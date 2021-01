18 yaşındaki oğlunu bakımevine bırakacak: İçim kan ağlıyor

42 yaşındaki Price belki de hayatının en kalp acıtan kararını verdi. Jordan adıyla da tanınan TV ünlüsü ve model Katie Price, doğuştan gelen bazı hastalıkları bulunan 18 yaşındaki oğlu Harvey'i tedavi görmesi için özel bir bakımevine bırakacak. KİLO SORUNUNA ÇARE BULAMAMIŞTI

Katie Price'ın bu kararı almasının en önemli nedenlerinden biri yıldızın bir türlü çözüm bulamadığı Harvey'in kilo sorunu. 18 yaşında ve 184 kilo olan oğlunun, eğer kilo vermezse hayatının tehlikeye gireceğini daha önce sosyal medya hesabından da duyurmuştu Price. Şimdi ise onun sağlığını düzeltebilmek ve kendine daha bağımsız bir hayat kurmasını sağlamak için böyle zor bir karar aldı. NADİR BİR GENETİK HASTALIK İLE DOĞDU

Katie Price'ın eski futbolcu Dwight Yorke ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Harvey, Prader Willi sendromu denilen ve nadir rastlanan bir genetik hastalığa sahip. Bakımevinde, otizmi de bulunan Harvey'in daha bağımsız bir hayat sürmesi için özel eğitim göreceğini de anlattı Price. ZOR KARAR

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Katie Price bu karanın kalbini kırdığını belirterek "Harvey'in, onu başımdan attığımı düşünmesini istemiyorum" sözleriyle nasıl bir ikilemde kaldığını ifade etti. ÇOK SAYIDA BAKIM KURUMUNU GEZİP DEĞERLENDİRDİLER

Katie Price, bu zorunlu ayrılığın, aralarındaki derin ilişkiyi de değiştireceğini de vurgulayarak, oğlunun, kalacağı bakımevinde daha bağımsız bir hayat sürebilmenin yollarını öğreneceğini de ekledi. Katie Price ve Harvey son altı ayda öğrenme güçlüğü ve otizmi olan çocuklara eğitim veren kurumları gezip değerlendirmeler yaptı. 'ONU BAŞIMDAN ATTIĞINI DÜŞÜNMESİNİ İSTEMİYORUM'

Price, oğlunu her gün göremeyecek olmanın çok üzücü olduğunu söyledi ve ardından da sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat bu Harvey için en iyisi. Hepimiz olumlu düşünmek zorundayız. Çünkü Harvey'in onu başımdan attığını düşünmesini istemiyorum. Bu, oğlumun bağımsız bir hayat kurması, yeni beceriler geliştirmesi ve diğer insanlarla sosyalleşmesi için bir şans." 'HEP YANINDA OLAMAYACAĞIMI ONA ANLATMAYA ÇALIŞTIM'

Katie Price oğluna, her an yanında olamayacağını bir şekilde anlatmaya çalıştığını da söyledi. Fakat oğlunun onu hemen arayıp "Anne, sana ihtiyacım var" diyeceğini de ekledi. 'BUNLARI DÜŞÜNMEK ÜZÜCÜ'

Price her ne kadar oğlunun geleceği için önemli bir adım olsa da onun kendisinden ayrı kaldığında ne hissedeceğini ve tepki vereceğini tam olarak bilmediğini de söyledi. Yıldız, bunu düşünmenin de çok üzüntü verici olduğunu belirtti. SOSYAL MEDYADAN DESTEK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Birbiri ardına yaptırdığı estetik operasyonlarla konuşulan TV yıldızı Katie Price, ilk evliliğinden dünyaya gelen en büyük çocuğu 18 yaşındaki Harvey'in, aldığı aşırı kilolardan kurtulması için egzersiz aletine ihtiyaç duyduğunu belirtip bu konuda sosyal medya takipçilerinden yardım istemişti. Pricedaha önce Harvey'in yemek bulamadığında sinir krizi geçirip başını duvarlara vurduğunu anlatmıştı.

GÖRMESİYLE İLGİLİ SORUN DA VAR

Harvey'in doğuştan sahip olduğu Prader Willi sendromu onun kilo almasına neden oluyor. Bunun yanı sıra davranış sorunlarının yanı sıra kilo artışına da yol açıyor. Price'in en büyük oğlu aynı zamanda otizmden muzdarip ve gözleri de yeterli derecede görmüyor. BEŞ ÇOCUK ANNESİ

Katie Price'ın eski evliliklerinden ve birlikteliklerinden Harvey'in yanı sıra dört tane daha çocuğu bulunuyor.