'Kocanla parası için evlendin' diyen takipçisine tokat gibi yanıt

GÜNDEMİN İLK SIRALARINDA

Bol Grammy ödüllü Kanadalı müzik yapımcısı David Foster ile kendisinden yaşça genç olan eşi Katharine McPhee, son dönemde basının gündeminde ilk sıralarda.





YAKINDA BEBEKLERİ DOĞACAK

Bunun nedeni de çiftin kısa bir süre sonra dünyaya gelecek olan ilk bebeklerini bekliyor olması. 71 yaşındaki Foster ile 36 yaşındaki McPhee, önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi.

RAHAT GİYSİLER

Siyah üzerine beyaz puantiyeli bir elbise giyen Katharine McPhee, kıyafetini siyah ince bir hırka ve beyaz spor ayakkabılarla tamamladı. Foster ise yırtık kotuyla genç bir görünüm sergiledi.

YEMEK YEDİLER

Minik köpeğini de bir çanta içinde taşıyan Katharine McPhee ile David Foster, bir restoranda oturup öğle yemeği yedi. Neşeli oldukları görülen çift, daha sonra biraz alışveriş yaptı. Katharine McPhee ile David Foster, yemeğin ardından kısa bir yürüyüş yaptı. Çift, sonra da otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.

TARTIŞMA ÇIKARAN PAYLAŞIM

Katharine McPhee, geçtiğimiz pazar günü kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı bir paylaşımın ardından bir takipçisiyle ilginç bir diyaloğa girdi. Katharine McPhee, David Foster ile çıktıkları bir tatilde çekilen iki tane fotoğraf paylaştı. McPhee paylaşımına "Sonsuza kadar sevgilim. En iyi arkadaşım, en sevdiğim insan, motivasyon kaynağım, benim her günüm" mesajını yazdı.

'PARASI İÇİN EVLENDİN'

Takipçileri bu paylaşıma beğeni ve sevgi mesajları yağdırırken McPhee'nin bir takipçisi, şarkıcı ve oyuncunun kocasına duyduğu bu sevginin onun parası için olduğunu belirten bir yorum yazdı.

ŞAŞIRTAN CEVAP

Bunun üzerine Katharine McPhee de herkesi şaşırtan bir cevap verdi ve "Gün gibi ortada" diye yazdı. Bir başka takipçisi de müzik dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan David Foster'ın McPhee ile beşinci evliliğini yapmış olduğunu hatırlatarak "Kesinlikle bir evlilik sözleşmesi vardır" diye yazdı.

'ONU TANISANIZ BÖYLE DÜŞÜNMEZSİNİZ'

Katharine McPhee'nin bir başka takipçisi de onun David Foster ile parası için evlendiğini ileri süren kullanıcıya "Sadece David ile tanışmamış olanlar böyle düşünür. Eğer onu tanırsanız onu sevmenin ne kadar kolay olduğunu görürsünüz" diye görüşünü belirtti.

BEŞ KEZ EVLENDİ

Kanadalı besteci, aranjör ve yapımcı David Foster, müzik dünyasının önde gelen isimlerinden biri. Kariyeri süresince 47 kez Grammy adayı olan ve 16 kez de kazanan Foster, dikkat çekici bir özel hayat da sürdürüyor. Foster, bugüne kadar boşanmayla biten dört evlilik yaşadı. B.J. Cook ile ilk evliliğini yapan Foster daha sonra Rebecca Dyer ve Linda Thopmson ile hayatını birleştirdi.

BELLA VE GIGI HADID'İN ESKİ ÜVEY BABASI

David Foster, 2011 ile 2017 arasında Bella, Gigi ve Anwar Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid ile evliydi. O dönemde Yolanda Hadid'in eski eşi Mohamad Hadid ile de dostluk ilişkisi vardı.

2019'DA LONDRA'DA EVLENDİLER

David Foster ile Katharine McPhee 2019 yılında Londra'da düzenlenen sade bir törenle evlendi. O gün gelin Katharine McPhee, törende ünlü tasarımcı Zac Posen'ın imzasını taşıyan bir gelinlik giydi.

BİR KEZ EVLENİP BOŞANMIŞTI

Çift, düğün öncesi Mikonos adasında büyük gün için enerji toplamak amacıyla kısa bir tatile çıkmıştı. Katherine McPhee ilk evliliğini 2008 ile 2016 arasında Nick Cokas ile yaptı.