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Kate Middleton'ın elbisesi sadece elbise değilmiş: "Altın ışıltılı" güç gösterisi

#JAMES BOND#Kate Middleton#Meghan Markle

Ünlüler dünyasında dün geceden beri en çok hangi ismin ağızdan ağıza dolaştığı sorulsa tek bir yanıt gelir büyük olasılıkla: Kate Middleton. Bunun nedeni ise dün gece Londra'da yapılan 25'inci James Bond filmi No Time To Die'ın dünya galasında giydiği elbise.

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SADECE BİR ELBİSE DEĞİLDİ
Ya da daha doğrusu Middleton'ın o elbise ile dünyaya verdiği mesaj. Çünkü, İngiliz kraliyet ailesini yakından tanıyan birçok uzmana göre Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın giydiği o altın rengi, göz alıcı elbise sadece bir "elbise" değildi. Kate'in her zamankinden abartılı makyajı da saç stili de hep bir amaca hizmet ediyordu.

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

FİLMİN YILDIZLARINI BİLE 'FENA HALDE' GÖLGEDE BIRAKTI
Britanya tahtında oturan Mountbatten Windsor ailesine 2000'li yıllarda katılan en dikkat çekici iki kişiden biri olan Kate Middleton -ki diğeri de eltisi Meghan Markle- dün gece Royal Albert Hall'da yapılan galada, filmin başrolündeki kadın yıldızları bile "fena halde" gölgede bıraktı. Bunun nedeni de görüntüsüydü. Bugüne kadar hiç tercih etmediği kadar gösterişli üstelik altın rengi, son günlerin modasını yansıtan, omuzdan pelerinli bir elbise giydi Kate Middleton. Kulaklarına iri ve yine altın rengi, gösterişli küpeler taktı. Saçları ise her zaman tercih ettiğinin çok ötesinde bir şekilde topuzla toplandı.

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

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BUNU HİÇ BEKLEMİYORDUK
Middleton'ı yıllardır takip eden birçok kişi, üstelik sadece hayranları değil, kraliyet uzmanı gazeteci ve biyografi yazarları da ilk anda ortak bir değerlendirme cümlesi kurdu: "Kate'ten bu kadarını beklemiyorduk!" Bu da nedensiz değil elbette.

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

BU KEZ BİRAZ ABARTILI
Bir kıyafeti defalarca giyen, özellikle bu tür etkinliklerde çok ön plana çıkmamak için özel çaba harcayan, bazılarına göre 'bilerek moda hataları' yapan Kate, bu kez tepeden tırnağa kusursuz hatta biraz da abartılı görünüyordu. Öyle ki filmin yıldızları Naomie Harris, Lea Seydoux, Ana de Armas bile Middleton'un saçtığı "altın rengi ışıltının" gölgesinde kaldı. Sanki filmin de gecenin de tek yıldızı Kate Middleton'dı. Bu arada kocası Prens William'ın gece boyu ona yönelttiği beğeni dolu bakışlar da dikkatli gözlerden kaçmadı.

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

UZMANLARA GÖRE BU GÖRÜNÜM BİR MESAJ TAŞIYORDU
Elbette Kate Middleton'ın bu görünümü uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. Bu kraliyet uzmanlarının ortak görüşüne göre, Cambridge Düşesi'nin bu gösterişi bir mesaj taşıyordu. Elbette, uzaklara ABD, California'ya yönelik bir mesajdı bu. Yani son zamanlarda ailenin başını ağrıtan Prens Harry ve özellikle de eşi Meghan Markle'a yönelik bir mesajdı bu.

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

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ŞİMDİDEN TARİHE GEÇTİ
Moda eleştirmenlerine göre, Jenny Peckham tasarımı, genellikle film ve sahne yıldızlarının üzerinde görülen tarzda ve Düşes'e özel olarak dikilen bu elbise, Kate Middleton'ın, resmen aileye katıldığı 2011 yılından bu yana giydiği en dikkat çekici ve çarpıcı elbiseydi. Bu konuda yapılan ilginç bir değerlendirmeye gelirsek....

