Eski dostu artÄ±k iÃ§ini sÄ±zlatÄ±yor: Ona bakÄ±nca tek gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kayÄ±p bir ruh

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Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2'nci Elizabeth'in 99 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± Prens Philip son yolculuÄŸuna uÄŸurlanacaktÄ± o gÃ¼n...

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¶nde gelen Ã¼yeleri elbette tÃ¶rendeydi. OnlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey devlet temsilcileri de neredeyse asÄ±rlÄ±k Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tamamlayan Prens Philip'i uÄŸurlamak iÃ§in toplanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Cenaze tÃ¶reni bir yana o gÃ¼n Ã§ok dikkat Ã§eken biri daha vardÄ±: Prens Harry...

Cenaze tÃ¶reninden sadece bir yÄ±l Ã¶nce karÄ±sÄ± Meghan Markle ile ailedeki gÃ¶revlerinden geri adÄ±m atÄ±p ABD'ye taÅŸÄ±nan Harry, diÄŸer akrabalarÄ±ndan rol Ã§aldÄ± o gÃ¼n. AsÄ±l amacÄ± bu olmasa da!

YanÄ±nda karÄ±sÄ± Meghan yoktu... Hatta o tÃ¶rende aÄŸabeyi William ile yan yana gelmemesi iÃ§in Ã¶zel dÃ¼zenlemeler bile yapÄ±ldÄ±.

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YAN YANA GELMESÄ°NLER DÄ°YE Ã–NLEM ALINDI

Ä°lk bakÄ±ÅŸta da Harry, baÅŸta William ve bir zamanlar kÄ±z kardeÅŸi gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylediÄŸi Kate Middleton ile de Ã§ok yan yana gelmedi.

St. George' Åžapeli'ndeki vedanÄ±n ardÄ±ndan Prens Philip iÃ§in toplanan herkes daÄŸÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

Ä°ÅŸte o sÄ±rada beklenmedik bir geliÅŸme oldu. KocasÄ± William ile yÃ¼rÃ¼yen Kate Middleton, adÄ±mlarÄ±nÄ± yavaÅŸlattÄ± ve arkalarÄ±ndan gelen Harry'nin yanlarÄ±na yaklaÅŸmasÄ±na izin verdi.

Hatta iki kÃ¼skÃ¼n kardeÅŸin kÄ±sa sÃ¼re de olsa sohbet etmesini saÄŸladÄ±.

Kate'in bu davranÄ±ÅŸÄ± "iki kardeÅŸi barÄ±ÅŸtÄ±rmak istiyor" yorumlarÄ±na neden oldu. O gÃ¼n aralarÄ± bozuk olan William ve Harry iÃ§in bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± doÄŸduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼.

Aradan zaman geÃ§ti, kÃ¶prÃ¼lerin altÄ±ndan Ã§ok sular aktÄ±. KÃ¼skÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n bitmesi bir yana iki kardeÅŸ arasÄ±ndaki uÃ§urum daha da derinleÅŸti..

Ãœstelik Ã¶nce Harry'nin babasÄ± Kral Charles, sonra da Kate kansere yakalandÄ±. Harry ve Meghan da ayrÄ±ldÄ±klarÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesinin hiÃ§ hoÅŸuna gitmeyen aÃ§Ä±klamalarÄ±yla gÃ¼ndem oldu.

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KOCASINI BARIÅžMAYA TEÅžVÄ°K ETTÄ°ÄžÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœÂ

Fakat son dÃ¶nemde ortada dolaÅŸan bazÄ± iddialar var.

Bunlara gÃ¶re Kate Middleton, tÄ±pkÄ± Prens Philip'in cenaze tÃ¶reninde olduÄŸu gibi yine iki kardeÅŸ arasÄ±nda barÄ±ÅŸ elÃ§iliÄŸine soyundu.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Kate, kocasÄ± William'Ä± kardeÅŸi Harry ile iletiÅŸime geÃ§me konusunda teÅŸvik etmeye Ã§abalÄ±yor.

Daily Express gazetesinde yer alan haberde Galler Prensesi Kate'in iki kardeÅŸ arasÄ±nda her ÅŸeyin eskisi gibi olmasÄ±nÄ± arzu ettiÄŸi belirtildi.

Fakat yine ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re William'Ä±n ise Ã¶yle kardeÅŸi Harry ile yakÄ±nlaÅŸmak gibi bir niyeti yok.

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ONU KAYIP BÄ°R RUH OLARAK GÃ–RÃœYORÂ

Ã–te yandan bir kaynaÄŸÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Kate, daha William ile flÃ¶rt ettiÄŸi dÃ¶nemlerden beri yakÄ±n dostu olan Harry'ye baktÄ±ÄŸÄ±nda "Bir kayÄ±p ruh" gÃ¶rÃ¼yor.

