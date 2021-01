HOLLYWOOD'UN HÜZÜNLÜ ÇOCUĞU Ama anne ve babası ayrıldıktan sonra onun hayatı da değişti. Hem de her anlamda. Dışarıdan kusursuz görünen dünyasının, kapalı kapılar ardında ne kadar da huzursuz olduğu ortaya çıktı. Özellikle de babası tarafından ilgisiz bırakıldığında...

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ Bir zamanların mutlu çifti, Katie Holmes ve Tom Cruise'un, tek çocuğu Suri Cruise, kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözü önünde büyüdü. Bugün 14 yaşında bir genç kız Suri. Hayattaki en yakını da annesi Katie Holmes.

YENİ YILIN İLK ALIŞVERİŞİ Holmes ve Cruise, 2021 yılının ilk gününde New York sokaklarında görüntülendi. Bir süredir Emilio Vitolo Jr ile yaşadığı aşkla gündemde olan 42 yaşındaki Holmes, 1 Ocak gününü kızına ayırdı. Soğuk havaya uygun giysileri ve koronavirüs önlemi olarak taktıkları maskeleriyle anne- kız Manhattan'da alışveriş yaptı. Bu arada Suri Cruise'un neredeyse annesinin 1.75 cm'lik boyuna yetiştiği de gözlerden kaçmadı. Katie Holmes ile Suri Cruise, kendilerine yönelen objektiflere aldırış etmeden mağazalara girerek alışverişlerini tamamlayıp evlerinin yolunu tuttu.

GÜNDEMDEN HİÇ DÜŞMEDİ Suri Cruise, annesi ve özellikle de babasından dolayı basının gündeminde ilk sıralardan hiç düşmedi. 2006 yılında dünyaya gelen Suri, bebeklik yıllarında, giydiği pahalı ve iddialı kıyafetlerin yanı sıra hayatıyla ilgili ortaya atılan ayrıntılarla gündeme geliyordu. Scientoolgy tarikatının önde gelenlerinden biri olan babası Tom Cruise'un inanışları gereği hiç arkadaşı olmadan büyüdüğü görüldü. O dönemde annesiyle birlikte parklarda yalnız başına oynarken sık sık objektiflere takıldı minik Suri.

BABA İLGİSİNDEN YOKSUN Tom Cruise ile Katie Holmes'un 2006'da başlayan evliliği 2012'de bittikten sonra da babasının ona karşı ilgisizliğiyle gündeme geldi hep. Bunun nedeni olarak da Suri'nin, Scientology tarikatına üye olmaması gösteriliyordu.

'BEYNİNİ ŞEYTANLAR YIKADI' Birkaç yıl önce bir internet sitesi, Tom Cruise'un, kızı Suri'yi görmeyi bu nedenle istemediği hatta onun "beyninin şeytanlar tarafından yıkandığını" düşündüğünü ileri sürdü. Kendisi de geçmişte aynı tarikata üye olan ünlü oyuncu Leah Remini de bu görüşü destekleyip "biraz daha büyüdüğünde, Tom kızını da tarikata üye yapıp annesinden koparmayı planlıyor" iddiasında bulunmuştu.

HAYATI BOYUNCA GÖRMEYECEĞİ BİLE İLERİ SÜRÜLDÜ Hatta bu işi "Tom Cruise, kızının yeteri kadar arındığından emin oluncaya kadar onu görmeyecek" yorumunda bulunacak kadar ileri götürenler de oldu. Yine bu iddialara göre eğer Suri kendi istediği gibi tarikata üye olup onun kurallarına göre yaşamazsa Tom Cruise'un onu hayatı boyunca görmeyeceği de ileri sürülüyor.

SADECE BİR VARLIK OLARAK GÖRÜYOR İDDİASI Baba- kız bir başka iddia ile de gündeme gelmişti. Buna göre Tom Cruise, sırf kendisiyle aynı inanışları paylaşmadığı için Suri'yi kendi kızı olarak görmüyor. Eski bir Scientolog olan Sam Domingo'nun anlattığına göre Cruise kızı Suri'yi sadece bir "varlık" olarak görüyor. İnancına göre de onunla bir başka hayatta yeniden karşılaşacak.

ANNESİNDEN AYIRMAYA ÇALIŞTI Bu yüzden de onunla annesi Katie Holmes'tan boşandığından bu yana görüşmüyor, hatta hiç ilgilenmiyor. Domingo'nun iddiasına göre Tom Cruise eğer kızını annesinin "pençelerinden" kurtarmayı başarabilseydi bunu da yapardı.

SOYADINI İSTEMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ Yakın dönemde baba- kız ile ilgili olarak ortaya atılan bir başka iddia da Suri'nin artık babasının soyadını kullanmak istemediği. New Idea adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Suri Cruise, artık babasının soyadını kullanmak istemiyor. Hatta yine sitenin iddiasına göre Tom Cruise da bunu kabul etti ama isteğin gerçekleşmesi için Suri'nin 21 yaşına gelmesini şart koştu. Suri Cruise, şu anda 14 yaşında.

ANNESİNİN SOYADINI KULLANACAK İDDİASI Her ne kadar bu iddialar kesin olarak doğrulanmasa da New Idea, Tom Cruise'a yakın bir kaynağın bu konuda kesin konuştuğunu belirterek "Tom, kızının 'Cruise' soyadını taşıyıp taşımamasını umursamıyor" diye konuştu. Aynı kaynak Katie Holmes'un da kızına "Benim soyadımı kullanmak ister misin?" diye sorduğunu, Suri'nin de bunu kabul ettiğini ileri sürdü. Yine bu iddialara göre Katie Holmes'un babası Martin Joseph Holmes'un da bu konuda neler yapabilecekleri konusunda araştırmalara başladı.

CRUISE'UN SÖZCÜSÜ: TOM KIZIYLA İLGİLENİYOR, AMA KAMERA ÖNÜNDE DEĞİL Tom Cruise ile Katie Holmes, 2006 yılında evlendiler. Çift, 2012'de yollarını ayırma kararı verdiler. İddialara göre Cruise, o tarihten bu yana kızı Suri ile doğru dürüst ilgilenmiyor, onu arayıp sormuyor. Bir dönem aktörün sözcüsü "Tom, yoğun programından arta kalan tüm vakitlerini kızına ayırıyor. Ama bunu kameralar karşısında yapmıyor" diyerek bu iddialara yanıt vermişti.