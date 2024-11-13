Sandığınız gibi bir masal prensesi değil... Evinde yürüdükçe naftalin kokusu geliyor!

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Büyük olasılıkla üzerlerindeki kıyafetler, kullandıkları takılar, o pırıltılı, ışıltılı ve her biri servet değerindeki taçlar bakışlarınızı çekiyor.

Durum böyle olunca da bu aile üyelerinin her anlarını böyle geçirdiğini, bir giydiklerini bir daha ellerine bile almadıklarını düşünüyorsunuz. Ama gerçek hiç öyle değil.

Onlar da sahip oldukları bütün o varlığa rağmen öyle bir kere giydikleri elbiseleri bir kenara atıp hemen yenisini almıyorlar.

Bunun son örneğini de ailenin en gözde üyelerinden biri olan Galler Prensesi Kate Middleton sergiledi.

Zaten Kate'in bu özelliği yıllardan beri kimsenin gözünden kaçmış değil. Bu yüzden de adı önce 'tutumlu düşes'e sonra da 'tutumlu prenses'e çıktı.

Uzun sözün kısası ailenin bütün göz önünde üyeleri gibi Kate de öyle bir giydiğini bir daha giymeyenlerden değil. Bunun da önemli nedenleri var.

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Her ne kadar takipçileri, sevenleri milyonları bulsa da İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin halkın sırtına yük olduğunu, onların vergileriyle gösterişli hayatlar sürdüklerini savunup monarşiye karşı tepki gösterenler de var.

Bu durum için aile üyeleri de her zaman dikkat çekici önlemler alıyor. Bunlardan biri de tepeden tırnağa her biri ünlü moda firmalarının imzasını taşıyan giysilerle ilgili.

Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere şu anda tahtta oturan Kral Charles, Prenses Anne tabii ki her attığı adım olay olan Kate Middleton'ın bu konuda aldığı önlemler var.

Giysilerini, farklı aksesuarlarla ya da küçük dokunuşlarla değiştirip tekrar tekrar giymek. Üstelik bunun halk tarafından fark edilmesini de sağlamak.

Galler Prensesi Kate Middleton da tamı tamına bunu yapıyor zaten. Her ne kadar katıldığı etkinliklerde ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler giyse de bunları defalarca kullanıyor, bazılarını yıllarca üstünden çıkarmıyor.

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ESKİ ELBİSENİN BOYNUNA KADİFE KURDELE TAKIP YENİLEDİLER

Bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz pazar düzenlenen Anma Günü'nde sergiledi. Törenin ruhuna uygun olarak üzerinde siyah bir elbise vardı.

Onun moda tercihlerini adım adım izleyenler Kate'in üzerindeki kıyafeti daha önce de giyip giymediği konusunda kuşkuya kapıldı. Ki bu konuda haklı çıktılar.

Çünkü Kate o gün üzerinde olan kıyafeti daha önce de giymişti. Ama bu kez kıyafet üzerinde bazı farklı dokunuşlar yapılmıştı.

Elbisenin boyun kısmı kadife bir kurdeleyle süslenmiş, ilk kez giydiğinde omuzlarında yer alan püsküllü aksesuar çıkarılmış hatta düğmeleri bile değiştirilmişti.

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Kate, aynı kıyafeti ilk kez 2020 yılında yine aynı törende giymişti. Ama aradan geçen zaman içinde elbisenin üst kısmında değişiklikler yapılmıştı. Tabii en çok uyguladığı küçük hileyi bu kez de uyguladı Prenses... Görünümünü dört yıl öncekinden farklı bir şapkayla tamamladı.

Aslında Galler Prensesi'ni yıllardır takip edenler onun bu tavrını çok iyi biliyor. Çünkü Kate aynı elbiseleri üzerlerinde bazı değişiklikler yaptırarak tekrar tekrar kullanıyor.

Gelin bunları da bir hatırlayalım.

O BEYAZ ELBİSEYLE GECEYE DAMGASINI VURDU

Middleton'ın en çok konuşulan kendisine en çok yakıştırılan kıyafetlerinden biri 2019 yılındaki BAFTA ödül töreninde giydiği bu beyaz elbise oldu.

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O gece saçını toplayan Kate bu tek omuzlu ve etekleri uçuşan kıyafetiyle, şıklık konusunda sinema yıldızlarını geride bıraktı.

Aradan sadece üç yıl geçmişti ki Kate yine aynı törene ve yine aynı elbiseyle katıldı. Ama bu kez elbisenin üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştı.

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Üç yıl önce sol omuzda yer alan çiçekler sökülmüş onların yerine elbisenin kumaşından farklı bir aksesuar yerleştirilmişti. Saçlarını bu kez açık bırakan Kate görünümünü de uzun siyah eldivenlerle tamamlamıştı. Zaten bu eldivenler gecenin en çok konuşulan ayrıntısı oldu. Bazı kişiler o siyah eldivenlerin elbisenin bütün zarafetini bozduğunu savundu. Ama bazıları da bu değişikliği çok beğendiğini ifade etti.

