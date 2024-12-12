Sosyetik güzelin tek rakibi annesi: Açık fotoğraflarımı banka kasasında saklıyorum

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Bu ailede gündeme gelme ve kendinden söz ettirme konusunda Paris ile yarışacak tek kişi annesi Kathy Hilton.

The Real Housewives of Beverly Hills adlı reality şov ile ekrana geren 65 yaşındaki Kathy Hilton, yine yaptığı ilginç bir açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Kathy, aynı programda kendisiyle birlikte yer alan kardeşi Kyle Richards ile sohbet ederken kocası Rick Hilton ile özel hayatlarına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Richards "Birbirinize hiç baştan çıkarıcı telefon mesajları gönderdiniz mi?" diye sordu.

Kathy de bu soruya kocasına asla o türden mesajlar göndermediğini söyleyerek yanıt verdi. Ama birkaç tane özel pozları olduğunu onları da bir banka kasasında sakladığını sözlerine ekledi.

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Kardeşi de "Kim özel fotoğraflarını banka kasasında saklar ki!" sözleriyle şaşkınlığını ifade etti.

Kathy Hilton ise kocasıyla 45 yıldan bu yana sürdürdüğü evliliklerini monotonluktan çıkarmak için neler yaptıklarını anlattı.

Paris Hilton'un annesi daha önce de kızına bu konuda verdiği öğütlerle konuşulmuştu.

44 YILLIK MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI ANLATTI

Paris Hilton'un annesi Kathy kocası Rick Hilton ile uyumlu ve mutlu evliliğinin sırrını geçen ekim ayında konuk olduğu bir etkinlikte anlatmıştı.

People dergisinin bir etkinliğine konuk olan Kathy Hilton, bu uzun zaman içinde kocasıyla kendisinin aralarındaki aşk ateşini nasıl canlı tuttuğunu anlattı.

Evliliğinde 43 yılı geride bırakan 65 yaşındaki Kathy Hilton, Beverly Hills Oteli'nde düzenlenen etkinlikte "Yatağa birbirinize 'seni seviyorum' demeden ve birbirinize küçük bir öpücük vermeden gitmiyorsunuz" diye konuştu.

Aslında kendi kuşağından birçok evli çiftin sırrını uyguladığını da ifade etti bir anlamda. Kathy Hilton "Eğer bir anlaşmazlığınız varsa gece uyumadan önce barışın. Belki biraz gizem yaratırsınız" diye konuştu.

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ASLA DARGIN UYUMAYIN

69 yaşındaki Rick Hilton ile evliliğinden Paris ve Nicky adında iki kızı, Barron ve Conrad adında iki de oğlu olan Kathy Hilton, daha önce de 1979 yılında başlayan evliliklerini nasıl bugünlere getirdiklerine dair açıklamalar yapmıştı.

O sırada söylediğine göre Kathy ve Rick, haftada bir gün kendileri için özel bir yere gidiyorlar ve orada baş başa vakit geçiriyorlar.

Kathy Hilton, kocası Rick ile evlendiğinde henüz 20 yaşındaydı. Çift, önümüzdeki kasım ayının 24ünde evlilikte 44'üncü yıllarına girecekler.

Kathy ve Rick Hilton'un en ünlü çocuğu Paris ardından da 40 yaşındaki Nicky geliyor. Büyük oğulları Barron 34, küçük oğulları Conrad da 30 yaşında.

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Hilton çiftinin Paris'ten iki, Nicky'den 3, oğulları Barron'dan 3 olmak üzere sekiz tane torunu bulunuyor.

Kathy ve Rick Hilton'ın evliliğinden dört tane çocukları ve 8 tane torunları bulunuyor. Çiftin en ünlü çocuğu Paris... Onun ardından da Nicky geliyor.