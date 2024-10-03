Geçtiği zorlu yolları unutmadı...  'Sizinle birlikteyim' demişti... Duygu yüklü kucaklaşma

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42 yaşındaki Kate Middleton, ocak ayında karın bölgesinden bir operasyon geçirdi. Birkaç ay sonra da hayranlarının yüreğini ağzına getiren açıklamayı yaptı. Türünü söylemese de kansere yakalandığını ve önleyici kemoterapi göreceğini duyurdu.

Galler Prensesi aylar boyuna görevlerini askıya aldı, kamuoyu karşısına çıkmadı. Sonunda suskunluğunu haziran ayında aile için büyük önemi olan Trooping The Colour etkinliğiyle bozdu... Ardından da Wimbledon'da görevinin başındaydı.

Sonra birkaç ay yine ortadan kayboldu.

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Ta ki tüm ailesiyle birlikte görüntülendiği ve kemoterapi tedavisinin bittiğini müjdelediği sosyal medya paylaşımına kadar.

Kocası Prens William, çocukları George, Charlotte, Louis, annesi Carole, babası Michael ile birlikte görüntülendiği o video hayranlarının yüreğine su serpti.

O paylaşımda yer verdiği uzun mesajında tedavi sürecini ve bu durumun hayata bakışını nasıl değiştirdiğini ifade etti.

İşte o videoda kendisi gibi kanserle mücadele edenlere de "Her zaman sizinle birlikteyim, yanınızdayım" diye seslendi. Dün de bu konuda verdiği sözü tuttu.



16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZI AĞIRLADILAR

Kate Middleton, kocası Prens William ile birlikte kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Liz Hatton'ı Windsor Kalesi'nde ağırladı.

Fotoğrafçı olmayı hayal eden ve daha şimdiden bu konuda çalışmalar yapan genç kız bir süredir nadir rastlanan agresif bir tümörle mücadele ediyor.

Aslında genç kızdan ilk haberdar olan da Prens William oldu. William, patronu olduğu Londra Hava Ambulansı Kuruluşu aracılığıyla genç kızın hastalığını ve yaşadıklarını duydu. Ardından da onu Windsor Şatosu'na davet etti.

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'HİKAYENİ BİZİMLE PAYLAŞTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Liz Hatton'ın ailesi de onunla birlikte Kate ve William'ın davetlisi oldu. Buluşma sırasında genç kız Galler çiftiyle birlikte hastalık serüvenini ve günlük hayatını da konuştu.

Bu konuşma sırasında da Galler Prensesi Kate Middleton, genç kıza sımsıkı sarılıp sosyal medya sayfasında kanser hastalarına verdiği "Daima sizinle birlikteyim" sözünü de tutmuş oldu.

Prens William ile Prenses Kate, Liz Hatton ile buluştukları anlarda çekilen fotoğrafları sosyal medya sayfalarından paylaştı.

Paylaşımda "Bugün Windsor'da Liz ile tanışmaktan memnuniyet duyduk. Bu yetenekli genç fotoğrafçının yaratıcılığı ve gücü bize ilham verdi. Fotoğraflarını ve hikayeni bizimle paylaştığın için teşekkürler Liz" satırları yer aldı.

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GENÇ KIZIN AİLESİ DE YANINDAYDI

Liz Hatton'ın çektiği fotoğraflardan bazıları Kensington Sarayı'nın resmi sosyal medya sayfasından da paylaşıldı.

Genç kız da sosyal medya üzerinden Kate ve William ile gerçekleştirdiği buluşma hakkında "Ne kadar da sevimli, samimi ve nazik insanlar. Ailemin de bu deneyimi yaşamış olmasından dolayı çok mutluyum" yorumunu yaptı.

Liz Hatton'a, Kate ve William ile buluşmasında annesi Vicky Robayna, üvey babası Aaron ve erkek kardeşi Mateo da eşlik etti.

Kate ve William ile Windsor Şatosu'nda buluşan Liz Hatton'ın annesi, kızının nadir görülen bir beyin tümörüyle mücadele ettiğini belirtti. Anne Vicky doktorların kızına altı ay ile üç yıl arasında bir yaşam süresi öngördüğünü de söyledi.

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Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin bittiğini geçen ay resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoyla müjdeledi.

AİLE VİDEOSUYLA MUTLU HABERİ VERDİ

Videoda Galler ailesi, yani Kate ve William ile çocukları 11 yaşındaki George, 9 yaşındaki Charlotte ve 6 yaşındaki Louis bir ormanda görülüyor. Aile, özellikle de Kate ile William belki de gençlik yıllarında kalan bir samimiyet sergiliyor videoda.

El ele tutuşuyorlar, çimenlerin üzerine uzanıyorlar, Kate başını kocasının omuzuna yaslıyor. Görüntülerde William'ın her iki eliyle karısının elini tutması da gözlerden kaçmıyor.

Videonun bir noktasında Kate araba kullanırken başka bir yerinde de annesi Carole, babası Michael ve çocuklarıyla birlikte oyun oynarken görünüyor.

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Kate, William ve çocuklarının mutlu aile tablosu videoya damgasını vuran ayrıntı.

Galler Prensesi Kate Middleton, bu videoyla birlikte bir de açıklamaya yer verdi paylaşımda. Middleton "Yaz mevsimi sona ererken kemoterapi tedavimin nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam" diyerek başladı paylaşımına.

Ardından da şöyle sürdürdü duygularını ifade etmeyi: "Son dokuz ay bir aile olarak bizim için inanılmaz zordu. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir. Biz de fırtınalı sularda ve bilinmeyen rotalarda yol almak zorunda kaldık.”

Üç çocuk annesi Kate Middleton, kanser yolculuğunun hem hasta kişi hem de onu sevenler için "karmaşık, korkutucu ve öngörülemez" olduğunu belirterek bu sürecin kendisine, hayata farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade etti.

Galler Prensesi, kanserin insanın daha önce hiç farkına varmadığı özelliklerini keşfetmesine yol açtığını ve insanı kendi zayıflıklarıyla yüzleştirdiğini belirtti.

KANSER HASTALARINA SESLENDİ: SİZİNLE YAN YANA EL ELE KALACAĞIM

Bu arada Kate Middleton paylaşımında kendisi gibi kanserle mücadele edenlere de seslendi: "Sizinle birlikte kalacağım... El ele, yan yana... Her karanlığın içinden bir ışık yükselir. Bu yüzden bu ışığın parlamasına izin verin...."

Kate Middletor paylaşımında şu satırlara yer verdi: "Bu süreç William'a ve bana çoğumuzun genellikle dikkate almadığı, hayatın basit ama önemli ayrıntıları üzerinde düşünme fırsatı verdi... Bu küçücük şeyler için minnettar olmamız gerektiğini hatırlattı."

Aylardır hayranlarının kendisinden iyi bir haber beklediği Kate Middleton, şimdi kanserden uzak kalmak için elinden gelen her şeyi yaptığını satırlarına ekledi.

Her ne kadar kemoterapi tedavisi bitse de önünde daha uzun bir yol olduğunu da vurguladı Kate Middleton. "Tam iyileşme sürecinde yolun uzun. Her günü geldiği gibi yaşamaya devam etmeliyim" satırlarına yer verdi mesajında.

Fakat yine de görevlerine geri dönmeyi istediğini ve sağlığı el verdiğinde birkaç kamusal etkinliğe katılmayı dört gözle beklediğini yazdı.

Kate Middleton, kendisine gösterilen destek için de teşekkür etti. Galler Prensesi Kate, "Bu dönemde bize destek olan herkesten büyük güç aldık" diye sürdürdü paylaşımını.