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BU ELBİSE DE DEĞİŞTİRİLDİ

Kate bir başka BAFTA töreninde giydiği siyah üzerine çiçek desenleriyle süslü elbiseyi üzerinde değişiklik yaptırıp bir kez daha kullandı.

2017 yılındaki törende genellikle tercih etmediği bir şekilde omuz dekoltesi verdi Kate. Saçını topladı ve sallantılı küpeler taktı.

2019 yılında yine aynı elbiseyle National Portrait Gallery'deki bir geceye katıldı. Fakat bu kez elbisenin yaka kısmı kapatılmış ve kısa kollar eklenmişti. Yine de diğer bütün ayrıntılar iki yıl önceki gibi bırakılmıştı.





İLK KEZ PAKİSTAN GEZİSİNDE GİYDİ

Gelelim Kate Middleton'ın daha önce de giydiği ve sonra başka bir gecede kullandığı o pırıltılı yeşil elbiseye.

2019 yılında kocası Prens William ile birlikte çıktığı Pakistan gezisindeki resmi davette giydi bu elbiseyi Kate.

Bedenini saran elbisenin en çok dikkat çeken ayrıntısı rengi ve üzerindeki pırıltılardı. Bir de tabii Pakistan kültürüne gönderme yapan, sol omuzundaki aksesuar.

AYAKKABILARI DEĞİŞTİRDİ, OMUZUNDAKİ AKSESUARI ÇIKARDI

Kate Middleton bu elbiseyi 2021 yılında bir başka gecede tekrar kullandı. Bu kez sol omuzundaki detayın yerinde yeller esiyordu.

Kate'in saçları ise Pakistan'dakinden farklı olarak toplanmamış, kıvırcık dalgalar halinde omuzlarından aşağıya dökülüyordu.

DÜĞÜNE BİLE ESKİ ELBİSEYLE GİTTİ

Kate Middleton'ın en çok giydiği kıyafetlerden biri de bu beyaz elbise. Çünkü Prenses bunu bir değil iki değil defalarca giydi.

Hatta kayınbiraderi Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği törende de üzerinde aynı kıyafetin olması tartışma konusu bile oldu.

Kate o elbiseyi ilk olarak 2015 yılında kızı Charlotte'un vaftiz edildiğ törende giydi. Ama o kadarla sınırlı kalmadı. Yıllar içinde defalarca dolabından çıkardı, farklı ayakkabı ve şapkalarla değerlendirdi. Üstelik bu beyaz elbise üzerinde hiçbir değişiklik de yapılmadı.

Kate Middleton, kızının vaftiz töreninde giydiği o elbiseyle Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününe de katıldı. Bu kez gösterişli bir şapka kullandı. Ama onun düğün için yeni bir elbise bile giymemesi "Bu töreni ciddiye almadı" yorumlarına neden oldu.

Kate yine aynı beyaz elbiseyle 2022 yılındaki bir başka törende ortaya çıktı. Bu kez ayağında siyah ayakkabılar, elinde aynı renk bir çanta vardı. Elbiseyle aynı renkteki şapkanın ise siyah aksesuarları dikkat çekiyordu.





HERKES YENİ ULUSLARARASI GEZİYİ BEKLİYORDU

Kate Middleton ile Prens William, bundan iki yıl önce epey olaylı geçen Bahamalar, Jamaika gibi ülkeleri kapsayan bir Karayipler gezisine çıkmıştı. Ülkesinde katıldığı etkinliklerde defalarca aynı kıyafetleri giyen Kate, o gezide ise bambaşka bir görünüm sergiledi.

Çünkü gezide adım attığı her yerde üzerinde daha önce görülmemiş elbiseler vardı. Hatta bunların bazıları söz konusu ülkenin bayrak renkleri dikkate alınarak hazırlanmıştı.

Kate o gezideki gardrobuyla ilgi çekti. Herkes bir sonraki uluslararası geziyi bekledi. Aslına bakılırsa Kate ile William'ın bu yıl İtalya'ya bir resmi gezisi olacaktı. Hayranları da Prenses'in üzerindeki kıyafetleri görmek için o geziyi dört gözle bekliyordu.

Ama Galler Prensesi'nin önleyici kanser tedavisi nedeniyle bu gezi iptal edildi.

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Gezinin Jamaika ayağında bir törende giydiği bu beyaz elbise çok konuşuldu.





Kate Middleton'ın o gezi için hazırladığı kıyafetler hayranları arasında da "Evinde eskileri giyiyor, misafirliğe gidince yenileri" şeklinde esprilere neden olmuştu.





Tabii ki Kate o gezide de eskilerini unutmadı. Belize'ye veda ederken giydiği pantolon ve ayakkabılar yeniydi ama üzerindeki ceket üniversite yıllarından kalmaydı. Bir başka deyişle hep yeni elbiseler giydiği o gezide bile Kate yanında eski bir kıyafeti taşımıştı.