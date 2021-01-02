HOLLYWOOD'UN HÃœZÃœNLÃœ Ã‡OCUÄžU Ama anne ve babasÄ± ayrÄ±ldÄ±ktan sonra onun hayatÄ± da deÄŸiÅŸti. Hem de her anlamda. DÄ±ÅŸarÄ±dan kusursuz gÃ¶rÃ¼nen dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda ne kadar da huzursuz olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã–zellikle de babasÄ± tarafÄ±ndan ilgisiz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda...

DÃœNYANIN GÃ–ZÃœ Ã–NÃœNDE BÃœYÃœDÃœ Bir zamanlarÄ±n mutlu Ã§ifti, Katie Holmes ve Tom Cruise'un, tek Ã§ocuÄŸu Suri Cruise, kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. BugÃ¼n 14 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ kÄ±z Suri. Hayattaki en yakÄ±nÄ± da annesi Katie Holmes.

YENÄ° YILIN Ä°LK ALIÅžVERÄ°ÅžÄ° Holmes ve Cruise, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde New York sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bir sÃ¼redir Emilio Vitolo Jr ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla gÃ¼ndemde olan 42 yaÅŸÄ±ndaki Holmes, 1 Ocak gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kÄ±zÄ±na ayÄ±rdÄ±. SoÄŸuk havaya uygun giysileri ve koronavirÃ¼s Ã¶nlemi olarak taktÄ±klarÄ± maskeleriyle anne- kÄ±z Manhattan'da alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±. Bu arada Suri Cruise'un neredeyse annesinin 1.75 cm'lik boyuna yetiÅŸtiÄŸi de gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. Katie Holmes ile Suri Cruise, kendilerine yÃ¶nelen objektiflere aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden maÄŸazalara girerek alÄ±ÅŸveriÅŸlerini tamamlayÄ±p evlerinin yolunu tuttu.

GÃœNDEMDEN HÄ°Ã‡ DÃœÅžMEDÄ° Suri Cruise, annesi ve Ã¶zellikle de babasÄ±ndan dolayÄ± basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde ilk sÄ±ralardan hiÃ§ dÃ¼ÅŸmedi. 2006 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Suri, bebeklik yÄ±llarÄ±nda, giydiÄŸi pahalÄ± ve iddialÄ± kÄ±yafetlerin yanÄ± sÄ±ra hayatÄ±yla ilgili ortaya atÄ±lan ayrÄ±ntÄ±larla gÃ¼ndeme geliyordu. Scientoolgy tarikatÄ±nÄ±n Ã¶nde gelenlerinden biri olan babasÄ± Tom Cruise'un inanÄ±ÅŸlarÄ± gereÄŸi hiÃ§ arkadaÅŸÄ± olmadan bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. O dÃ¶nemde annesiyle birlikte parklarda yalnÄ±z baÅŸÄ±na oynarken sÄ±k sÄ±k objektiflere takÄ±ldÄ± minik Suri.

BABA Ä°LGÄ°SÄ°NDEN YOKSUN Tom Cruise ile Katie Holmes'un 2006'da baÅŸlayan evliliÄŸi 2012'de bittikten sonra da babasÄ±nÄ±n ona karÅŸÄ± ilgisizliÄŸiyle gÃ¼ndeme geldi hep. Bunun nedeni olarak da Suri'nin, Scientology tarikatÄ±na Ã¼ye olmamasÄ± gÃ¶steriliyordu.

'BEYNÄ°NÄ° ÅžEYTANLAR YIKADI' BirkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce bir internet sitesi, Tom Cruise'un, kÄ±zÄ± Suri'yi gÃ¶rmeyi bu nedenle istemediÄŸi hatta onun "beyninin ÅŸeytanlar tarafÄ±ndan yÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼. Kendisi de geÃ§miÅŸte aynÄ± tarikata Ã¼ye olan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Leah Remini de bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ destekleyip "biraz daha bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde, Tom kÄ±zÄ±nÄ± da tarikata Ã¼ye yapÄ±p annesinden koparmayÄ± planlÄ±yor" iddiasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

