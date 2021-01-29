Kate şaşırttı: Karantina sürecinde bittim, tükendim

Büyük Britanya'nın gelecekteki kralı olan Prens William'ın eşi Kate Middleton, dün internet üzerinden bir grup anne- babayla sohbet etti. Çocuklu ailelerin, koronavirüs karantinası sırasında yaşadığı zorluklara odaklanan sohbette Middleton, kendisinin de üç çocukla evde kalmaktan ve onların her tür bakımıyla ilgilenmekten dolayı bitap düştüğünü itiraf etti. Prens William ile Kate Middleton, ülkelerinde uygulanan ulusal kapanmayı Anmer Hall'deki evlerinde çocukları, 7 yaşındaki George, 5 yaşındaki Charlotte ve 3 yaşındaki Louis ile birlikte geçiriyor. Middleton, bu arada zaman zaman internet üzerinden düzenlenen etkinliklere katılıyor. Düşes Kate, konuşma sırasında herkesi; bu zor süreçten etkilenen aile üyelerine ve sevdiklerine psikolojik açıdan yardımcı olmaya çağırdı. Middleton, bu kapanma sürecinde en büyük yardımcısının eşi Prens William olduğunu da sözlerine ekledi. Bir okulun öğretmenleri ve öğrencilerin aileleriyle sohbet eden Kate Middleton, bu kapanma sırasında ebeveynlerin her zamanki rollerine yenilerini eklemek zorunda kaldıklarını belirtti. Middleton konuşmanın bu noktasında, evde geçirdikleri süre boyunca çocuklarının uzaktan eğitimiyle ilgilendiğini ve hatta onların kuaförü haline bile geldiğini belirtti. Kate Middleton, çocuklarıyla vakit geçirirken elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ama günün sonunda kendisini tükenmiş hissettiğini ekledi. Middleton'ın bu konuşması bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir okur "Tükenmiş! Kate kelime seçiminde daha dikkatli olmalı. Geniş bir evde yaşıyor, çalışanları var. Ayrıca çocuklarıyla ilgilenen bir dadısı da var. Herkesi böyle mi sanıyor?" diye görüş bildirdi. Bir başka okur da kendisinin de tükenmiş olduğunu, çok ağladığını, hatta iş aradığını ve eğer bulamazsa evini kaybedeceğini belirterek "Eminim birçok insan da böyle sorunlar yaşıyor. Kate sevimli bir insan, ama bu tür benzetmeler yapmadan önce iyice düşünmesi gerek" diye yorum yaptı. Bir başkası da "Sanırım, Kate'in evinde çalışanları var. Eğer pandemi yüzünden çalışanlar gittiyse de kendisi ve kocası tüm diğerleri gibi evlerinden çalışıyor" diye görüşünü belirtti.