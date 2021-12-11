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Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

#Kate Middleton#Prens William#Ürdün Tatili
Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

Kraliyet ailelerinin takipçileri için en heyecanlı günler geldi çattı.

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SONUNDA ORTAYA ÇIKTI
Yaklaşan yeni yıl ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca meraklı, bu ailelerin üyelerinin Noel'i kutlamak için hazırladığı kartları heyecanla bekliyordu. Sonunda en çok merak edilen kart da ortaya çıktı.

Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

ANTİK KENTTE POZ VERDİLER
İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde üyeleri, tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, çocuklarıyla birlikte poz verdikleri Noel kartını yayınladı. Herkes kış mevsimini çağrıştıran bir poz geleceğini umarken aile, bu yılın ikinci yarısında çıktıkları sanılan "gizli" Ürdün tatilinde çekilen bir fotoğrafı yayınladı. Ünlü Petra Antik Kenti'nde çekildiği belli olan fotoğrafta tüm aile objektife mutlu bir şekilde gülümsüyor.

Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

RENK UYUMU
Fotoğrafta Prens William, ortama uygun şortu, toprak rengi tişörtüyle görülüyor. Kate Middleton ise kocasının tişörtüne uyum sağlayan haki tonlarda bir elbise giyiyor. Sekiz yaşındaki en büyük çocukları George, anne ve babasının giysilerine uygun kamuflaj desenti tişörtü ve gri şortuyla görülüyor. Altı yaşındaki Charlotte ile üç yaşındaki Louis ise mavi ağırlıklı giyinmiş poz vermek için.

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NE ZAMAN GİTTİKLERİ MERAK KONUSU
Prens William ve Kate Middleton'ın çocuklarıyla birlikte poz verdiği bu Noel kartı yayınlandığında hayranlarını da şaşırttı. Herkes onlardan daha çok sonbahar ya da kış koşullarına uygun bir poz bekliyordu. Ürdün'de çekilen fotoğraf ise ailenin ne zaman bu tatile çıktığı sorularını da beraberinde getirdi. Cambridge ailesi tatillerinde açıklanmayan yerlere gidiyor. Genel kanı ise çiftin çocuklarıyla birlikte Karayip adalarında tatil yaptığı yönündeydi. O yüzden Ürdün tatili çiftin hayranlarını şaşırttı. Bu tatilin, pandemi nedeniyle uygulanan seyahat yasaklarının gevşetilmesinden sonra yani bu yılın ikinci yarısında gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

İKİ BUÇUK YIL ÜRDÜN'DE YAŞADI
Kate Middleton'ın çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte iki buçuk yıl Ürdün'de yaşadığını da hatırlatalım. British Airways'te çalışan babası Michael'ın görevi nedeniyle Middleton ailesi Ürdün'de bir süre yaşamıştı, Kate ve kardeşi Pippa da o süre içinde orada kreşe gitmişti.

Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

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DİKKATLİ GÖZLER BU TİŞÖRTÜ HEMEN HATIRLADI
Bu arada Charlotte ve Louis'in kıyafetlerindeki ayrıntılar da gözlerden kaçmadı. Ailenin en küçük oğlu Louis, ağabeyi George'un yıllar önce ailesiyle birlikte çıktığı Avustralya gezisinde Sidney'deki bir hayvanat bahçesi ziyaretinde giydiği tişörtün benzerini giydi poz için.

Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

BENZER TİŞÖRT
George, 2014 yılında bu mavi- beyaz çizgili tişörtle hayvanat bahçesini ziyaret etmişti.

Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

AYAKKABILAR DA HAFIZALARA KAZINMIŞTI
Charlotte ve Louis'in ayakkabıları da dikkatlerden kaçmadı. Her ikisi de bir örnek bağcıkları çıkarılmış spor ayakkabılar giydi.

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Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

GEORGE DA AYNISINI GİYDİ
Bu ayakkabının aynısını yıllar önce yine George giymişti.

Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

KARDEŞLERİN EN SEVDİĞİ AYAKKABILAR
Charlotte'un doğum günü pozunda bu ayakkabılarla görülmesi de "George'un küçülen ayakkabılarını giyiyor" iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

PANDEMİ KOŞULLARINA UYGUN
Prens William'ın babası Charles ile üvey annesi Carnwall Düşesi Camilla'nın Noel kartı da pandemi koşullarına uygun bu yıl. Çift, Noel kutlaması için bu yıl Royal Ascot yarışlarında çekilen bu pozu paylaştı. Fotoğrafta Charles, Camilla'nın maskesini takmasına yardım ederken görülüyor.

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Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

Cambridge çiftinin geçen yılki Noel kartı.

Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

Ailenin 2018 için hazırladığı Noel kartı.

Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı

2017 yılında henüz Louis aralarına katılmadan verdikleri Noel kartı pozu. 

 

 

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#Kate Middleton#Prens William#Ürdün Tatili

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