HAYATI BOYUNCA GÃ–RMEYECEÄžÄ° BÄ°LE Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ Hatta bu iÅŸi "Tom Cruise, kÄ±zÄ±nÄ±n yeteri kadar arÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan emin oluncaya kadar onu gÃ¶rmeyecek" yorumunda bulunacak kadar ileri gÃ¶tÃ¼renler de oldu. Yine bu iddialara gÃ¶re eÄŸer Suri kendi istediÄŸi gibi tarikata Ã¼ye olup onun kurallarÄ±na gÃ¶re yaÅŸamazsa Tom Cruise'un onu hayatÄ± boyunca gÃ¶rmeyeceÄŸi de ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

SADECE BÄ°R VARLIK OLARAK GÃ–RÃœYOR Ä°DDÄ°ASI Baba- kÄ±z bir baÅŸka iddia ile de gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Buna gÃ¶re Tom Cruise, sÄ±rf kendisiyle aynÄ± inanÄ±ÅŸlarÄ± paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Suri'yi kendi kÄ±zÄ± olarak gÃ¶rmÃ¼yor. Eski bir Scientolog olan Sam Domingo'nun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Cruise kÄ±zÄ± Suri'yi sadece bir "varlÄ±k" olarak gÃ¶rÃ¼yor. Ä°nancÄ±na gÃ¶re de onunla bir baÅŸka hayatta yeniden karÅŸÄ±laÅŸacak.

ANNESÄ°NDEN AYIRMAYA Ã‡ALIÅžTIÂ Bu yÃ¼zden de onunla annesi Katie Holmes'tan boÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yor, hatta hiÃ§ ilgilenmiyor.Â Domingo'nun iddiasÄ±na gÃ¶re Tom Cruise eÄŸer kÄ±zÄ±nÄ± annesinin "penÃ§elerinden" kurtarmayÄ± baÅŸarabilseydi bunu da yapardÄ±.

SOYADINI Ä°STEMEDÄ°ÄžÄ° Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ° YakÄ±n dÃ¶nemde baba- kÄ±z ile ilgili olarak ortaya atÄ±lan bir baÅŸka iddia da Suri'nin artÄ±k babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± kullanmak istemediÄŸi. New Idea adlÄ± internet sitesinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Suri Cruise, artÄ±k babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± kullanmak istemiyor. Hatta yine sitenin iddiasÄ±na gÃ¶re Tom Cruise da bunu kabul etti ama isteÄŸin gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in Suri'nin 21 yaÅŸÄ±na gelmesini ÅŸart koÅŸtu. Suri Cruise, ÅŸu anda 14 yaÅŸÄ±nda.

ANNESÄ°NÄ°N SOYADINI KULLANACAK Ä°DDÄ°ASI Her ne kadar bu iddialar kesin olarak doÄŸrulanmasa da New Idea, Tom Cruise'a yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n bu konuda kesin konuÅŸtuÄŸunu belirterek "Tom, kÄ±zÄ±nÄ±n 'Cruise' soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±mamasÄ±nÄ± umursamÄ±yor" diye konuÅŸtu. AynÄ± kaynak Katie Holmes'un da kÄ±zÄ±na "Benim soyadÄ±mÄ± kullanmak ister misin?" diye sorduÄŸunu, Suri'nin de bunu kabul ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Yine bu iddialara gÃ¶re Katie Holmes'un babasÄ± Martin Joseph Holmes'un da bu konuda neler yapabilecekleri konusunda araÅŸtÄ±rmalara baÅŸladÄ±.

CRUISE'UN SÃ–ZCÃœSÃœ: TOM KIZIYLA Ä°LGÄ°LENÄ°YOR, AMA KAMERA Ã–NÃœNDE DEÄžÄ°L Tom Cruise ile Katie Holmes, 2006 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Ã‡ift, 2012'de yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± verdiler. Ä°ddialara gÃ¶re Cruise, o tarihten bu yana kÄ±zÄ± Suri ile doÄŸru dÃ¼rÃ¼st ilgilenmiyor, onu arayÄ±p sormuyor. Bir dÃ¶nem aktÃ¶rÃ¼n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ "Tom, yoÄŸun programÄ±ndan arta kalan tÃ¼m vakitlerini kÄ±zÄ±na ayÄ±rÄ±yor. Ama bunu kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda yapmÄ±yor" diyerek bu iddialara yanÄ±t vermiÅŸti.