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

'GÜÇ BENDE' MESAJI
Avustralya'da yayın yapan news.com.au adlı sitenin yazarı Daniela Elser'a göre "bu altın rengi elbise, sadece bir elbise değildi. Bu Kate Middleton'dan gelen gayet açık bir niyet beyanı ve etkili bir güç gösterisiydi." Yazara göre Kate'in giydiği altın rengi elbise, Atlantik ötesine yöneltilen "gücün kimde olduğunu gözler önüne seren yüksek sesli" bir açıklamaydı.

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Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

AİLENİN DESTEĞİYLE
Yine kraliyet ailesini yıllardır takip eden uzmanlara ve yorumculara göre Kate elbette bu güç gösterisini ailenin de desteği hatta belki isteğiyle yaptı. Middleton ile kayınpederi Prens Charles'ın kırmızı halıdaki samimiyeti de buna bir örnek olarak gösterildi.

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

EN İDDİALI KIYAFETİ
Kate Middleton aslında film galalarına ve bu galaların kırmızı halısına çok da yabancı değil. Kimi zaman moda eleştirmenlerinden tam puan alan kıyafetler giydiği de oldu. Fakat hiç bu kadar iddialı bir görünüm sergilememişti.

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Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

DAHA SADE GİYİNMİŞTİ
Middleton bir önceki James Bond filmi Spectra'nın galasında yine şık ama sade bir kıyafet giymişti.

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

O ELBİSEYİ BİRÇOK ÜNLÜ GİYDİ
Middleton'ın kırmızı halı hallerinden biri daha. 2016 yılında A Street Cat Named Bob'un Londra galasında Middleton beyaz bir elbise giydi. Bu elbise, ondan daha önce de sonra da birçok ünlü tarafından giyildi.

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

DÜMDÜZ BİR ELBİSE
Bu görüntü 2013 yılındaki Mandela filminin galasında. Yine sade bir elbise tercih etti Düşes.

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Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

ÇOK ŞIK AMA SADE
2019 BAFTA Ödülleri gecesinde giydiği bu tek omuzlu beyaz elbise, Middleton'ın o zamana kadar giydiği en güzel elbiselerden biri olarak tarihe geçmişti.

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

BU ELBİSEYİ DAHA ÖNCE DE GİYMİŞTİ
Bu yıl BAFTA Ödülleri'nde giydiği bu elbise ise tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu. Middleton bu elbiseyi daha önce de giymişti. Üstelik taktığı kolye de moda eleştirmenleri tarafından kıyafete uyumsuz bulundu.

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

KARDEŞİ EVLENDİĞİ GÜN GÖLGEDE KALMASIN DİYE
Middleton, 2017 yılında kardeşi Pippa ile James Matthews evlenirken soluk renkli bu elbiseyi giydi. Her ne kadar ünlü bir tasarımcıya ait olsa da Düşes bu kıyafeti çok güzel taşısa da kardeş düğünü için fazla sade bulundu. Ancak uzmanlar, Kate'in hem düğünün ana renklerine uygun giyindiğini hem de kardeşini gölgede bırakmamak için böyle bir tercih yaptığını savundu.

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

GELİNLİKTEN SONRA EN ÇOK KONUŞULAN ELBİSE
Kate Middleton, 2011 yılındaki düğününde Alexander McQueen imzalı bir gelinlik giydi. Dün gece giydiği altın rengi elbise, gelinliğiyle birlikte dünya sahnesine çıktığı günden bu yana giydiği en çarpıcı kıyafet olarak hafızalara kazındı.

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

HARRY VE MEGHAN'A MESAJ İDDİASI
Middleton'ın şatafatlı görüntüsünün, aileden ayrılan hatta zaman zaman ırkçılık dahil birçok suçlama yönelten Prens Harry ile Meghan Markle'a karşı bir "güç mesajı" taşıdığı ileri sürülüyor uzmanlar tarafından. 

Kate Middletonın elbisesi sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisi

 

 

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#JAMES BOND#Kate Middleton#Meghan Markle