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YÃœZÃœNÃœ GÃœLDÃœRÃœYORLAR

Fakat, Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nÄ±n iddialarÄ±na gÃ¶re tÃ¼m bu karmaÅŸa iÃ§inde KraliÃ§e'nin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren bir kiÅŸi var: O da torunu Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton.Â

KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N DE KALBÄ°NÄ° Ã‡ALDI

Kraliyet ailesi uzmanlarÄ±nÄ±n bu iddialarÄ±, KraliÃ§e'nin oÄŸlu Charles'Ä± atlayÄ±p tahtÄ±nÄ± torununa bÄ±rakmasÄ±yla ilgili sÃ¶ylentileri bir kez daha gÃ¼ndeme getirdi. US Weekly'nin kraliyet uzmanÄ± muhabiri Christina Garibaldi'ye gÃ¶re "William'Ä±n 10 yÄ±llÄ±k eÅŸi Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine ya da daha Ã§ok kullanÄ±lan adÄ±yla Kate Middleton, taÃ§ giymeye Ã§oktan hazÄ±r. Ãœstelik buna KraliÃ§e de onay verdi.

KARAR YETKÄ°SÄ°NÄ° DE VERÄ°YOR

Garibaldi'nin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re KraliÃ§e, torunu William ve eÅŸi Kate ile haftanÄ±n belirli gÃ¼nlerinde internet Ã¼zerinden toplantÄ±lar yapÄ±yor. Hatta bazÄ± konularda kararÄ± da ailesinin geleceÄŸi olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ genÃ§ Ã§ifte bÄ±rakÄ±yor.

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ONLARA GÃœVENÄ° TAM

Yine Christina Garibaldi'nin Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, Kate Middleton son 10 yÄ±lda, aile iÃ§inde iyi bir "takÄ±m oyuncusu" olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±. Garibaldi "Bir kaynaÄŸÄ±n bize anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re William ile Kate tahta Ã§Ä±kmaya hazÄ±r" diye konuÅŸtu. Garibaldi, geÃ§en yÄ±l boyunca William ile Kate'in ek gÃ¶rev ve sorumluluklar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerine gelecekteki gÃ¶revleri iÃ§in rehberlik yapan KraliÃ§e ile sÄ±kÄ± bir iletiÅŸim halinde olduklarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Onun iddiasÄ±na gÃ¶re William ile Kate konusunda KraliÃ§e'nin gÃ¼veni tam.

BABASINDAN SONRA Ä°KÄ°NCÄ° SIRADA

Taht sÄ±ralamasÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in ilk sÄ±radaki varisi bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens Charles. Onun ardÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼k torunu ve Charles'Ä±n Diana Spencer ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ilk Ã§ocuÄŸu William geliyor. Ondan sonra da taht iÃ§in sÄ±rada William ile Kate'in Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis geliyor.

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GERÃ‡EK KRALÄ°Ã‡E OLAMAYACAK

Prens William tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda eÅŸi Kate Middleton gerÃ§ek bir kraliÃ§e olmayacak. Yani "hÃ¼kÃ¼mdar" sÄ±fatÄ± taÅŸÄ±mayacak. KraliÃ§e diye anÄ±lsa da resmi olarak kraliÃ§e yetkilerine sahip olmayacak. KraliÃ§e 2. Elizabeth'in eÅŸi Philip de sadece "prens" unvanÄ± taÅŸÄ±dÄ± ve resmi olarak yÃ¶netimde aktif rol almadÄ±.

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GÃ–VDE GÃ–STERÄ°SÄ°

2011 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã¼Ã§ Ã§ocuklu Prens William ile Kate Middleton, James Bond: No Time To Die filminin galasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerlerinde toplamÄ±ÅŸ ve "ikisi de tahta hazÄ±r" yorumlarÄ±na yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.