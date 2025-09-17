Mutlu çift onlarla gurur duyuyor... İki kardeşin düğün şıklığı

Haberin Devamı

Ama hayatlarının milyonlar tarafından merak edildiğini bilen başka bazıları da bunun tam tersi davranıyor...

Özel hayatlarını öyle çok fazla gözler önüne sermiyor. Hele söz konusu çocukları olduğunda katı kurallarını gevşetmiyorlar.

Bazı ünlüler çocuklarının tek bir fotoğrafına bile sosyal medyada yer vermiyor. Bazıları da yüzlerini göstermeden farklı açılardan çekilen fotoğrafları aracılığıyla aile hayatlarından kesitler sunuyor.

KIZLARINI ÖZENLE HAZIRLAMIŞ

İşte sosyal medyada bu türden "yarı gizemli" davranış sergileyenler arasında genç oyuncu Chris Pratt ile karısı Katherine Schwarzenegger da yer alıyor.

Arnold Shwarzenegger ile eski karısı Maria Shriver'ın evliliğinden doğar dört çocuğun en büyüğü olan Katherine ile Chris Pratt'ın iki kızı ve bir de oğlu var.

eş yaşındaki Lyla ile üç yaşındaki Eloise, mutlu çiftin yuvasına neşe getirdi. Dokuz ay önce de oğulları Ford Fitzgerald aralarına katıldı.

Katherine de Chris de zaman zaman sosyal medyada çocuklarıyla çekilen pozlarına yer veriyor. Ama bunların hiçbirinde üç çocuğun da yüzünü göstermiyorlar.

35 yaşındaki Katherine Schwarzenegger, bunun örneklerinden birini de geçtiğimiz günlerde sergiledi.

DAYILARININ DÜĞÜNÜNE GİTTİLER

Kardeşi Patrick ile uzatmalı nişanlısı Abby Champion'ın düğününde çektiği daha önce görülmemiş bazı fotoğraflara sosyal medya sayfasında yer verdi.

Bunlar arasında en çok dikkat çekeni de Lyla ile Elois'ın arka plandan çekilen pozları oldu... O karede iki küçük kız, kocaman bir yeşillikte duruyorlar.

Yüzleri görünmüyor ama belli ki iki küçük kız dayılarının düğünü için büyük bir özenle hazırlanmışlar...

Bir örnek elbiseler giyen Lyla ve Eloise'ın saçları ile Idaho'daki Coeur d'Alene'de yapılan düğün için özel olarak yapılmış.

İki kız kardeşin anneleri Katherine'in "Tatlı anlar" notuyla yaptığı bu pozuna çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

ACABA SAÇLARINI BABALARI MI ÖRDÜ?

Bazı takipçiler bu modeli kızlarında deneyeceklerini belirtirken bazıları da "Ben kendi saçımı böyle öreceğim" yorumunu yaptı.

Bu arada iki kardeşin saç modelleriyle ilgili bir iddia da ortaya atıldı... Bir kullanıcı "Acaba bu saçları kızların babası Chris Pratt mı ördü?" diye sordu.

Bu da nedensiz değil elbette. Çünkü Pratt, 2016 yılında verdiği bir röportajda eski karısı Anna Faris sayesinde örgülü saç modelleri yapmayı öğrendiğini söylemiş ve bu konudaki gizli yeteneğini gözler önüne sermişti.

Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'ın oğlu Patrick ile Abby Champion, 10 yıldır birlikteydi. Gençler, eylül ayının ilk haftasında Idaho'da göl başında düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.





Arnold Schwarzenegger ile eski karısı Maria Shriver'ın dört çocuğu düğünde mutluluk tablosu çizdi.





Patrick ile Abby'nin düğününe Arnold Schwarzenegger'ın karısı Maria Shriver ile evliliğini yıkan yasak ilişkisinden doğan oglu Joseph Baena da katıldı. Arnold, evlerinde hizmetli olarak çalışan Mildred ile yaşadığı kaçamak sonucunda gayri meşru bir evlat sahibi olmuştu.