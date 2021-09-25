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Kathy Hilton işte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış

#Kathy Hilton#Paris Hilton#Richard Hilton

Dünyanın en zengin ailelerinden birinin üyesi, önceki gece gittiği lüks restorandan çıkışta, masa örtüsüne sarılmış halde görüntülenmişti.

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NEDENİ MERAK EDİLMİŞTİ
Ünlülerin gözdesi olan restoran çıkışı, giydiği ünlü bir markaya ait elbiseyi çıkarıp masa örtüsüne sarınmasının nedeni de merak edilmişti. Bu konuda çeşitli teoriler ortaya atılsa da hiçbiri doğru çıkmadı. Kendi yaptığı açıklamaya göre çok konuşulan bu olayın nedeni bambaşkaydı.

Kathy Hilton işte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış

ELBİSEYİ ARKADAŞI TAŞIDI
Paris Hilton ve Nicky Hilton Rotschild'in annesi Kathy Hilton, Los Angeles'ta dostlarıyla buluştuğu bir akşam yemeğine kırmızı- beyaz bir elbiseyle gitti. Restoran çıkışı da masa örtüsüne sarınmış olarak görüntülendi. Elbisesini yakın dostu taşıyordu. 62 yaşındaki Hilton bunun nedenini de yaptığı bir Instagram paylaşımında açıkladı.

Kathy Hilton işte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış

YANLIŞ SEÇİM
Hilton, paylaşımında,  o günün erken saatlerinde kızları Paris ve Nicky ile birlikte bir yardım etkinliğine katıldığını anlattı. Batı Hollywood'da gerçekleşen bu etkinlik sırasında aşı terlediğini belirtti Kathy Hilton.

Kathy Hilton işte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış

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'BÜTÜN GÜN SICAKTAN YANDIM, KAVRULDUM'
Christmas in September adlı bu yardım amaçlı müzayedeye katılımın yüksek olduğunu sözlerine ekleyen Kathy Hilton "Hava çok sıcaktı ve ben de müzayedede iki saat boyunca hep sahnedeydim. Sıcaktan yandım, kavruldum" diye konuştu.

Kathy Hilton işte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış

HAVAYA UYGUN DEĞİLDİ
Kısa kollu olmasına rağmen elbisesinin yün içerdiğini söyleyen Kathy Hilton, bunun da Los Angeles'ın eylül havasına pek uygun olmadığını yaşayarak gördüğünü anlattı. "Her şey üzerime yapışmıştı" diyerek de o gün sıcak havadan nasıl etkilendiğini anlattı Hilton. Sonra da arkadaşının önerisiyle gittikleri lüks restoranın masa örtüsünden kendisine daha rahat ve serin tutan bir "giysi" hazırladıklarını söyledi.

Kathy Hilton işte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış

FARKLI YORUMLAR YAPILDI
Kathy Hilton'ın restoran çıkışı masa örtüsüne sarınmasıyla ilgili olarak çeşitli yorumlar yapılmıştı. Bazı kişiler giydiği elbisenin üzerine yiyecek ya da içecek dökülmüş olabileceğini ileri sürdü. Bazıları da elbisenin yırtılmış ya da sökülmüş olabileceğini. Kathy Hilton'un açıklamasıyla da olayın perde arkası ortaya çıkmış oldu.

Kathy Hilton işte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış

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KIZLARINDAN DESTEK GELDİ
Kathy Hilton'un bu ilginç kıyafet tercihi sosyal medyada da çok konuşuldu. Kızları Paris ve Nicky de annelerini destekleyen mesajlar paylaştı. Nicky Hilton "Çok beceriklisin anne" diye yazarken Paris Hilton da "Çok komiksin. Seni seviyorum anne" diyerek ona destek oldu.

Kathy Hilton işte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış

NASIL YAPILDIĞINI DA GÖSTERDİ
Restoran çıkışı, masa örtüsüne sarınmış olan Kathy Hilton'un o gün giydiği elbiseyi elinde taşıyan arkadaşı Elliot Mintz ile durumu "yaratıcı ve bir moda trendi olabilecek bir durum" diye nitelendirdi. Hilton paylaşımında, masa örtüsünü nasıl elbiseye çevirdiklerini de uygulamayı olarak gösterdi.

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Kathy Hilton işte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış

EVLENİNCE MESLEĞİNE VEDA ETTİ
1979 yılından bu yana Richard Hilton ile evli olan Kathy Hilton'un, Paris, Nicky, Conrad, Barron adlarında iki kız iki erkek çocuğu bulunuyor. Eski bir çocuk oyuncu olan Kathy Hilton, meslek hayatına 1968'de başladı, 11 yıl sonra da kariyerine nokta koyup tüm vaktini ailesine ve hayır işlerine vermeye başladı.

Kathy Hilton işte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış

"EFSANE" İLAN ETTİLER
Kathy Hilton, 2012 yılında The Real Housewives of Beverly Hills adlı şova katıldı. Geçen yıl da aynı reality şov'da konuk olarak kamera karşısına geçti. Ancak o kadar beğeni topladı ki şova katıldı. People dergisi onu "The Real Housewives of Beverly Hills efsanesi" olarak nitelendirdi.

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