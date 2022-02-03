Yeni patronu böyle karşıladılar

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İLK ZİYARET

40 yaşındaki Middleton, bir zamanlar Prens Harry'nin üstlendiği İngiltere Rugby Futbol Birliği ve Rugby Futbol Ligi'nin yöneticiliğine atandı. Kulübe yaptığı ilk ziyarette de ilginç görüntüler ortaya çıktı.

RESMİ OLARAK DUYURULDU

Gençlik yıllarında sporun çeşitli dallarıyla aktif olarak ilgilenen Middleton'ın bu iki yeni göreve atandığı İngiliz kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesaplarından da duyuruldu. Söz konusu duyuruda Middleton'ın bu iki harika organizasyonun yöneticiliğini üstlenmekten dolayı büyük heyecan duyduğu belirtildi.

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EŞİYLE RAKİP OLDULAR

Resmi duyuruda Middleton'ın rugby topu ve üzerinde spor kıyafetlerle çekilen bir videosu da yer aldı. Cambridge Düşesi Kate Midddleton, bu videoda rugby konusundaki becerilerini de sergiledi. Bu yeni görevle birlikte Middleton ile eşi Prens William da birbirlerine rakip oldu. William, 2016 yılından bu yana Galler Rugby Birliği'nin başkanlığını üstleniyor.

RUGBY OYNADI

Bu arada Kate Middleton, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından göreve atanmasından sonra Rugby Futbol Birliği'ni ziyaret etti. Sahada kadın ve erkek sporcularla bir süre sohbet eden Middleton sonra da onlarla rugby oynadı. Sohbetin ilerleyen anlarında takım elemanlarıyla küçük bir de gösteri yaptı. Middleton'u ellerinin üzerine alan takım üyeleri, onu havaya kaldırdı. O anlarda çekilen bir video da Cambridge Dükü ve Düşesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

YENİ YÖNETİCİLERİNİ BÖYLE KARŞILADILAR

Kate Middleton'a yöneticiliğini üstlendiği kurumu ilk ziyaretinde üç çocuğu için küçük bir de hediye verildi. George, Charlotte ve Louis için hazırlanan birer küçük takım kitini evine götürdü Middleton.

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HARRY'NİN YERİNE GELDİ

Kate Middleton'dan önce rugby takımının iki yöneticiliğini de Prens Harry üstleniyordu. Harry, babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth tarafından verilen bu görevi uzun süre devam ettirdi. Fakat eşi Meghan Markle ile birlikte aileden ayrılıp ABD'ye taşındığında bütün görevleri ve unvanlarıyla birlikte bu rugby yöneticiliğini de bırakmak zorunda kaldı.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ SPORLA İLGİLİ

Prens Harry'nin yerine bu görevi üstlenen Kate Middleton çocukluk çağlarından bu yana sporla iç içe. Gençlik yıllarında tenis ve hokey oynayan Middleton aynı zamanda rugby izleyicisiydi. Prens William ile evlenmeden önce de ailesiyle birlikte rugby maçlarını kaçırmıyordu. Fakat Kate Middleton'ın spor tutkusu bununla da sınırlı değil. Üniversite yıllarında da okulunun kürek takımında yer alıyordu.

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Prens Harry, eşi Meghan Markle ve oğlu likte ABD'ye taşındığında, askeri unvanları da dahil birçok görevini bıraktı. Bu görevlerin ve unvanların da aile içinde dağıtılması gerekiyor. Askeri unvanlar şimdilik Kraliçe'de kalsa da bazı kurumların yöneticilikleri aile üyeleri arasında paylaştırılıyor. Aileden ayrılana kadar Prens Harry'nin himayesinde bulunan Rugby Football Union (Rugby Birliği) ve Rugby Football League (Rugby Ligi) bundan böyle Kate Middleton'ın himayesine geçeceği 2021'in yaz aylarında konuşuluyordu, bu konudaki haberler basına da yansımıştı.





O İDDİA DA DOĞRU ÇIKARSA TARİHE GEÇECEK

Kate Middleton ile ilgili basına yansıyan bir başka iddia daha var. Eğer o iddia da doğru çıkarsa, halktan bir aileden gelip kraliyet ailesine gelin olan Middleton adını tarihe yazdıracak. Bir süredir zaman zaman basında yer alan iddiaya göre Kraliçe 2. Elizabeth, ailesine kısa sürede uyum sağlayan ve ilk dönemlerde elbiselerinin etek boyu dışında hiçbir sorun çıkarmayan Kate Middleton'a değerli bir unvan daha verecek. Bu kez söz konusu olan bir askeri unvan.

