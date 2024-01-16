O zamanlar Galler değil parti prensesiydi: İkisi de aşktan çıldırmış arzu dolu gençlerdi

Haberin Devamı

Sıradan bir ailede yetişmesine rağmen ne giyimi kuşamıyla ne halka davranışıyla bugüne kadar tek bir protokol kuralını bile ihlal etmedi Kate Middleton Bir tane bile falso vermedi.

İrlanda ziyareti sırasında yanına kadar gidip bir yandan elini sıkarken bir yandan da gözlerinin içine bakarak İngiliz kraliyet ailesine eleştiri yönelten kadın karşısında bile soğukkanlılığını korudu.

Zaten Kral Charles'ın onu bu kadar sevmesi de boşuna değil. İtibarı zaman zaman ciddi şekilde sallanan İngiliz kraliyet ailesi için bir tür nimet olarak görülüyor Kate Middleton.



Peki ya Prens William ile evlenmeden önce henüz flört ettikleri dönemde nasıldı?





Haberin Devamı

O ZAMANLAR GALLER PRENSESİ DEĞİL, PARTİ PRENSESİYDİ

Aslında bu da bir sır değil. Çünkü o sıralarda peşlerine takılan paparazzi ordusu sayesinde Prens William'ın sevgilisi olarak bilinen hatta kendisine "Bekleyen Katie" lakabı bile takılan Middleton'ın hayatının her anı kare kare görüntüleniyordu.

Kate Middleton o zamanlar belki Galler Prensesi değildi henüz ama tam bir "parti prensesiydi".

İşte onun ve o dönemde sevgilisi olan Prens William'ın gençlik halleri aradan geçen bunca yılın ardından bir kez daha masaya yatırıldı.

Bunun nedeni ise Galler çiftinin henüz flört ederken çekilen görüntülerinden oluşan bir videonun sosyal medyada viral olması.

Kate ile William'ın aşklarının ilk dönemlerinde çekilen görüntülerinden oluşan bu videoyu şu ana kadar 5 milyondan fazla kişi izledi.

Aradan bunca zaman geçtikten sonra bile onların gençlik yıllarının bu kadar ilgi çekmesi de Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine'in çılgın günlerinin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.

'MACERAPEREST VE KAYGISIZ BİR GENÇ KIZDI'

Kraliyet fotoğrafçısı ve yayıncı Helena Chard, Amerikan Fox Digital'a verdiği demeçte Kate'in o dönemi hakkında " Kate hala partileri sevmesiyle biliniyor. Ayrıca harika bir mizah anlayışı var. Ama 20'li yaşlarında bir üniversite öğrencisiyken maceraperest ve kaygısız bir parti canavarıydı" diye konuştu.

Haberin Devamı

İngiliz kraliyet ailesini yıllardır yakından takip eden Kinsey Schofield'da "Bence Kate'in parti günleri, genç ve dünyanın en gözde bekarı olan William'a nasıl aşık olduğunun bir göstergesiydi" diye yorumladı durumu.



"Bütün gece yüzlerce yabancının fotoğraflarınızı çekmesi gerçek üstü bir durum" diye sözlerini sürdürdü.

'DELİ GİBİ AŞIK VE ARZU DOLULARDI'

Kate ile William'ın o dönemde sabahın ilk ışıklarında eğlenmeye gittikleri gece kulüplerinden çıkarken sayısız fotoğrafının ve videosunun çekildiğini hatırlattı.

Sonra da bugün 12 yıldır evli ve üç çocuklu bir çift olan Kate ile William'ın gençlik dönemi hakkında şu sözleri sarf etti: " Birbirlerine deli gibi aşık ve arzu dolulardı. Onların o dönemde çekilen fotoğraflarını görmek eğlenceli."

Haberin Devamı

Bu arada Kate ile William'ın partiden partiye koştukları dönemde çekilen görüntülerinde dikkat çeken başka bir ayrıntı da Pippa Middleton'ın da sık sık onlarla birlikte gece gezmelerine çıkıyor olduğu.

Tıpkı ablası gibi bir parti sever olarak bilinen Pippa da artık James Matthews ile evli ve üç çocuk annesi bir kadın. Görünüşe göre onun için de sabaha kadar partileri ziyaret ettiği günler geride kaldı.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA TANIŞIP AŞIK OLDULAR

Artık herkesin ezberlediği gibi Kate ile William, İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde okurken tanıştılar. Önce arkadaş sonra sevgili oldular. Uzun ve inişli çıkışlı bir flört döneminin ardından da 2011 yılında evlendiler.



Kırsal kesimde dünyaya gözlerini açan, sıradan bir ailede büyüyen ama şimdi geleceğin kraliçesi olan Kate Middleton da daha nişanlarının ilan edildiği 2010 yılında "modern zamanların Külkedisi" olarak anılıyor.



Yeri gelmişken Kate ile William'ın aşkının nasıl doğduğunu da bir hatırlayalım. Aslında başından beri birbirlerine karşı ilgisiz olmayan ikilinin hayatını değiştiren an Kate'in üniversitede yardım için düzenlenen defilede yarı şeffaf bir kıyafetle podyuma çıkması.

Haberin Devamı

Yıllardır konuşulanlara göre William, tam da o anda zaten hoşlandığı bu genç kız ile romantik bir ilişki yaşamak istediğine karar verdi.

2002'de üniversitede düzenlenen hayır amaçlı bir defilede bu transparan elbiseyle podyuma çıktı ve işte o anda William'ı da "kalbinden" vurdu. O elbise çiftin evlendiği 2011 yılında bir müzayedede satışa çıktı ve 65 bin pounda satıldı.

İddialara göre Kate, okulda yardım için düzenlenen defilede bu kıyafetle podyuma çıktı. O anda da William, net olarak ona aşık oldu.





Kate'in neredeyse her gece partilere katıldığı dönemde kız kardeşi Pippa da ona eşlik ediyordu.

Haberin Devamı





Ne zaman ki Prens William ile Kate Middleton nişanlandı, çılgın parti günleri de sona erdi. En azından objektifler karşısındakiler!