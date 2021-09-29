Kate Middleton'ın elbisesi sadece elbise değilmiş: "Altın ışıltılı" güç gösterisi

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SADECE BİR ELBİSE DEĞİLDİ

Ya da daha doğrusu Middleton'ın o elbise ile dünyaya verdiği mesaj. Çünkü, İngiliz kraliyet ailesini yakından tanıyan birçok uzmana göre Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın giydiği o altın rengi, göz alıcı elbise sadece bir "elbise" değildi. Kate'in her zamankinden abartılı makyajı da saç stili de hep bir amaca hizmet ediyordu.

FİLMİN YILDIZLARINI BİLE 'FENA HALDE' GÖLGEDE BIRAKTI

Britanya tahtında oturan Mountbatten Windsor ailesine 2000'li yıllarda katılan en dikkat çekici iki kişiden biri olan Kate Middleton -ki diğeri de eltisi Meghan Markle- dün gece Royal Albert Hall'da yapılan galada, filmin başrolündeki kadın yıldızları bile "fena halde" gölgede bıraktı. Bunun nedeni de görüntüsüydü. Bugüne kadar hiç tercih etmediği kadar gösterişli üstelik altın rengi, son günlerin modasını yansıtan, omuzdan pelerinli bir elbise giydi Kate Middleton. Kulaklarına iri ve yine altın rengi, gösterişli küpeler taktı. Saçları ise her zaman tercih ettiğinin çok ötesinde bir şekilde topuzla toplandı.

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BUNU HİÇ BEKLEMİYORDUK

Middleton'ı yıllardır takip eden birçok kişi, üstelik sadece hayranları değil, kraliyet uzmanı gazeteci ve biyografi yazarları da ilk anda ortak bir değerlendirme cümlesi kurdu: "Kate'ten bu kadarını beklemiyorduk!" Bu da nedensiz değil elbette.

BU KEZ BİRAZ ABARTILI

Bir kıyafeti defalarca giyen, özellikle bu tür etkinliklerde çok ön plana çıkmamak için özel çaba harcayan, bazılarına göre 'bilerek moda hataları' yapan Kate, bu kez tepeden tırnağa kusursuz hatta biraz da abartılı görünüyordu. Öyle ki filmin yıldızları Naomie Harris, Lea Seydoux, Ana de Armas bile Middleton'un saçtığı "altın rengi ışıltının" gölgesinde kaldı. Sanki filmin de gecenin de tek yıldızı Kate Middleton'dı. Bu arada kocası Prens William'ın gece boyu ona yönelttiği beğeni dolu bakışlar da dikkatli gözlerden kaçmadı.

UZMANLARA GÖRE BU GÖRÜNÜM BİR MESAJ TAŞIYORDU

Elbette Kate Middleton'ın bu görünümü uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. Bu kraliyet uzmanlarının ortak görüşüne göre, Cambridge Düşesi'nin bu gösterişi bir mesaj taşıyordu. Elbette, uzaklara ABD, California'ya yönelik bir mesajdı bu. Yani son zamanlarda ailenin başını ağrıtan Prens Harry ve özellikle de eşi Meghan Markle'a yönelik bir mesajdı bu.

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ŞİMDİDEN TARİHE GEÇTİ

Moda eleştirmenlerine göre, Jenny Peckham tasarımı, genellikle film ve sahne yıldızlarının üzerinde görülen tarzda ve Düşes'e özel olarak dikilen bu elbise, Kate Middleton'ın, resmen aileye katıldığı 2011 yılından bu yana giydiği en dikkat çekici ve çarpıcı elbiseydi. Bu konuda yapılan ilginç bir değerlendirmeye gelirsek....

'GÜÇ BENDE' MESAJI

Avustralya'da yayın yapan news.com.au adlı sitenin yazarı Daniela Elser'a göre "bu altın rengi elbise, sadece bir elbise değildi. Bu Kate Middleton'dan gelen gayet açık bir niyet beyanı ve etkili bir güç gösterisiydi." Yazara göre Kate'in giydiği altın rengi elbise, Atlantik ötesine yöneltilen "gücün kimde olduğunu gözler önüne seren yüksek sesli" bir açıklamaydı.

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AİLENİN DESTEĞİYLE

Yine kraliyet ailesini yıllardır takip eden uzmanlara ve yorumculara göre Kate elbette bu güç gösterisini ailenin de desteği hatta belki isteğiyle yaptı. Middleton ile kayınpederi Prens Charles'ın kırmızı halıdaki samimiyeti de buna bir örnek olarak gösterildi.

EN İDDİALI KIYAFETİ

Kate Middleton aslında film galalarına ve bu galaların kırmızı halısına çok da yabancı değil. Kimi zaman moda eleştirmenlerinden tam puan alan kıyafetler giydiği de oldu. Fakat hiç bu kadar iddialı bir görünüm sergilememişti.

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DAHA SADE GİYİNMİŞTİ

Middleton bir önceki James Bond filmi Spectra'nın galasında yine şık ama sade bir kıyafet giymişti.

O ELBİSEYİ BİRÇOK ÜNLÜ GİYDİ

Middleton'ın kırmızı halı hallerinden biri daha. 2016 yılında A Street Cat Named Bob'un Londra galasında Middleton beyaz bir elbise giydi. Bu elbise, ondan daha önce de sonra da birçok ünlü tarafından giyildi.

DÜMDÜZ BİR ELBİSE

Bu görüntü 2013 yılındaki Mandela filminin galasında. Yine sade bir elbise tercih etti Düşes.

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ÇOK ŞIK AMA SADE

2019 BAFTA Ödülleri gecesinde giydiği bu tek omuzlu beyaz elbise, Middleton'ın o zamana kadar giydiği en güzel elbiselerden biri olarak tarihe geçmişti.

BU ELBİSEYİ DAHA ÖNCE DE GİYMİŞTİ

Bu yıl BAFTA Ödülleri'nde giydiği bu elbise ise tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu. Middleton bu elbiseyi daha önce de giymişti. Üstelik taktığı kolye de moda eleştirmenleri tarafından kıyafete uyumsuz bulundu.

KARDEŞİ EVLENDİĞİ GÜN GÖLGEDE KALMASIN DİYE

Middleton, 2017 yılında kardeşi Pippa ile James Matthews evlenirken soluk renkli bu elbiseyi giydi. Her ne kadar ünlü bir tasarımcıya ait olsa da Düşes bu kıyafeti çok güzel taşısa da kardeş düğünü için fazla sade bulundu. Ancak uzmanlar, Kate'in hem düğünün ana renklerine uygun giyindiğini hem de kardeşini gölgede bırakmamak için böyle bir tercih yaptığını savundu.

GELİNLİKTEN SONRA EN ÇOK KONUŞULAN ELBİSE

Kate Middleton, 2011 yılındaki düğününde Alexander McQueen imzalı bir gelinlik giydi. Dün gece giydiği altın rengi elbise, gelinliğiyle birlikte dünya sahnesine çıktığı günden bu yana giydiği en çarpıcı kıyafet olarak hafızalara kazındı.

HARRY VE MEGHAN'A MESAJ İDDİASI

Middleton'ın şatafatlı görüntüsünün, aileden ayrılan hatta zaman zaman ırkçılık dahil birçok suçlama yönelten Prens Harry ile Meghan Markle'a karşı bir "güç mesajı" taşıdığı ileri sürülüyor uzmanlar tarafından.