TÃ¼m ailesi tarafÄ±ndan dÄ±ÅŸlanan "eski dostunun" berbat bir halde kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyor.Â

Ã–NEMLÄ° GELÄ°ÅžMELERÄ° BÄ°LE SIRADAN Ä°NSANLAR GÄ°BÄ° DUYUYOR

Ama yine de yapÄ±lan yorumlara gÃ¶re durum Ã¶yle kolay Ã§Ã¶zÃ¼lebilecek tÃ¼rden deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aileye yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re iki kardeÅŸ arasÄ±nda yÄ±llar iÃ§inde yÃ¼kselen duvarlar Ã¶yle hemen yÄ±kÄ±lacak gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa son aylarda ortada dolanan sÃ¶ylentilere gÃ¶re Harry de ailesine bunca cephe aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok da mutlu deÄŸil. Yine bazÄ± iddialara gÃ¶re ABD'deki yeni hayatÄ±nÄ±n ilk heyecanÄ± geÃ§tikten sonra Londra'daki yÄ±llarÄ±nÄ± Ã¶zlemeye baÅŸladÄ±.

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Harry, karÄ±sÄ± Meghan, iki Ã§ocuÄŸu Archie ve Lilibet ile Montecito'da bir yaÅŸam kurduktan sonra ailesinden iyice uzaklaÅŸtÄ±.

BabasÄ±nÄ±n kansere yakalandÄ±ÄŸÄ± ona telefonla bildirilse de bir zamanlar kardeÅŸ gibi olduÄŸu Kate'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyadaki milyonlarca kiÅŸi gibi TV ekranlarÄ±ndan Ã¶ÄŸrendi.

Onun sonrasÄ±nda Kate'i, kÄ±zÄ± ve kardeÅŸiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Wimbledon AÃ§Ä±k Erkekler Finali'nde gÃ¶ren Harry yine heyecana kapÄ±ldÄ±. Bir zamanlar "HiÃ§ sahip olmadÄ±ÄŸÄ±m kÄ±z kardeÅŸim" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Kate ile iletiÅŸim kurmak geldi iÃ§inden.

KATE'E BÄ°R NOT GÃ–NDERMEYE KARAR VERDÄ°

Harry'ye yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bir zamanlar Ã§ok iyi dost olduÄŸu Kate'i bÃ¶yle iyi gÃ¶rmek Harry'yi heyecanlandÄ±rdÄ±. Sonra da ona bir not gÃ¶ndermeye karar verdi Harry.

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SÃ¶z konusu kaynak bu konuda ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: "Harry, karÄ±sÄ± Meghan ile birlikte Wimbledon'Ä± izliyordu. Kate'i bÃ¶ylesine Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± bir halde gÃ¶rmek onun bir coÅŸkuya kapÄ±lmasÄ±na neden oldu. ArdÄ±ndan da Kate'i dÄ±ÅŸarÄ±da gÃ¶rmekten ne kadar mutlu olduÄŸunu belirtmek ve onu tebrik etmek iÃ§in bir not gÃ¶nderdi."

Ä°ngiliz Daily Express gazetesine konuÅŸan bu kaynaÄŸa gÃ¶re Meghan Markle da kocasÄ±nÄ±n bu mutluluÄŸuna ortak oldu. Her ikisi de Kate'in usul usul da olsa gÃ¶revlerine dÃ¶nebilecek kadar iyi hissetmesinden bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ duydu.

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ZEYTÄ°N DALI UZATMAK Ä°Ã‡Ä°N ELÄ°NDEN GELENÄ° YAPIYOR

Harry ve Meghan'a yakÄ±n kaynaklarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Prens, ailesiyle, Ã¶zellikle de aÄŸabeyi William ile bozulan iliÅŸkisini dÃ¼zeltmek konusunda bÃ¼yÃ¼k bir istek duyuyor son dÃ¶nemde. Bu yÃ¼zden de Kate'in Wimbledon'da eskisi gibi gÃ¶revinin baÅŸÄ±na dÃ¶nmesini bu konuda bir fÄ±rsat olarak gÃ¶rdÃ¼.

Bir baÅŸka iddiaya gÃ¶re de Harry, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra bir aylÄ±ÄŸÄ±na Londra'ya gitmeyi planlÄ±yor. O sÄ±rada da babasÄ± ve aÄŸabeyiyle aralarÄ±ndaki kÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in elinden geleni yapacak.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Harry'nin Kate'e bir mesaj gÃ¶ndermesiyle ilgili bu iddialar onlarÄ±n geÃ§miÅŸini bilenleri de heyecanlandÄ±rdÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ William ile evlenmeden Ã¶nce de evlenip aileye katÄ±ldÄ±ktan sonra da Kate ile Harry gerÃ§ekten de kardeÅŸ gibi geÃ§iniyordu.

DÃ–RT YILDIR NEREDEYSE HÄ°Ã‡ KONUÅžMADILAR

Prens Harry, 2020 yÄ±lÄ±nda aileden ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ktan sonra Kate Middleton ile Ã§ok fazla bir araya gelmedi. AynÄ± ÅŸekilde aÄŸabeyi William ile de hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi.

