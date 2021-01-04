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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM
Haber Giriş: 04.01.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı

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Her ne kadar artık aynı ortamlarda kamuoyunun karşısına çıkma imkanları kalmasa da aralarındaki rekabet bitmek bilmiyor. Belki kendileri bu durumu çok umursamıyor ama İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle, pekçok alanda birbirleriyle kıyaslanıyor.

Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı
MIDDLETON İLK SIRADA
Bu kez de ipi göğüsleyen kişi Kate Middleton oldu. Bir anlamda geçen yıl aynı sıralamada kendisini geride bırakan Meghan Markle'dan rövanşı almış oldu Middleton.
Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı
MODA ÖNCÜSÜ
Moda uzmanlarının bir yıllık değerlendirmesinin sonucuna göre 2020 yılında kıyafet alımlarını en çok etkileyen kişi yani yılın moda alanında esin perisi olan kişi Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu.
Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı

EN ÇOK BEĞENİLEN KIYAFETİ
Yapılan değerlendirmelere göre Kate Middleton, 2020 yılında kıyafet alışverişlerinde en etkili kişi oldu. Middleton'ın en çok beğenilen ve benzeri satın alınan kıyafeti ise pandemi sürecinde katıldığı bir etkinlikte giydiği çiçekli elbise oldu.
Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı
HIRKALARI DA İNTERNETTE ÇOK ARANDI
Kıyafet almak isteyen birçok kişi 38 yaşındaki Kate Middleton'ın bu kıyafetini internet üzerinden aradı ya da satın oldu. Middleton'ın katıldığı bir online etkinlikte giydiği beyaz hırka da hemcinsleri tarafından internette en çok arananlar arasında. Middleton'ın sosya izolasyon sürecinde giydiği hemen hemen bütün kıyafetler için de aynı durum söz konusu. Birçok hemcinsi onun katıldığı etkinliklerin ardından giydiklerini online olarak arayıp buldukları zaman da satın aldı.
Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı
ÜNLÜ SUNUCU İKİNCİ SIRADA
Sıralamada Middleton'ın ardından sunucu Holly Willoughby geliyor. Ünlü sunucunun giydiği bazı kıyafetler hemcinsleri tarafından öyle beğenildi ki internet aramalarında üst sıralara çıktı. Özellikle de sunucunun bu Instagram paylaşımında giydiği siyah deri etek, en çok arananlar arasında.
Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı
MEGHAN MARKLE ÜÇÜNCÜ
Listenin üçüncü sırasında ise eşi Prens Harry ile birlikte ABD'de yeni bir hayata başlayan Meghan Markle geldi. Onun genellikle günlük kıyafetleri ön plana çıktı bu yıl. İnternette en çok aranan giyim parçası ise bu beya spor ayakkabılar oldu.
Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı
CEKETLERİ VE HIRKALARI
2020 yılının moda alanında en etkili kişileri arasında dördüncü sırada Harry Styles yer alıyor. One Direction grubuyla ünlendikten sonra kariyerine solo olarak devam eden ve oyunculuğa da adım atan Harry Styles'ın en çok ceketleri ilgi çekti. Bunun yanı sıra giydiği bol hırkalar da beğeni topladı ve birçok kişili bu tür giysiler satın almaya yöneltti.
Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı
DİZİDEKİ GARDROBU ÇOK BEĞENİLDİ 
Genç oyuncu Lily Collins, rol aldığı Emily In Paris adlı dizide giydikleriyle bütün bakışları üzerinde topladı ve listede dördüncü sıraya yerleşti. Özellikle de dizide sık sık kullandığı şapkaların satışları arttı. Bunun yanı sıra Collins'in dizide giydiği özel dikim siyah elbiseler, ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan paltolar, bereler ve mini etekler de hemcinslerinin ilgisini çekti.

 

 

 

 

 

 

 

 

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