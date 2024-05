'Hâlâ yardım edebilirsiniz'... Ürküten videoya yanıt geldi: Kate kendini iyi hissederse balkona çıkabilir!

Haberin Devamı

O ilk dönemlerde yüzüne doğru patlayan paparazzi flaşlarından yürüyemez hale geldiğinde de, evinin önünde fotoğrafçılar kamp kurduğunda da ileride başına geleceklerin ilk ipuçlarını almıştı zaten.

Güçlü ve soğukkanlı kişiliği sayesinde gencecik yaşında bütün bunların üstesinden gelmeyi başardı.

Ama 2011 yılında Prens William ile evlenmesinin ardından önce Cambridge Düşesi sonra da Galler Prensesi olan Kate Middleton, bu yılın ocak ayından bu yana yaşadıklarını ve görünüşe göre daha da yaşayacaklarını belki hayal bile edemezdi.

40'lı yaşlarının başında kansere yakalanıp büyük bir sağlık mücadelesi vereceği de belki hiç aklına gelmemişti. Üstelik bunun sonucunda normal bir insanı bile bunaltıp nefessiz bırakacak böylesine dudak uçuklatan teorilerin merkezine yerleşeceği de! Ama işte olanlar oldu...

Son olarak geçen yıl 25 Aralık'ta Noel ayini sırasında tüm ailesiyle birlikte halkın arasında görüntülenen Kate ondan sonra ortadan kayboldu.

HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER YAZILSA ROMAN OLUR

Önce bu yılın ocak ayında karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve nisan ayına kadar iyileşip dinleneceği açıklandı.

Ama zaman uzadıkça Kate, özellikle de sosyal medyada hayal gücü sınırsız komplo üreticilerinin malzemesine dönüştü.

Kocası William'ın, onu aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldattığı, Kate'in de artık buna dayanamayıp gittiği ileri sürüldü.

İddialar daha da ileri gitti ve Kate'in öldüğü bile konuşulur oldu. Öyle ki bu söylentiler hala tam olarak bitmiş değil.

Sonunda 22 Mart'ta resmi olarak paylaşılan bir videoyla önleyici kanser tedavisi gördüğünü kendi ağzıyla söyledi.

Yine de bu açıklamalar ortalığı sakinleştirmek yerine daha da karıştırdı. Hatırı sayılacak kadar geniş bir kitle videonun yapay zeka ürünü olduğunu, Kate'in başına açıklanmayan kötü bir şey geldiğini savunmayı sürdürdü.

Elbette onun söylediklerine inananlar da vardı. Sonuç olarak kanser tedavisi sırasında insanların bağışıklığının düşmesi, bu yüzden enfeksiyondan kaçınmak için kalabalıktan uzak durması gerektiği biliniyor. Ayrıca tedavinin gözle görülür yan etkileri de cabası. Bu çerçevede düşünenler Kate'in açıklamasını inandırıcı buldu. Bir an önce sağlığına kavuşması için de sosyal medya üzerinden ona iyi dileklerini gönderdi.





SOSYAL MEDYA YIKILIYOR: 'KATE NEREDE?'

Ama diğer yandan sosyal medyada "vahşi" diye tanımlanabilecek komplo teorileri de sürüp gidiyor.

"Where Is Kate Middleton" (Kate Middleton Nerede?) etiketi altında binlerce kişi Twitter'da Kate'in kansere yakalandığına ve tedavi gördüğüne inanmadığını açık açık belli ediyor. Ne pahasına olursa olsun onu bir dakikalığına bile onu kanlı canlı görmek istiyor.

Son birkaç gündür de sosyal medyada bu konuda hazırlanmış "tüyler ürperten" bir video dolaşıyor. Yapay zeka ürünü olduğu zaten belirtilen video o kadar gerçek ki teknolojiyle neler yapılabileceğinin ürkütücü bir örneği olarak bile görülebilir.

Videoda Kate'in sesi, aksanı, vurgusu neredeyse kusursuz olarak taklit edilmiş durumda. Görüntüsüne hiç girmiyoruz bile!

TÜYLER ÜRPERTEN VİDEO

O videoda Kate Middleton "25 Aralık 2023 günü Sandringham, Norfolk, İngiltere'de ailemle birlikte son kez halkın karşısına çıktım. Halkın arasında görünmeyeli beş ay oldu" diyerek başlıyor sözlerine.

Sonra da şöyle devam ediyor: "Benim için çok anlamı olan çocuklarımla birlikte de görüntülenmedim. Manipüle edilmiş fotoğraflarım ve videolarım yayınlandı. Bunlara şu anda izlediğiniz video da dahil. Lütfen soru sormaya devam edin. Bir şeyler yanlış gidiyor ve hala yardım edebilirsiniz"

Üstelik bu kadar da değil. Yine sosyal medyada Kate'in yanında kocası Prens William ile birlikte göründüğü yapay zeka ürünü bir video hazırladığını açık açık söyleyenler bile var.

