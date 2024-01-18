Gelin- kayınpeder hastaneye düştüler: Kate ameliyat oldu, gelecek hafta da Charles bıçak altına yatıyor

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Önce Kate Middleton'ın geçirdiği operasyonla başlayalım... Yapılan duyuruya göre ortada acil bir durum yoktu, planlı bir ameliyattı. Açıklamaya göre de başarılı geçti.

Kate'in tam olarak karın bölgesinin neresinden ve neden operasyon geçirdiği açıkça belirtilmese de resmi duyuruya göre 10 ile 14 gün arasında hastanede kalacak.

Bu durum da Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate'in aile düzenlerini de bütün resmi programlarını da değiştirmelerini gerektirdi.

UZUN SÜRE İYİLEŞMEYİ BEKLEYECEK

Çünkü belirtildiğine göre Kate, hastane sonrasında da uzun bir süre görevlerine dönemeyecek ve evinde iyileşmeyi bekleyecek.

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Marylebone'daki London Clinic'te bıçak altına yatan Kate'in durumuyla ilgili gelişmeyle ilgili yapılan resmi açıklamadan 90 dakika sonra bu kez Kral Charles ile ilgili başka bir duyuru geldi. Buna göre Kral Charles, prostat nedeniyle bıçak altına yatacak.

Özetle Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra yeni hiyerarşik konumlarına alışmaya çalışan İngiliz kraliyet ailesi bu ara sağlığıyla uğraşıyor.

Kate'in ameliyat duyurusundan 90 dakika sonra bu kez de Kral Charles'ın gelecek hafta hastaneye yatacağı duyuruldu.

ACİL DURUM DEĞİL PLANLI OPERASYON

Biz Galler çiftine dönersek... Kensington kaynaklarına bakılırsa Kate acilen hastaneye kaldırılmış değil. Bu ameliyat önceden planlanmıştı. Şimdi Galler ailesi Kate'in eski sağlığına kavuşmasını bekleyecek.



Ama bu gerçekleşene kadar William, Kate ve üç çocukları George, Charlotte ile Louis'nin hayatında bazı değişiklikler olacak.



Kate zaten uzun bir süre programlarını iptal etmek zorunda kaldı. William da önceden belirlenmiş programlarını karısının yanında kalabilmek için erteledi.



Ailenin çalışanları William'ın programlarını duruma göre elden geçirip tekrar düzenleyecek.

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Bu arada William iyileşmesi uzun sürecek bir operasyonun ardından vaktinin büyük bir kısmını karısı Kate'in yanında geçirecek.

Bu arada çocuklarla ilgilenmek ve onların normal yaşamlarına olabildiğince devam etmesini sağlamak da onun görevi olacak.

MIDDLETON AİLESİ DESTEK OLACAK

Ailece birbirlerine bağlı olmalarıyla bilinen Middleton ailesi de Kate'in iyileşme sürecinde kızlarının yanında yer alacak.

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate, iyileşme süreci tamamlanıncaya kadar yurt dışı gezilere de gitmeyecekler.



Kilosuna dikkat etmesi ve spora olan düşkünlüğüyle bilinen Kate Middleton bugüne kadar böylesine ciddi bir sağlık sorunu yaşamamıştı. Yine de aileye katıldığından bu yana sağlığıyla ilgili bazı konular konuşulmuştu..



Gelin bunları da bir hatırlayalım...

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ALNINDAKİ KOCAMAN YARA İZİ

Kate Middleton'ın sağlığıyla ilgili ilk iz evlenerek aileye katıldığı 2011 yılında dikkat çekti. Clarence House'da verilen bir davette saçını yarım topuz yapan Kate'in altının sol tarafındaki derin yara izi gayet açık biçimde görülüyordu.



O dönemde bu iz çok konuşulunca resmi açıklama yapıldı ve bu yara izinin çocuklukta geçirilen bir operasyondan kaynaklandığı belirtildi. Ancak Kate'in neden küçük bir çocukken bıçak altına yattığı açıklanmadı.



Resmi açıklamada yara izinin bir tümörden kaynaklanmadığı da ileri sürüldü. Cerrahlar, bunun bir doğum lekesinin alınmasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

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ÜÇ HAMİLELİĞİ DE SORUNLU GEÇTİ

Kate Middleton ilk çocuğu George'a hamileyken de bir sağlık sorunu yaşadı. Bu sabah hastalığı denilen ve ağır mide bulantılarına yol açan bir durum.



Tıbbi adıyla hyperemesis gravidarum normal hamilelik bulantılarından farklı bir durum. Anne adayının sağlığını da hayatını da olumsuz etkiliyor. Hatta vücudun dengesi bozulduğu için hastane tedavisi gerekiyor.



Kate de bu hastalık yüzünden hastanede tedavi gördü. Hastane dönüşü objektif karşısına çıkan Kate'in bir bebek beklediği de o dönemde duyuruldu. Galler Prensesi Kate her üç hamileliğinde de aynı sorunu yaşadı.