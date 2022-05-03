Hastalığını gizlemedi: Kırmızı halıya böyle çıktı

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ANNE- KIZ BİRLİKTE KIRMIZI HALIDA

Gecede gösteri dünyasının ünlüleri birbirinden iddialı kıyafetleriyle kırmızı halıda boy gösterdi. Bunlar arasından bazıları da öne çıktı. İşte bunlardan biri de moda dünyasının bir dönemine damgasını vuran top model Kate Moss ile kendisiyle aynı mesleği seçen 17 yaşındaki kızı Lila Moss Hack oldu.

İKİ KUŞAK BİR ARADA

Elbette onların bu kadar ilgi çekmesinin nedenlerinden biri kırmızı halıda yan yana durmaları, biri moda dünyasının eski kuşağı sayılan diğeri de yeni kuşaktan iki modelin bir araya gelmesiydi.

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BİRİ KOLUNDA DİĞERİ DE BACAĞINDA

Fakat Lila Moss'un dikkat çekmesinin bir başka nedeni daha vardı. Tip 1 diyabet hastası olan genç kız, hastalığı nedeniyle birini kolunda diğerini de bacağında taşıdığı iki cihazı saklama gereği duymadı. Lila Moss, hastalığı nedeniyle sağ kolunda ve sol bacağında bir insülin pompası ve anlık kan şekeri ölçümü yapan bir mönitör taşıyordu.

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜL CİHAZI VE İNSÜLİN POMPASI

Gece için şeffaf bir elbise giyen Lila Moss, Tip 1 diyabet hastası olduğunu da bir kez daha kimseden saklama gereği duymadı. Moss, kimi zaman podyuma çıktığında da kan şekeri ölçen mönitör ile insülin pompasını hiç çıkarmıyor.

HER YERDE KULLANIYOR

Lila Moss daha önce de bu konuda Vogue dergisinin Youtube kanalına konuk olmuş ve "Şeker tabletlerim var. Eğer kan şekeri dengem bozulursa onları kullanıyorum. Ben diyabetik biriyim ve bacağımdaki bu pompa da bana insülin sağlıyor" diye konuşmuştu. Genç kız bu iki cihazın her gittiği yerde kendisiyle birlikte olduğunu da sözlerine ekledi.

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MODA DÜNYASININ İÇİNDE BÜYÜDÜ

17 yaşındaki Lila Grace Moss, Kate Moss'un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya geldi. Annesi ile babası ayrıldıktan sonra da Kate Moss'un hızlı hayatı içinde büyüdü. Lila Grace henüz küçük bir çocukken annesinin Jamie Hince ile evlendiği gün onun nedimelerinden biri olmuştu. Lila Grace Moss, bir süredir annesinin ajansıyla sözleşme imzaladı ve ünlü bir firmanın tanıtım yüzü oldu.

TEYZESİ DE MODEL

Genç kız bu şekilde moda dünyasındaki üçüncü Moss olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Annesi Kate Moss'un yanı sıra teyzesi Lottie Moss da moda dünyasında kariyer yapıyor. Lottie Moss, Kate Moss'un babasının başka bir kadınla evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi.

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TİP 1 DİYABET NEDİR? İnsülin hormonlarının eksikliği sonucu ortaya çıkan Tip 1 diyabet, sıklıkla çocukluk ve gençlik yaşlarında ortaya çıktığı için “Juvenil diyabet” adını da alır. Tip 1 diyabet, pankreasta bulunan ve insülin üreten beta hücrelerinin otoimmün bir süreç sonunda zedelenmesi ile meydana gelmektedir. Hastalar, mutlak veya göreceli bir insülin yetersizliği olduğundan ömür boyu insülin hormonunu dışardan (enjeksiyon yoluyla) almak zorundandırlar.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ

Lila Moss gibi Tip 1 diyabet hastası olan kişiler günde dört kereye varan ölçüde kan şekeri ölçümü yapmak zorunda kalırlar. Sonuca göre de kimi zaman insülin enjekte etmek zorunda kalıyorlar. Fakat Lila Moss'un kullandığı bu yüksek teknoloji ürünü insülin pompası ve mönitör, kişinin dışarıdan müdahalesine gerek kalmadan kan şekeri dengesini sağlar.