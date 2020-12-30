Durmadan eskileri giydi ama yine de kÃ¼Ã§Ã¼k bir servet harcadÄ±

"TUTUMLU DÃœÅžES" DÄ°YE ANILIYOR Bunlardan biri de Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton. Cambridge DÃ¼ÅŸesi Middleton, kÄ±yafetlerini ve aksesuarlarÄ±nÄ± defalarca kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in "tutumlu DÃ¼ÅŸes" olarak anÄ±lÄ±yor.

AYLARCA SOSYAL Ä°ZOLASYONDA GEÃ‡MESÄ°NE RAÄžMENÂ Ama buna raÄŸmen 2020 yÄ±lÄ± iÃ§inde kÄ±yafetleri iÃ§in yine hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir Ã¶deme yaptÄ±. Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Kate Middleton'Ä±n bir yÄ±l iÃ§indeki kÄ±yafet harcamalarÄ±nÄ± hesapladÄ±.

ESKÄ° KIYAFETLERÄ° GÄ°YDÄ° AMA...Â Buna gÃ¶re Ã¶zellikle bu yÄ±l iÃ§indeki etkinliklerde daha Ã¶nce giydiÄŸi kÄ±yafetleri aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak tekrar kullanan DÃ¼ÅŸes yine de yeni giysiler iÃ§in 94 bin sterlin yani 940 bin TL'nin Ã¼zerinde harcama yaptÄ±.



YILIN Ã–NEMLÄ° BÄ°R BÃ–LÃœMÃœNDE KARANTÄ°NADAYDI Kate Middleton, 2020'nin ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda ardÄ± ardÄ±na etkinliklere katÄ±ldÄ±. Daha sonra koronavirÃ¼s kÄ±sÄ±tlamalarÄ± nedeniyle eÅŸi Prens William ve Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis ile uzun bir sÃ¼re Anmer Hall'deki evlerinde sosyal izolasyonda kaldÄ±.



HATIRI SAYILIR HARCAMA YAPTIÂ Aylar sonra yeniden etkinliklere katÄ±lmaya baÅŸladÄ± Middleton. BunlarÄ±n bazÄ±larÄ±nda da daha Ã¶nce giydiÄŸi kÄ±yafetlerini kullandÄ±. Fakat buna raÄŸmen yine de hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir harcama yaptÄ±.



2017'DE SON ÃœÃ‡ YILIN EN YÃœKSEK HARCAMASIÂ Kate Middleton'Ä±n son Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k kÄ±yafet harcamasÄ±na bakarsak... DÃ¼ÅŸes, 2019 yÄ±lÄ±nda giyim- kuÅŸam iÃ§in 103 bin sterlin harcama yapmÄ±ÅŸtÄ±. 2018 yÄ±lÄ±ndaki harcamasÄ± yaklaÅŸÄ±k 67 bin sterlin. 2017'de ise DÃ¼ÅŸes'in kÄ±yafetleri iÃ§in 119 bin sterlin para harcandÄ±.



PRENS CHARLES Ã–DÃœYORÂ Kraliyet ailesinin kÄ±demli Ã¼yelerinin katÄ±ldÄ±klarÄ± etkinliklerde giydiÄŸi kÄ±yafet ve kullandÄ±ÄŸÄ± aksesuarlarÄ±n Ã¶demeleri Prens Charles tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±yor.



Ä°NDÄ°RÄ°M YAPILIYOR MU?Â Kate Middleton'Ä±n yeni alÄ±nan hatta bazÄ±larÄ± ona Ã¶zel olarak dikilen kÄ±yafetleri gerÃ§ek Ã¼cretinden mi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yoksa belli bir indirim mi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ise bilinmiyor.Â





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