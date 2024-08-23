Gülüşü hayranlarına umut vermişti... Kaynaklar tatsız konuştu: O kadar sevinmeyin, tehlike geçmedi

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Önce ocak ayında geçirdiği açıklanan büyük karın bölgesi ameliyatı, ardından kanser tedavisi derken Kate belki de birçok kişi tarafından peri masalına benzetilen hayatının en zor döneminden geçiyor.

Bir yanda hastalığı ve tedavisi, diğer yanda onun getirdiği yan etkiler, zorluklar... Bütün bunlara ek olarak hayatlarına normal bir şekilde devam etmesi gereken üç küçük çocuk.

Altı ay kamuoyunun gözünden uzakta hayata tutunmaya çalışan Kate Middleton, geçtiğimiz haziran ayında Trooping the Colour etkinliğinde ilk kez gözler önüne çıktı.

Her zamankinden daha zayıf olmasına rağmen yine üzerinde güzel kıyafetleri, yüzünde de bildik gülümsemesi vardı.

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GÜLÜŞÜ ONU ÖZLEYENLERE UMUT VERMİŞTİ

Kate biraz ara verdikten sonra Wimbledon erkekler finalinde, bu kez kızı Charlotte ve kardeşi Pippa ile bir kez daha kamera karşısındaydı. O gün de yine her zamanki gibi şık ve güzeldi.

Galler Prensesi son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan İngiliz sporcuları kutladığı videoda göründü.

Yanında sakal bırakmış olan kocası Galler Prensi William vardı. Görüntüsünde değişiklik olan tek kişi William değildi o anlarda.

Kate'in yüzünün belki kilo aldığı belki de kullandığı ilaçlar yüzünden şiş olması dikkatlerden kaçmadı.

Aslında Kate Middleton'ın bir sürpriz yapıp Olimpiyat Oyunları'nda, ülkesini temsil eden sporcuları desteklemek için Paris'e gideceği iddiası vardı. Ama bu durum gerçek olmadı.

Haziran ayından bu yana zaman zaman görevlerine katılan Kate Middleton cephesindeki bu gelişmeler onu dört gözle bekleyenleri sevindirdi ve heyecanlandırdı.

Herkes onun eski günlerine dönmesine az bir zaman kaldığını, yine eskisi gibi resmi görevlerine kaldığı yerden devam edeceğini düşünmeye başladı.

HENÜZ EN ÖNEMLİ VİRAJ DÖNÜLMEDİ

Fakat Kensington kaynaklarına ve İngiliz kraliyet ailesini yıllardır takip eden uzmanlara bakılırsa durum öyle değil.

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Kate henüz tam olarak iyileşmedi, belki de önemli viraj bile henüz aşılmadı. Bir başka deyişle Kate öyle kısa zamanda eski günlerine dönemeyecek.

Kraliyet yazarı Rebecca English'in yorumuna göre sadece hastalık değil, Kate'e yönelik bu beklenti de Galler çiftinin hayatına yeni bir gerilim ekledi. Bu durum da onlar için zaman zaman dayanılması çok güç bir hale geliyor.

AMELİYAT ÖNCESİNDEN BU YANA SESSİZCE ACI ÇEKİYOR

English'e göre Kate'in sıkıntısı, sadece ameliyatıyla ve ardından gelen kanser tedavisiyle başlamadı.

Onun dertleri ameliyattan önce başladı. O zamandan bu yana da kapalı kapılar ardında büyük bir acı içinde.

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Zaten Galler çiftine yakın bir Kensington kaynağı, Kate'in arada sırada da olsa halk karşısında görünmesinin bu konudaki daha derin gerçeğin fark edilmesini engellediğini savundu.

Bu kaynak "İnsanlar perde arkasında neler yaşandığını tam olarak fark edemiyor. Kate inanılmaz derecede güçlü bir kadın ama gerçekten çok çetin savaşlardan geçti" diye konuştu.

TEDAVİNİN BİTMESİ UZUN ZAMAN ALACAK

Hem kraliyet uzmanlarına hem de Kensington kaynaklarına göre Kate öyle hayranlarının sandığı gibi kısa zamanda görevlerine dönemeyecek. Çünkü tedavi henüz o aşamaya gelmiş değil.

Belirtilenlere göre Kate Middleton'ın tedavisi daha aylar boyunca devam edecek. Prenses, yalnızca durumu uygun olduğunda, zaman zaman mesajlar yoluyla kamuoyuyla iletişim kuracak.

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'KATE HENÜZ DÜZLÜĞE ÇIKMIŞ DEĞİL'

Bir başka saray kaynağının sözleri ise Kate'in dönüşünü merakla bekleyenleri biraz daha temkinli olmaya yöneltecek türden:

" Tüm aile için gerçekten çok çok zor bir yıldı. Ve Kate henüz tehlikeden kurtulup düzlüğe çıkmış değil. Hiç kimse onun geri dönüşü için bir zaman veremiyor."

Kate Middleton konusunda mart ayından bu yana söylenen ortak fikir ise, Prenses'in şu anda iyileşmeye ve çocuklarına odaklandığı.

Zaten daha önce duyulanlara bakılırsa Kate, iyileştikten sonra da daha epey uzun bir süre eskisi kadar yoğun bir şekilde görevlerine dönmeyecek.