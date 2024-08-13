KeÅŸke hiÃ§ takmamÄ±ÅŸ olsaydÄ±: ÃœnlÃ¼ niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ parmaktan Ã§Ä±ktÄ±

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Â Sonradan o yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n o genÃ§ kÄ±za mutluluk getirmediÄŸi de acÄ± ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±. O gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n mavi renkli safir taÅŸÄ±na uygun bir kÄ±yafetle niÅŸan pozu veren genÃ§ kÄ±z daha 36 yaÅŸÄ±nda geride gÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± milyonlarca kiÅŸi bÄ±rakarak bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p gitti.

Bir zamanlar onun zarif parmaÄŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen o yÃ¼zÃ¼k yÄ±llar sonra baÅŸka bir genÃ§ kÄ±zÄ±n parmaÄŸÄ±nda yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. O genÃ§ kÄ±z da geleceÄŸin kralÄ±yla evleniyordu. ZamanÄ± gelince o da Ã¼lkesinin kraliÃ§esi olarak tahta Ã§Ä±kacaktÄ±.

O genÃ§ kÄ±z yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n ilk sahibinden daha ÅŸanslÄ±ydÄ± ailesi ve kocasÄ± konusunda. Ama o da bu dÃ¼nyadaki imtihanÄ±nÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla vermeye baÅŸladÄ±.

Birbirleriyle fiziksel anlamda hiÃ§ tanÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ olan kayÄ±nvalide ile gelini birleÅŸtiren o Ã¼nlÃ¼ yÃ¼zÃ¼k bir kez daha gÃ¼ndeme geldi. Ama bu kez bambaÅŸka bir nedenle.

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DIANA'DAN KATE'E GEÃ‡EN SAFÄ°R TAÅžLI YÃœZÃœK

MeraklÄ±larÄ± Ã§oktan anladÄ± Ã¶nce Prenses Diana'nÄ±n taktÄ±ÄŸÄ± sonra da bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate'e geÃ§en o Ã¼nlÃ¼ yÃ¼zÃ¼kten sÃ¶z ettiÄŸimizi.

Diana, Charles ile niÅŸanlanÄ±rken kendi seÃ§tiÄŸi o yÃ¼zÃ¼kle sadÄ±k bir koca ve mutlu bir evlilik bulamadÄ±. YÄ±llar sonra Prens William'Ä±n o yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ parmaÄŸÄ±na taktÄ±ÄŸÄ± Kate ise ondan daha ÅŸanslÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Her ne kadar aldatma sÃ¶ylentileri sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme gelse de William, Kate iÃ§in babasÄ± Charles'Ä±n annesi Diana'ya olduÄŸundan Ã§ok daha iyi bir eÅŸ oldu. Ã‡ocuklarÄ±na da iyi bir baba.

O safir taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼k ise hep tartÄ±ÅŸma konusu olarak kaldÄ±.

'LANETLÄ° YÃœZÃœK' Ä°DDALARI BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°

Ã–zellikle de Kate kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nda milyonlarca kiÅŸi "Bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n ona mutluluk getirmeyeceÄŸini biliyorduk" diye yorum yaptÄ±. Kate yine de bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan "lanetli" olarak nitelendirilen Ã¼nlÃ¼ yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ parmaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karmadÄ±.

Ta ki Ã¶nceki gÃ¼n yayÄ±nlanan sÃ¼rpriz bir videoya kadar...

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Son olarak Wimbledon erkekler finalinde kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William, Paris OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n kapanÄ±ÅŸ gÃ¼nÃ¼ Ä°ngiliz takÄ±mÄ±na teÅŸekkÃ¼r eden ve sporcularÄ± kutlayan bir video yayÄ±nladÄ±.

ÃœNLÃœ YÃœZÃœK PARMAÄžINDA DEÄžÄ°LDÄ°

O videoda ilk bakÄ±ÅŸta dikkat Ã§eken iki ayrÄ±ntÄ± vardÄ±. Ä°lki Kate'in Ã¼zerindeki Ã§izgili tiÅŸÃ¶rttÃ¼.. AynÄ± tiÅŸÃ¶rtÃ¼ zaman zaman giyen Kate, son olarak kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± videodakine benzer Ã§izgili bir tiÅŸÃ¶rt giymiÅŸti.Â

Olimpiyat OyunlarÄ±'nda BÃ¼yÃ¼k Bratinya'yÄ± temsil eden sporculara teÅŸekkÃ¼r sunduklarÄ± videoda William'Ä±n sakallarÄ± da dikkat Ã§ekti. Sosyal medyadaki yorumlara bakÄ±lÄ±rsa Ã§ok da beÄŸenilmedi.

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BÃ¼tÃ¼n bunlar bir yana Kate ile William'Ä±n videosuyla ilgili olarak en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ± ise bambaÅŸkaydÄ±.

Kate, kayÄ±nvalidesi Diana'dan sonra kendisine geÃ§en o Ã¼nlÃ¼ safir taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ parmaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Onun yerine bambaÅŸka bir yÃ¼zÃ¼k vardÄ±....

Ä°ÅŸte birÃ§ok kiÅŸinin ilk kez gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ o yÃ¼zÃ¼k, Galler Ã§iftinin videosuyla ilgili olarak en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ± oldu.

WILLIAM'IN HEDÄ°YESÄ°

AslÄ±nda Ã§ok kimse bilmese de o yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n de Kate ile William'Ä±n geÃ§miÅŸinde Ã¶nemli bir yeri var.

YÃ¼zÃ¼kteki taÅŸlar Kate'in burcu olan oÄŸlak ile Prens William'Ä±n burcu olan yengecin simgesi. Yan yana dizilen o taÅŸlar Kate ile William'Ä±n birbirlerine sonsuz baÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± temsil ediyor.