BELKİ DE ADINI TARİHE YAZDIRACAK

İddialara göre Kraliçe, aleyhine cinsel taciz davası açılan oğlu Prens Andrew'dan aldığı unvanlardan birini de Middleton'a verecek. Epeydir basında yer alan bu idddialar gerçek çıkarsa Middleton, Kraliyet Muhafızları Albayı olacak. Böylece de birliğin 366 yıllık tarihi süresince bu unvanı alan ilk kadın olarak adını tarihe yazdıracak.

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ABLA- KARDEŞ GİBİYDİLER

Her ne kadar son dönemde aralarındaki gerilimle anılıyor olsalar da Kate Middleton'ın Prens William ile flört döneminden beri Harry ile bir abla- kardeş ilişkisi içinde oldukları biliniyor. William ile Kate evlendikten sonra da bu samimiyet sürdü. Ta ki Harry ile William'ın arası Meghan Markle yüzünden bozuluncaya kadar. Kate Middleton ile Prens Harry'nin arasından da su sızmıyordu o dönemde. Prens William, Kate Middleton ve Prens Harry'nin birlikte katıldıkları tüm etkinliklerde bu durum daha çok göz önüne çıkıyordu. William, ağırbaşlı tavırlarını sürdürürken, Middleton ile Prens Harry'nin neşeli ön plana çıkıyordu.

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AYRILMAZ ÜÇLÜYDÜ

Bu durum bir dönem kraliyet uzmanları tarafından da mercek altına alınmıştı. Onlara göre Prens Harry ağabeyi Prens William'dan farklı bir kişiliğe sahip. Geleceğin kralı olarak nitelendirilen Prens William ağırbaşlı, daha sakin. Prens Harry'nin ise gittiği her ortamı neşelendiren, kendisi de neşeli olmayı seven bir karakteri var. Bir süre öncesine kadar çılgın gece hayatı hatta zaman zaman yarattığı skandallarla gündeme gelen Prens Harry, ailedeki diğer kadınlarla da çok iyi geçiniyordu. Kuzenleri Zara Philips, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ile katıldığı davetlerde onları da gülümseten şakalar yapıyordu, Ayrıca Prens Harry'nin zaman zaman etrafındaki kadınlara hoş sözler söyleyip iltifat ettiği, kıyafetleri ya da görünüşleri ile ilgili gönül alan yorumlar yaptığı da onu yakından tanıyanlar tarafından biliniyor. Fakat iddialara göre ABD'ye taşınmasının ardından özellikle de Zara Philips ile Harry'nin arası bozuldu.

Prens Harry'nin Middleton ile arasının bir dönem çok iyi olduğu biliniyor. Harry için bunun özel bir sebebi de var. Prens Harry bir röportajında ifade etmişti. Küçük Prens "Kate benim hiç sahip olmadığım kız kardeşim gibi" diyerek onunla arasındaki yakınlığı anlatmıştı. Kraliyet ailesi yorumcularına göre Prens Harry, Kate Middleton'da çok erken yaşta yitirdiği annesinin eksik kalan sevgisini de bulabiliyordu. Bir dönem Kate Middleton'ın Prens Harry'ye aşçılık dersleri verdiği hatta onun aşk hayatıyla ilgili gelişmeleri dinleyip nasihatlerde bulunduğu da ileri sürülüyordu.

HARRY'NİN JESTİ SAYESİNDE O YÜZÜK PARMAĞINDA

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Kate Middleton'ın, Prenses Diana'nın nişan yüzüğünü takmasının ardında da Harry var. Çünkü aslında bu yüzük Diana'nın mirasından Prens Harry'nin payına düşen koleksiyonda yer alıyordu. Prens William'ın evlenme teklif ettiğinde Middleton'a verdiği, etrafı elmaslarla süslü 12 karatlık oval safir yüzüğün değerinin 300 bin sterlin değerinde olduğu belirtiliyor. Eğer olaylar beklendiği gibi ilerleseydi o yüzüğü şimdi Prens Harry'nin eşi Meghan Markle takıyor olacaktı. Ama Harry'nin, ağabeyi William'a yaptığı jestle o yüzük Middleton'ın parmağını süslüyor.