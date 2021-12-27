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Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları 'listeden sildi'

#Kate Middleton#Meghan Markle#En Şık Kraliyet Kadınları
Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

İngiliz kraliyet ailesine sonradan katıldıkları halde popülerlik konusunda diğer bütün üyeleri geride bırakan Kate Middleton ile Meghan Markle bir kez daha büyük bir "çekişmenin" ortasına düştü.

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KENDİ ARALARINDA YARIŞTILAR
Aslına bakılırsa bu kez giyim konusundaki tercihleri söz konusu olan. Yapılan araştırmanın sonuçlarına bakıldığında da bir Kate, bir Meghan birbirlerini geride bıraktı.

Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

YAPILAN İNTERNET ARAMALARINA GÖRE 
Google Trend verilerini inceleyen bahis uzmanı Sport Pubs tarafından yapılan ve  yıl boyu hangi kraliyet ailesi üyesinin, hangi kıyafetinin en fazla etkiyi yarattığını ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışma sonuçlandı. Google verilerinde yapılan incelemeye göre Cambridge Düşesi Catherine ya da basında çok kullanılan adıyla Kate Middleton'ın James Bond No Time To Die filminin galasında giydiği pırıltılı kıyafet açık ara dünyadaki bütün kraliyet ailesi üyelerinin giydiği bütün kıyafetleri geride bıraktı. Bir başka deyişle bu kıyafet 2021 yılına damgasını vurdu.

Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

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BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ
Middleton'ın o galadaki Jenny Peckham tasarımı elbisesi için yapılan aramalar kraliyet kıyafetleri için yıllık ortalama arama hacminin yüzde 1328 üzerinde oldu. Düşes'in, topuz yapılmış saçları, altın rengi küpe ve ayakkabılarıyla tamamladığı bu görünümü bütün yıllık aramalar içinde birinci sıraya yerleşti.

Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

ÇOK KONUŞULAN RÖPORTAJDA GİYDİĞİ SİYAH ELBİSE
Çalışmanın sonuçlarına göre ikinci sırada Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle'ın ünlü siyah elbisesi var. Markle, kızı Lilibet'e hamile olduğu dönemde Oprah Winfrey'e röportaj verdiği gün bu elbiseyi giymişti. Bu elbise için yapılan aramalar da toplam arama hacminin yüzde bir üzerinde.

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Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

O YEŞİL ELBİSE
Kate ile Meghan bu çalışmada ilk beş sırayı aile üyelerinden hiç kimseye kaptırmadı. Üçüncü sırada Middleton'ın, bu yıl Wimbledon Açık'ta ödül verirken giydiği yeşil kıyafet var.

Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

YIL DÖNÜMÜ POZUNDA GİYDİĞİ MAVİ ELBİSE YOK SATTI
Listenin dördüncü sırasında yine Middleton'ın, Prens William ile evliliğinin 10'uncu yıl dönümü kutlaması için çektirdiği fotoğrafta giydiği mavi çiçekli elbise var. Kate Middleton'ın mavi elbisesi, bu poz yayınlandığı andan itibaren dünya çapında kelimenin tam anlamıyla "deli gibi" arandı ve online alışveriş sitelerinde de yok sattı.

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Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

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TARTIŞMA YARATAN KIRMIZI ELBİSE
Gelelim çalışma sonucu ortaya çıkan listenin beşinci sırasına. Bu basamakta yine Meghan Markle var. Bu kez giydiği kırmızı elbise söz konusu olan. Markle, eşi Prens Harry ile birlikte geçen kasım ayında düzenlenen Salute to Freedom galasında kırmızı bir gece elbisesi giymişti. Caroline Herrera tasarımı bu elbise, sosyal medya mecralarında da tartışma konusu olmuştu. Kimi Meghan'a bu elbiseyi çok yakıştırırken kimi de onun vücut özelliklerine uygun olmadığını savunmuştu.

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KATE HER ZAMAN İDDİALI, MEGHAN ARTIK DAH AZ GÖZ ÖNÜNDE OLSA DA ETKİLİ

Çalışmayı yapan bahis sitesi SportsPub'ın sözcüsü araştırma hakkında yaptığı değerlendirmede iki düşesin moda anlayışlarıyla ilgili olarak şunu söyledi: "Bu veriler Catherine'in, bir stil ikonu olarak statüsünü koruduğunu gözler önüne serdi. Aynı şekilde Middleton'ın zamana direnen, basit ama iddialı parçalara güvendiğini ortaya çıkardı.

Sözcü, Meghan Markle hakkında da eskisinden çok daha az kamuoyu karşısına çıkmasına rağmen kıyafet tercihlerinin büyük etki yaptığını da sözlerine ekledi.

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YILA DAMGA VURAN ELBİSELER

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl da Avrupa'nın dört bir yanındaki kraliyet ailelerinin üyeleri çok daha kısıtlı bir şekilde kamuoyu karşısına çıktı.  Her ne kadar etkinlikler azalmış olsa da yine de her fırsatta en iddialı kıyafetleriyle kameraların karşısındaydı bu üyeler. İşte kraliyet ailesi üyesi kadınların 2021 yılı boyunca çok konuşulan kıyafetleri. 

Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

BU KEZ BEĞENİLDİ
İsveç tahtının varisi Prenses Victoria genellikle giyimi yüzünden çok acımasızca eleştirilir. Fakat İspanya Kralı Felipe ile eşi Letizia'yı ağırladığı bir etkinlikte bu kez hemen hemen herkesten geçer not aldı. Victoria'nın bu kıyafeti, özellikle de üst parçanın yaka bölümü çok beğenildi. 

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Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

FARKLI RENK TERCİHİ
Eşiyle birlikte İsveç'e yaptığı gezide İspanya kraliçesi Letizia'nın üzerindeydi bütün bakışlar. Dünyanın en şık kadınlarından biri olarak tanınan Letizia, bu unvanı hak ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle de genelde birlikte kullanılmayan kahverengi ve turuncuyu bir araya getirdiği bu kıyafeti moda eleştirmenlerinin çoğundan tam not aldı. 

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Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

GEÇMİŞTEN ESİNTİLER
Letizia'nın giyim konusundaki en büyük rakiplerinden biri Hollanda Kraliçesi Maxima. Her zaman iddialı giyinen Maxima'nın 1060'lardan esintiler taşıyan bu tercihi  2021 yılı içinde giydiği ve en çok konuşulan kıyafetlerinden biri oldu. 

Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

RENKLİ KRALİÇE
Danimarka Kraliçesi Margarethe; 81 yaşında olmasına rağmen kıyafetleriyle yıllara meydan okuyor. Bu yıl içinde düzenlenen bir etkinlikte giydiği bu kırmızı kıyafeti de bunun çarpıcı örneklerinden biri. 

Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

CENAZE KIYAFETİ
Her ne kadar acı bir gün de olsa tüm dünya İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreninde katılımcıların özellikle de aile üyelerinin nasıl giyindiğine de dikkat kesildi. O günün en çok konuşulan konusu ise Kate Middleton'ın giydiği bu manto elbise oldu. Düşes, aynı modelin kırmızı rengini ise Noel konserinde giydi. 

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Kate Middleton ile Meghan Markle, ailedeki tüm kadınları listeden sildi

KONUŞULAN KIYAFET
Prenses Eugenie, iki hafta önce yapılan Noel konserine bu kıyafetiyle katıldı. Genellikle giyim konusunda talihsiz tercihler yapan Prenses bu kez en azından bazı kesimler tarafından beğenildi. 

 

 

 

 

 

 

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#Kate Middleton#Meghan Markle#En Şık Kraliyet Kadınları

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