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Ve evet... YÃ¼zÃ¼k daha sevgili olduklarÄ± dÃ¶nemde William tarafÄ±ndan Kate'e hediye edildi. Galler Prensesi, resmen niÅŸanlanÄ±p Diana'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ parmaÄŸÄ±na takÄ±ncaya kadar da o yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±k sÄ±k kullandÄ±.

Kate'in safir taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ parmaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karmasÄ± birÃ§ok hayranÄ±nÄ± sevindirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ konunun uzmanlarÄ±na gÃ¶re safir, herkesin bilinÃ§sizce takmamasÄ± gereken bir taÅŸ. Kimi insanlara kÃ¶tÃ¼ ÅŸans getirdiÄŸine bile inanÄ±lÄ±yor.

Hatta Kate'in kansere yakalanmasÄ±nda bu taÅŸÄ±n olumsuz etkisi bile olabilir bu inanÄ±ÅŸa gÃ¶re.

MUTSUZ EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°N SÄ°MGESÄ° 'LANETLÄ°' YÃœZÃœK

Zaten Diana'nÄ±n yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bu anlamda pek iyi bir ÅŸÃ¶hreti de yok... Gelin onlarÄ± da bir hatÄ±rlayalÄ±m.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu yÃ¼zÃ¼k Ã§ok uzun sÃ¼redir "lanetli" olarak anÄ±lÄ±yor zaten. Bunun nedenini tahmin etmek de zor deÄŸil elbette.

Onu kullanan ilk kiÅŸi Prenses Diana evliliÄŸinde hiÃ§ mutlu olmadÄ±. KocasÄ± tarafÄ±ndan neredeyse hiÃ§ sevilmeyen Diana, gencecik yaÅŸÄ±nda da iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunu geride bÄ±rakarak bu hayata veda etti. Bir anlamda "gÃ¶zÃ¼ aÃ§Ä±k gitti" Diana'nÄ±n...

Ä°ÅŸte bu nedenle ne kadar deÄŸerli olursa olsun, gencecik bir kadÄ±nÄ±n mutsuzluÄŸunun simgesi olan o yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ parmaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±yan kiÅŸinin yani Kate'in gerÃ§ek mutluluÄŸu bulmasÄ± zor birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re.

BÃ¶yle inanÄ±ÅŸlar insanlÄ±k tarihinde her dÃ¶nemde vardÄ± elbette. 2024 yÄ±lÄ±nda Kate'in ciddi bir ameliyat geÃ§irmesini, ardÄ±ndan da kanser tedavisi gÃ¶rmeye baÅŸlamasÄ±nÄ± bu yÃ¼zÃ¼ÄŸe baÄŸlayanlar da var az Ã¶nce hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi.

'KEÅžKE BAÅžKA BÄ°R YÃœZÃœK VERSEYDÄ°'

Hatta birÃ§ok kiÅŸi Prens William'Ä±n Kate'e evlenme teklif ederken bu safir taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼k yerine daha farklÄ± ve yeni bir yÃ¼zÃ¼k vermesi gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. BazÄ±larÄ±na gÃ¶re de Kate o yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ hiÃ§ kabul etmemeliydi.

Tabii burada sÃ¶z konusu olan Kate'in yÄ±llarca beklediÄŸi Willilam'Ä±n evlilik teklifini reddetmesi gerektiÄŸi deÄŸil... BirÃ§ok kiÅŸi Kate ile William'Ä±n evliliÄŸinde o yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n hiÃ§ ortalarda gÃ¶rÃ¼nmemiÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

Kral Charles'Ä±n eski karÄ±sÄ± Diana'nÄ±n hayatÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bu "lanet" iddialarÄ± Ã§ok da akÄ±l dÄ±ÅŸÄ± gelmiyor kulaÄŸa aslÄ±nda. Hele bazÄ± eÅŸyalarÄ±n, onu geÃ§miÅŸte kullananlarÄ±n enerjilerini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na inananlar iÃ§in.

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Â O YÃœZÃœÄžÃœ DIANA KENDÄ°SÄ° SEÃ‡TÄ°

Ã–nce Diana'nÄ±n sonra da Kate Middleton'Ä±n parmaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± o niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ beyaz altÄ±n Ã¼zerinde iri bir safir taÅŸtan oluÅŸuyor. O safir taÅŸÄ±n Ã§evresinde ise kÃ¼Ã§Ã¼k elmas taÅŸlar yer alÄ±yor.

AslÄ±nda 1981 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlanÄ±rken, kendisine bambaÅŸka bir yÃ¼zÃ¼k hediye etmek isteyen Charles'Ä±n aksine bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ beÄŸenen Diana oldu. Kendi seÃ§tiÄŸi niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ parmaÄŸÄ±na taktÄ± Diana.

Bu safir taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼n Ä°ngiliz kraliyet ailesinin modern tarihinin en unutulmaz parÃ§alarÄ±ndan biri olarak biliniyor.

Diana'nÄ±n bu yÃ¼zÃ¼kle baÅŸlayan evliliÄŸi de mutlu gitmedi. KocasÄ± tarafÄ±ndan sevilmeyen Diana mutsuz bir ÅŸekilde evliliÄŸini noktaladÄ±.

Zaten aradÄ±ÄŸÄ± huzuru boÅŸandÄ±ktan sonra da eriÅŸemedi bir tÃ¼rlÃ¼. 1997 yÄ±lÄ±nda da henÃ¼z 36 yaÅŸÄ±ndayken hala Ã¼zerindeki gizem perdesi aralanmamÄ±ÅŸ bir trafik kazasÄ±nda hayata veda etti.