Dedeleri Prens Philip'in cenaze tÃ¶reninde Kate iki kardeÅŸi bir araya getirip kÄ±sa sÃ¼re de olsa aralarÄ±nda bir diyalog kurmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak ondan sonra iki kardeÅŸ arasÄ±ndaki baÄŸlar tamamen koptu.

Harry, babasÄ± Kral Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reninde Londra'daydÄ± ama ne Kate ile konuÅŸtu ve gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ne de William ile.

AynÄ± ÅŸekilde Charles'Ä±n kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra da Londra'ya gitti ama o sÄ±rada da Kate ve William ile hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi. Ki zaten babasÄ±yla da sadece 45 dakika gÃ¶rÃ¼ÅŸebildi. Sonra apar topar memleketine dÃ¶ndÃ¼.

KATE Ä°Ã‡Ä°N ENDÄ°ÅžE ETTÄ°ÄžÄ° KONUÅžULDU

Kate Middleton ile Prens Harry'nin artÄ±k tarihin tozlu sayfalarÄ±nda kalan dostluÄŸuna dÃ¶necek olursak... Bir zamanlar gittikleri her yere neÅŸe gÃ¶tÃ¼ren bu iki yakÄ±n dost artÄ±k birbirlerini gÃ¶rmek bile istemiyor.

GeÃ§tiÄŸimiz mart ayÄ±nda Kate'in kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Harry'nin onun iÃ§in endiÅŸelendiÄŸi haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda operasyon geÃ§irdiÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra ortada gÃ¶rÃ¼nmeyen Kate'e hem sosyal medyadan hem de geleneksel basÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir baskÄ± vardÄ±.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Harry de bir zamanlar yakÄ±n dostu olan Kate'in bu baskÄ± altÄ±nda kalmasÄ±ndan dolayÄ± Ã¼zÃ¼lÃ¼yordu.

O dÃ¶nemde Page Six'e konuÅŸan Harry'ye yakÄ±n bir kaynak Prens'in aÄŸabeyinin karÄ±sÄ± Kate iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸe duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

YENGESÄ°NE YÃ–NELÄ°K BASKI ONU RAHATSIZ ETTÄ°

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼zerine Kate Middleton'a yÃ¶nelen eleÅŸtiriler, onu konu alan hatta Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bile ileri sÃ¼ren komplo teorileri Harry'yi de rahatsÄ±z etti.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ yine bazÄ± kaynaklara gÃ¶re Harry, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e annesi Diana'ya ve karÄ±sÄ± Meghan Markle'a basÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yor. Åžimdi Kate'in de onlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± tecrÃ¼be ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.

Ä°ngiliz kraliyet ailesinden ayrÄ±ldÄ±klarÄ± ilk dÃ¶nemde "KarÄ±mÄ±n da annemin kaderini yaÅŸamasÄ±nÄ± istemiyorum" diyen Harry, bir zamanlar en iyi arkadaÅŸÄ± olan Galler Prensesi Kate Middleton iÃ§in endiÅŸe etmekten kendini alamÄ±yordu. AÄŸabeyi William baÅŸta ailesiyle arasÄ±nÄ±n iyi olmamasÄ±na raÄŸmen hem de!

MUZÄ°P GÃœLÃœÅžMELERÄ° TARÄ°HE KARIÅžTI

OnlarÄ± yÄ±llardÄ±r takip edenlerin bildiÄŸi gibi Harry, aÄŸabeyi William ve karÄ±sÄ± Kate ile Ã§ok iyi geÃ§iniyordu bir zamanlar.

Kate'in aileye yeni katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekten de dikkatlerden kaÃ§acak tÃ¼rden deÄŸildi. Ã–zellikle de Harry ile Kate'in haÅŸarÄ± Ã§ocuklar gibi suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ± yapmalarÄ± sÄ±k sÄ±k objektiflere takÄ±lÄ±yordu.

En ciddi etkinliklerde bile William hiÃ§ duruÅŸunu bozmadan otururken Kate ile Harry'nin birbirlerine muzipÃ§e gÃ¼lÃ¼msemeleri hatta bazen kahkahalarÄ±nÄ± tutamamalarÄ± o dÃ¶nemde Ã¼Ã§lÃ¼nÃ¼n takipÃ§ilerini de Ã§ok sevindiriyordu.

Bu samimiyet o dÃ¶nemde uzun uzun mercek altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan yorumlara gÃ¶re William, Ã§ocukluÄŸundan bu yana geleceÄŸin kralÄ± olarak yetiÅŸtirildi. DoÄŸal olarak bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ zaman da bu durum deÄŸiÅŸmedi, giderek arttÄ±.

O yÃ¼zden William, taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± sorumluluklarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda daha ciddi davranÄ±yordu. Ama kardeÅŸinin kral olmak gibi bir derdi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in zaten bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± aÄŸabeyinden daha rahat bir biÃ§imde yaÅŸadÄ±. Her zaman da ortamÄ± neÅŸelendiren kiÅŸi Harry oldu.

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