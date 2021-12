Kate Middleton ve Meghan Markle düğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgası

Haberin Devamı

GERÇEKTE KİMİN AĞLADIĞI BUGÜN BİLE NET DEĞİL

Middleton ile Markle arasında, 2018'deki düğün öncesi yaşandığı ileri sürülen "ağlama ve ağlatma olayı" bir kez daha gündeme geldi. Bu kez olayı ele alan kişi de sunduğu Location, Location, Location adlı TV programıyla tanınan Kirstie Allsopp oldu.

DÜĞÜNDEN BİRKAÇ GÜN ÖNCE

Ona göre Meghan Markle, 2018'in 19 Mayıs'ında Prens Harry ile evlenmeden birkaç gün önce Kensington Sarayı'nda Kate Middleton ile yüz yüze geldi ve bu sırada kontrolü kaybeden Middleton gözyaşlarına boğuldu.

ÇALIŞANLARINA KÖTÜ DAVRANMASINA KIZDI

The Telegraph gazetesine konuşan Allsopp, olayı şöyle anlattı: "Kate, 2018 Mayıs ayındaki düğünden birkaç gün önce Kensington Sarayı'nda Meghan Markle ile bir araya geldi. O sırada da Meghan'ın, çalışanlarına ne kadar kötü davrandığını gördü ve ona kızdı. Bu sırada kontrolünü kaybeden Kate Middleton, gözyaşlarına boğuldu. Sonra da işleri düzeltmek için Meghan'a çiçek ve özür notu gönderdi."

Haberin Devamı

'YENİ DOĞUM YAPMIŞTI VE ÇOK DUYGUSALDI'

O dönemde Kensington Sarayı'nda çalışanlardan biri de "Kate, üçüncü çocuğunu yeni dünyaya getirmişti. Ve kendini aşırı şekilde duygusal hissediyordu" diyerek Middleoton'ın o gün neden ağladığını anlatmıştı. Daha önce bu olayın Meghan Markle'ın nedimesi olacak küçük kız çocuklarının kıyafeti nedeniyle meydana geldiği ileri sürülmüştü. Bu iddiaya göre kızı Charlotte'un düğünde giyeceği nedime kıyafetini beğenmeyen Middleton ile Markle biraz tartışmış ve sonunda Kate ağlamaya başlamıştı.

'DUYGULARIM GERÇEKTEN İNCİNDİ'

Meghan Markle ise eşi Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda ağlayan kişinin Kate değil kendisi olduğunu anlatmıştı. Markle, düğünden birkaç gün önce meydana gelen olayın nedenini Kate'in, nedime kıyafetlerini beğenmemesi olarak açıklamış ve "Ağlayan kişi bendim. Çünkü duygularım gerçekten incinmişti" diye konuşmuştu. Sonra da eltisi Kate'in, kendisine bir özür notuyla birlikte çiçek gönderdiğini anlatmıştı.

Haberin Devamı

ÇALIŞANLARINA KÖTÜ DAVRANDI İDDİASI

Meghan Markle, aileye katıldıktan kısa bir süre sonra birçok çalışanı arka arkaya istifa etti ve bu da Düşes'in çalışanlarına kötü davrandığı iddialarını alevlendirdi. Bu iddialar önceleri yalanlandı. Fakat sonra Harry ile Meghan'ın eski iletişim sekreteri Jason Knauf'un 2018 yılında bu konuda bir şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Knauf'un şikayetinde "Meghan'ın bir çalışanına karşı davranışının tamamen kabul edilemez olduğunu" belirttiği söylendi.

Haberin Devamı

AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan Meghan Markle'ın çalıştığı avukatlık şirketinin başkanı Jenny Afia da Düşes ile ilgili olarak ortada dolaşan "çalışanlarına kötü davrandığı ve zorbalık yaptığı" iddialarının tamamen asılsız olduğunu savundu.

PİLOTUN, ÇAREYİ KAÇMAKTA BULDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra çift için çalışan birçok kişi ardı ardına istifa etti. Bunlardan biri de Sussex çifti için çalışan helikopter pilotu oldu. O dönemde Radar adlı internet sitesi Markle ve Prens Harry için çalışan emektar helikopter pilotu, Düşes'in isteklerinden usanıp istifa ettiğini ileri sürdü. İddiaya göre çift için çalışan helikopter pilotu, Prens Harry tarafından sık sık hamile karısının canının istediği atıştırmalık yiyecekleri almak için çeşitli yerlere gönderiliyordu. Buna dayanamayan pilot da çareyi istifa etmekte buldu.

Haberin Devamı

DADILAR BİRER BİRER GİTTİ

Bir dönem de çifte dadı dayanmadığı haberleri basına yansımıştı. Carolyn Durand ile birlikte, Sussex çifti hakkındaki çok konuşulan Finding Freedom adlı kitabın yazarlarından Omid Scoobie'nin A Very Royal Baby: From Cradle to Crown adlı belgeselde anlattıklarına göre çift, bir dadıyı gece yarısı kovdu.

