O seviÅŸme sahnelerini Ã§ekerken kendimi nesne gibi hissettim

YILLAR SONRA FARK ETMÄ°Åž

Modern sinemanÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± oyuncularÄ±ndan biri olarak bilinen Kate Winslet, ÅŸÃ¶hrete ilk olarak 30 yÄ±l Ã¶nce rol aldÄ±ÄŸÄ± Heavenly Creatures adlÄ± filmle ulaÅŸtÄ±. Bir dÃ¶nem konuÅŸulan seviÅŸme sahnelerinde oynamaktan da geri durmayan Winslet, uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini "nesneleÅŸtirilmiÅŸ" hissettiÄŸini anlattÄ±.

SOHBET PROGRAMINA KONUK OLDU

Radio Times programÄ±na konuk olan 45 yaÅŸÄ±ndaki Kate Winslet, son filmi Ammonite da Saoirse Ronan ile birlikte seviÅŸme sahnelerinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti. O sahnelerde hiÃ§bir ÅŸekilde "nesne" haline getirilmediÄŸini vurgulayan Winslet "Fakat o film, benim geÃ§miÅŸte "nesneleÅŸtirilmiÅŸ" olduÄŸumu hissetmemi saÄŸladÄ±. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuÅŸtu.

Â ROL ARKADAÅžININ 18 YAÅžINA GÄ°RMESÄ°NÄ° BEKLEMÄ°ÅžLERDÄ°

Kate Winslet, 2008'de kendisine Oscar kazandÄ±ran The Reader (Okuyucu) adlÄ± filmde uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kalan cesur sahnelerde rol almÄ±ÅŸtÄ±. O dÃ¶nemde sÃ¶z konusu sahnelerin Ã§ekilmesi iÃ§in rol arkadaÅŸÄ± olan David Kross'un 18 yaÅŸÄ±na girmesi beklenmiÅŸti. Winslet, kariyerinin zirvesine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 1997 yÄ±lÄ±nÄ±n hem Ã¶dÃ¼l hem de izlenme rekortmeni Titanik filminde de Ã¼stsÃ¼z sahnelerde yer almÄ±ÅŸtÄ±.

SON FÄ°LMÄ° Ã‡OK KONUÅžULDU

BazÄ± sahneleriyle Ã§ok konuÅŸulan Ammonite filminde ana karakterlerinden birini canlandÄ±ran Kate Winslet, yÃ¶netmeni strese sokan seviÅŸme sahneleri hakkÄ±nda konuÅŸmuÅŸtu. YÃ¶netmenliÄŸini Francis Lee'nin Ã¼stlendiÄŸi film, dÃ¼nyanÄ±n ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanÄ±nan Mary Anning'in yaÅŸamÄ±ndan kesitler sunuyor. Filmde Ä°ngiliz bilim insanÄ± Anning'i Kate Winslet canlandÄ±rdÄ±. O filmde rol arkadaÅŸlarÄ± Rol arkadaÅŸlarÄ± ise Saoirse Ronan ile Fiona Shaw, Gemma Jones, Alec Secareanu'ydu.

'Ã‡EKÄ°MDEN Ã–NCE GERGÄ°NDÄ°M'

Kate Winslet, Ammonite adlÄ± filmin Ã§ok konuÅŸulan seviÅŸme sahneleri hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini de Hollywood Reporter dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda dile getirmiÅŸti. Winslet, "SeviÅŸme sahnesi Ã§ekmek elbette sandviÃ§ yemeÄŸe benzemiyor" dedi ve yÃ¶netmen Frances Lee'nin bu sahnelerin Ã§ekiminden Ã¶nce Ã§ok gergin olduÄŸunu anlattÄ±. Sonra da aynÄ± sahnelerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§eceÄŸi rol arkadaÅŸÄ± Saoirse Ronan ile birlikte bu gerilimi azaltmak iÃ§in bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Winslet "Frances'e 'BÄ±rak Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m' dedim. Sonra da iÅŸimizi yaptÄ±k" diyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.Kate Winslet, bu sahneler iÃ§in Ronan ile birlikte bir koreografi oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ve ona gÃ¶re davrandÄ±klarÄ±nÄ± da anlattÄ±.

DUBLÃ–R KULLANMADI

45 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Kate Winslet, Ã§Ä±plak sahnelerde oynamanÄ±n kendisini gururlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Oyuncu "40 yaÅŸÄ±n Ã¼zerinde ve doÄŸumlar sonrasÄ± vÃ¼cudumu gÃ¶stermekten gurur duydum" diyerek yaÅŸÄ±tÄ± birÃ§ok kadÄ±n oyuncunun bunu yapacak cesareti bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu yÃ¼zden bu sahnelerde dublÃ¶r kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

ÃœÃ‡ EVLÄ°LÄ°KTEN ÃœÃ‡ Ã‡OCUK

ÃœÃ§ kez en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu, dÃ¶rt kez de en iyi kadÄ±n oyuncu dallarÄ±nda Oscar adayÄ± gÃ¶sterildi Kate Winslet. 2009 yÄ±lÄ±nda The Reader (Okuyucu) filmindeki performansÄ±yla kadÄ±n oyuncu Oscar'Ä±nÄ± kazandÄ±. ÃœÃ§ kez evlenen Kate Winslet'Ä±n her bir evliliÄŸinden birer tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Ä°lk evliliÄŸini 1998 ile 2001 arasÄ±nda Jim Threapleton ile yaptÄ± Winslet. Bu evlilikten Mia adÄ±nda 20 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. O da son dÃ¶nemde oyunculuk kariyerine baÅŸladÄ±. Kate Winslet Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Sam Mendes ile 2003 ile 2011 arasÄ±nda evli kaldÄ±. Bu evlilikten 17 yaÅŸÄ±nda Joe adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor. Winslet'Ä±n ÅŸu anda evli olduÄŸu Edward Abel Smith'ten de Bear Blaze adÄ±nda bir oÄŸlu var.

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