlarını ve görünüşe göre hayatını da değiştiren bir kaza geçirdi. Bir gece, 7 metrelik bir duvardan düştü ve iki ayak bileğini de kırdı. Ardından 8 saat süren bir operasyon geçirdi. O operasyonun ardından bir süre yürüyemedi, sonra da aparatlar kullanarak yürümeye başladı.

O kaza ünlü yıldızın hayatını değiştirdi: Ben artık yürüme engelliyim

YÜRÜME ENGELLİ OLARAK KAYDEDİLDİ
Katie Price, İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağını belirterek kendisini "yürüme engelli" olarak kaydettirdiğini açıkladı. Price, geçirdiği son altı ayı da özetledi.

O kaza ünlü yıldızın hayatını değiştirdi: Ben artık yürüme engelliyim

HER İKİ BACAĞINDAN OPERASYON GEÇİRDİ
Price, her iki bacağının da sürekli olarak ağrıdığını, bir ördek gibi yürüdüğünü söyledi. Yıldız, gün içinde en çok 20 dakika yürüyebildiğini de sözlerine ekledi. Katie Price "Asla eskisi gibi olmayacağım. Bir bacağım, konulan metal yüzünden diğerinden daha uzun. Bu yüzden yürürken topallıyorum" dedi.

O kaza ünlü yıldızın hayatını değiştirdi: Ben artık yürüme engelliyim

ELEKTRİK ÇARPMIŞ GİBİ
Price, kazadan ve geçirdiği operasyonlardan sonra bacaklarında sürekli acı hissettiğini ve bu acının ayaklarından başlayan bir elektrik çarpması şeklinde olduğunu da ekledi. Yıldız, bağımlı olmaktan korktuğu için artık ağrı kesici kullanmadığını da sözlerine ekledi.

O kaza ünlü yıldızın hayatını değiştirdi: Ben artık yürüme engelliyim

 

 

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