'GECE YARISI EVİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI'

Scobie'ye göre Prens Harry ile Meghan Markle, Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra 2019 yılında uyku alışkanlıklarını düzenlemek için bir dadıyla çalışmaya karar verdi. Ne var ki bu dadının evdeki çalışma hayatı çok kısa sürdü. Omid Scobie "Yasal nedenlerle bir başkasının iş yaşamıyla ilgili ayrıntıları veremem, ama dadının işe başlamasından iki gece sonra evde bir olay yaşandı ve dadı da gece yarısından sonra evden ayrıldı" diye konuştu. Bazı yayın organlarında dadıyı Markle'ın kovduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

O DA UZUN SÜRE DAYANAMADI

Kraliyet yorumcusu Emily Andrews, Prens Harry ile Meghan Markle'ın daha sonra gece çalışacak başka bir dadıyla anlaştıklarını ama onun da evde uzun süre çalışmadığını anlattı.Harry ile Meghan daha sonra sadece gündüz saatlerinde Archie'nin bakımını üstlenecek bir dadıyı denemeye karar verdi. Fakat aynı zamanda evlerinin gündüz gece çalışanlarla dolu olmasını istemediler. Finding Freedom adlı kitapta yazılanlara göre Harry, ağabeyi Wililam gibi evinin gece- gündüz çalışanlarla dolu olmasını istemedi. Yine kitaba göre Harry ve Meghan, geceleri uyumaya gittiklerinde evde sadece kendilerinin ve küçük Archie'nin olmasını istedi.

BENZER İDDİALAR ÇOK KONUŞULDU

İngiltere'de bulundukları sırada Harry ile Meghan'ın birlikte çalıştıkları bazı sekreterleri de düğünden kısa süre sonra istifa etti. Bütün bunlar da Markle'ın çalışanlarına kötü davrandığı iddialarının iyice alevlenmesine neden oldu.

TAÇ İÇİN TARTIŞMA ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Meghan Markle'ın Prens Harry ile evlenirken kullandığı taç ile ilgili de bazı söylentiler ortaya atılmıştı düğünden kısa bir süre önce. 19 Mayıs 2018'de Prens Harry ile dillere destan bir törenle evlenen Meghan Makle'ın gelinliği uzun süre konuşulmuştu. Elbette aileye giren her gelinde olduğu gibi duvağında kullanılan tacı da. Düğününde Givenchy'nin sanat yönetmeni Clare Waight Keller imzalı sade bir gelinlik giyen Markle'ın en pırıltılı aksesuarı tacıydı. Meghan Markle düğünde Kraliçe 2. Elizabeth'in büyükannesi Kraliçe Mary'ye ait tacı taktı. Elmas tacı da bu sade gelinliğe çok yakıştırıldı ve çok beğenildi.





BU TACI İSTEMİŞ

Ama düğünden önce basına yansıyan söylentiler Markle'ın o taçtan o kadar da memnun olmadığını ileri sürüyordu. Buna göre Markle, Kraliçe'nin koleksiyonundaki daha gösterişli bir taca göz koymuş ama amacına ulaşamamıştı. İddialara göre Markle ile Kraliçe düğünden önce gelinliğe uygun taç seçmek için bir araya geldi. Markle, Kraliçe'nin yeşil zümrütlerle süslü göz alıcı Vladimir Tacı'nı takmak istedi. Ancak Kraliçe buna izin vermedi. Bu yüzden torunu Harry ile de arasında gerginlik çıktı. Harry ısrar edince de Kraliçe "Meghan benim verdiğim tacı takacak" diyerek son noktayı koydu.

NEDİME KIYAFETİNİ BEĞENMEDİ

Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğününde nedimeler arasında Kate Middleton ile Prens William'ın kızı Charlotte da vardı. Meghan'ın iddiasına göre Kate, bu kıyafeti çok beğenmemişti. Bunu ifade edince de düğün telaşı içindeki Meghan, incinip ağlamaya başlamıştı. Daha önce ortaya atılan iddialara göre ise Kate, özellikle de nedimelerin çorapsız olmasından rahatsızlık duyup bunu dile getirmişti. O sıralar yeni doğum yaptığından fazla duygusal olduğu için de Meghan ile provada girdiği tartışma sırasında ağlamıştı.

O KIYAFETİ DEFALARCA GİYMİŞTİ

Kate Middleton, Meghan ile Harry'nin düğününde daha önce defalarca giydiği bir kıyafeti tercih etti. Tören sırasındaki yüz ifadesi de çeşitli şekillerde yorumlandı. Bazılarına göre Meghan ile yaşadığı tartışmaların yarattığı gerilim yüzünden giyimine çok özen göstermek istememişti. Bazılarına göre de kısa bir süre önce üçüncü doğumunu yaptığı için duygusal durumu sallantıdaydı bu yüzden giyimini çok önemsememişti. Daha farklı bir görüşe göre de Kate, o törende çok dikkat çekeceğini biliyordu. Gelinden "rol çalmamak için" incelik yaptı ve eski bir kıyafet giydi. Böylece en mutlu gününde Meghan'ı gölgede bırakmamış oldu.