Aslına bakılırsa daha resmi olarak aileye katılmadan önce bile milyonların ilgisini çeken Kate Middleton'ın böyle uzun süre ortadan kaybolmasına gösterilen ilgi normal sayılabilir.

Ama birçok uzmana göre Kensington Sarayı da bu süreci çok da iyi idare edemedi.

Önce Kate ile William'ın resmi Instagram sayfasından bir Anneler Günü fotoğrafı yayınlandı. Kısa süre içinde bu görüntünün üzerinde aşırı oynandığı ortaya çıktı. Ajanslar bile servis ettikleri görüntüyü geri çekti.

Prenses'in ortadan kaybolma sürecinde Kate'in annesi Carole ile birlikte otomobilde giderken çekildiği ileri sürülen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Ama o karede güneş gözlüğü takmış kadının Kate olduğuna kimse inanmadı.

Haberin Devamı

Bunun ardından Kate ile William'ı Windsor'daki bir yerel pazarda alışveriş edip çıkarken gösterdiği iddia edilen bir video İngiliz basınında manşetlere bile çıktı. O görüntülerdeki genç kadının Kate olduğuna da kimse ikna olmadı.

Zaten onun üzerinden çok zaman geçmeden Kate Middleton, yayınlanan videosuyla başına gelenleri anlattı.

Fakat bu bile komplo teorilerini durdurmaya yetmedi, hatta çeşitlendirdi. Çünkü aradan zaman geçtikçe Kate'in artık hayatta olmadığına ya da evlilik sorunları nedeniyle ortadan kaybolduğuna inananların sayısı giderek artıyor.

Üzerinde aşırı oynanmış Anneler Günü paylaşımı Kate ile ilgili söylentileri zirveye çıkardı. Galler çiftinin resmi Instagram sayfasında yer alan bu fotoğrafı haber ajansları önce servis etti, sonra geri çekti.

İKİ ÇOCUĞUNUN NEREDE OLDUĞU DA MERAK KONUSU

Bu arada Galler çiftinin en büyük çocuğu George, geçtiğimiz haftalarda babası William ile bir futbol maçına gitti. Yani aylar sonra ortaya çıktı.

Ama çiftin diğer iki çocuğu Charlotte ve Louis de beş aydır ortada yok. Bu da komplo üretenler için ayrı bir merak konusu.

Bütün bunlar olup biterken People gibi ciddi dergiler de dahil birçok basın kuruluşu, Kate'in bazen ailesiyle birlikte bazen de tek başına gezintiye çıktığı haberleri yayınlandı.

Fakat bunların hiçbirinde görüntü ya da fotoğraf olmadığı için milyonlarca kişi bunu da inandırıcı bulmadı.

ÖNCE TÖRENE KATILMAYACAĞI AÇIKLANDI

Durum böyleyken bu sabah da çarpıcı bir iddia İngiliz basınında yer aldı. Ama ondan önce olayı bir kısaca anlatalım...

Bilindiği gibi askeri bir geçit töreni olan Trooping The Colour, aynı zamanda hükümdarın doğum günü olarak da kutlanıyor.

Bu geçit sırasında İngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri de Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkıp halkı selamlıyor. Ondan bir hafta önce de bir askeri prova yapılıyor.

Normalde bütün bunlara aileye gelin olduğundan bu yana Kate de katılıyor. Ama dün konuşulanlara göre tedavisi süren Kate bu yıl törende yer almayacaktı. Kensington Sarayı'nın dün yaptığı açıklama bu şekildeydi.

YENİ İDDİA: YETERİ KADAR İYİ HİSSEDERSE BALKONA ÇIKABİLİR

Fakat bugün İngiliz Daily Mirror gazetesinde bu konuda başka bir iddia yer aldı.

Buna göre Galler Prensesi Kate, eğer kendini yeterince iyi hissederse 15 Haziran'da yapılacak olan Trooping the Colour etkinliği kapsamında Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkıp bir sürpriz yapabilir.

Özetle bu ayrıntı kesin olmasa da Kate'in ve sağlık ekibinin bu durumu dikkate alıp üzerinde düşündüğü ileri sürüldü.

Kate, aileye gelin gittikten sonra yani 2011'deki ilk Trooping The Colours etkinliğine beyazlar içinde katılmıştı.





Galler ailesi geçen yıl da törende tam kadro halinde yer almıştı.

CHARLES BU KEZ AT ÜSTÜNDE DEĞİL BİR ARABADA OLACAK: Bu arada kendisi de kanser tedavisi gören Kral Charles da bu önemli törende bir değişiklik yapacak. Askeri birlikleri her zamanki gibi at üstünde değil özel bir atlı arabada yanında karısı Camilla ile birlikte tören geçişini gerçekleştirecek.