Kate Middleton naftalinli elbiseyi giyip gitti

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'NAFTALİNDEN ÇIKTI'

Eşi Prens William ile birlikte, çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Earthshot Prize Awards gecesine kelimenin tam anlamıyla "naftalinli giysilerini" giyerek katıldı 39 yaşındaki Middleton. Sadece kıyafeti değil takıları da daha önce kullanılmıştı.

GECENİN KURALI

Kate Middleton'ın, Prens Wililam'ın ve diğer tüm konukların böyle giyinmesi ise gecenin kuralıydı. Çevreci etkinliğin ruhuna uygun olarak tüm konuklardan "kıyafetlerini seçerken çevreci bakış açısını göz önüne almaları" istendi. Bunun sonucu olarak da herkes daha önce giydiği kıyafet ve aksesuarlarını kullandı tören gecesinde.

10 YILLIK ELBİSE

Geçmişte de sık sık elbiselerini ve takılarını tekrar tekrar kullanan Kate Middleton gece için 10 yıllık bir elbiseyi seçti. Üç çocuk annesi Düşes, lila rengi bir elbiseyle katıldı ödül törenine. Onun moda tarzını yakından takip edenler için de hiç yabancı değildi bu elbise.

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İLK KEZ 2011 YILINDA GİYDİ

Middleton, gözde modacısı Alexander McQueen'in imzasını taşıyan bu elbiseyi 10 yıl önce Los Angeles'ta katıldığı bir BAFTA etkinliğinde de giymişti.

KÜPELER DE ESKİ

Ama Kate Middleton "eskileri giyme" konusunda bu kadarla da yetinmedi. Taktığı küpeleri de daha önce kullanmıştı. Middleton, kardeşi Pippo Middleton'ın, James Matthews ile hayatını birleştirdiği düğün için de aynı küpeleri takmıştı. Bu küpelerin özelliği ise Düşes için özel olarak hazırlanmış olması.

ÜÇ ÇOCUKTAN SONRA HALA AYNI KIYAFETİ GİYEBİLİYOR

Middleton'ın aynı elbiseyi 10 yılın ardından, üç çocuk dünyaya getirdikten sonra bile giyebiliyor olması ise çok konuşulan bir başka konuydu.

TUTUMLU DÜŞES

Aslına bakılırsa Kate Middleton, daha önce giydiği kıyafetleri tekrar kullanmasıyla biliniyor. Yani bu aslında onun için bir ilk değil. Sadece Kate değil İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyeleri de zaman zaman kıyafetlerini birden çok kez giyiyor. Bunu da halka "tutumluluk mesajı" vermek için yaptıkları ileri sürülüyor. Aralarında tutumluluğuyla en çok anılan kişi ise Kate Middleton. Düşes, eski kıyafetlerini defalarca giyiyor. Bazen saç modelini, bazen aksesuarlarını değiştirse de bütün giysilerini defalarca değerlendiriyor. Gelin "tutumlu Düşes'in bu özelliğini yansıtan kıyafetlerinden bazılarını bir hatırlayalım.

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İKİ RENKLİ ELBİSE

Kate Middleton bu sarı ve beyaz renklerden oluşan elbiseyi, 2014 yılında Yeni Zelanda turunda giydi.







İKİ YIL SONRA

Ardından 2016'daki Wimbledon Açık sırasında maç izlemeye gittiğinde bir kez daha giydi.

EN ÜNLÜ ELBİSELERDEN BİRİ

Middleton'ın en ünlü elbiselerinden biri... İlk kez 2012 yılda giydi bu elbiseyi ve çok beğenildi.

SAÇ MODELİ FARKLI

Ardından 2018 yılında yine aynı elbiseyi bu kez farklı bir saç modeliyle kullandı.

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MALEZYA GEZİSİNDEN

Middleton, bu elbiseyi ilk ke 201'deki Malezya ziyareti sırasında giydi.

ELEŞTİRİ ALDI

Aynı elbise bir kez daha yıllar sonra 2020'de kırmızı halıya çıktı. BAFTA gecesi için tekrar giydiği bu elbise nedeniyle de eleştiri yağmuruna tutuldu Düşes. Bu elbisenin böylesi bir tören için uygun olmadığı ileri sürüldü.

ÇOK BEĞENİLMESE DE TEKRAR TEKRAR GİYDİ

Middleton bu elbiseyi 2017 BAFTA töreninde giydi. Bu seçimi de fazla beğenilmedi. x





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İKİ YIL SONRA

Middleton, 2019 yılında aynı elbiseyi biraz revizyondan geçirtip tekrar kullandı.

2012'DE GİYDİ

Middleton'ın bu elbiseyi ilk kez 2012'de giydi.





Düşes, aynı elbiseyi ABD ziyareti sırasında hamileyken de giydi.

EFSANE ÇİZME

Middleton'ın bu bir çift çizmenin efsane olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü 20 yılı aşkın süredir zaman zaman giyiyor bunları. İlk kez üniversite öğrenciliği yıllarında çekilen bir fotoğrafında görülen bu çizmeleri defalarca kullandı.

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ŞEHİR DIŞINA ÇIKARKEN

Middleton bu çizmelerini genellikle şehir dışına, kırsal alana gittiğinde kullanıyor. Aile gezisi ya da iş gezisi olmasının da onun için bir farkı yok. Her fırsatta giyiyor çizmelerini.