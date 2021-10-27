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Kate Middleton bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki!

#Kate Middleton#Prens William#Windsor Suit

Şöyle bir hafızanızı yoklayın geriye doğru... İngiliz kraliyet ailesinin en çok dikkat çeken gelini Kate Middleton'ı nasıl bilirsiniz? Şanslı ve güzel olması bir yana en çok bilinen özelliği tutumlu olduğuna dair bir imaj çizmesi. Birçok kişinin hafızasında "tutumlu Kate" olarak yer eden Cambridge Düşesi Catherine, sahip olduğu bütün olanaklara rağmen ünlü modacıların imzasını taşıyan kıyafetlerini defalarca ve yıllarca giyiyor.

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WILLIAM DA EŞİ GİBİ
Eşi Prens William da öyle... Onu çok çarpıcı kıyafetlerle görmek pek mümkün değil. Pahalı da giyinse bunu bir gösteriş haline getirmiyor.

Kate Middleton bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki

KONUMLARININ GETİRDİĞİ OLANAKLARDAN DA FAYDALANIYORLAR
Ama Kate ve William, bir yandan böyle mütevazı bir görünüm sergilerken diğer yandan da sahip oldukları unvanların ve konumun getirdiği ayrıcalıklardan da faydalanıyor. Açıklanmayan bir yere tatile gitmek için gittikleri havaalanında, özel jetin hazırlanmasını en lüks VIP suitte beklemek gibi.

Kate Middleton bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki

ARAÇTAN İNİP LÜKS WINDSOR SUİTİNE GEÇTİLER
Kate Middleton, Prens William, çocukları George, Charlotte, Louis ve dadıları Maria Teresa Borrallo geçen hafta sonu Londra'daki Heathrow Havaalanı'nın önünde araçlarından inerken görüntülendi. Aile çantalarını da kendileri çıkardı aracın bagajından. Yani yine mütevazı bir görüntü sergilediler. Sonra da kendileri için hazırlanan Windsor Suiti'ne geçtiler.

Kate Middleton bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki

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ÖZEL JETİN HAZIRLANMASINI ORADA BEKLEDİLER
Çocukların okullarının ara tatile girmesini fırsat bilen çift, açıklanmayan bir yere tatil yapmaya gitti. Özel jetin hazırlanmasını da aileye özel Windsor Suiti'nde beklediler. Kraliyet ailesi üyelerinin kullandığı bu özel suit, havaalanının herkes tarafından kolayca bulunamayacak bir bölümünde yer alıyor. Ultra lüks bir otel konforu sunan VIP suit bünyesinde çok sayıda çalışan da bulunuyor. Kuaförler, uşaklar, restoran şefleri gibi... Bunların bazıları sabah saat 04:00'te görevi alıyor.

Kate Middleton bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki

HER TÜR LÜKSE ERİŞİM MÜMKÜN
Heathrow VIP'in yöneticisi Priya Malhotra'nın yaptığı açıklamaya göre bazı kişiler VIP'i kullandıkları zaman özel olarak güvenlik görevlisi de istiyor. Tıpkı Kate Middleton ve Prens William ile çocukları gibi VIP'e giren yolcular kapıda bir görevli tarafından karşılanıyor. İsterlerse içeride işlerinin ehli şefler tarafından hazırlanan zengin menüden seçtikleri yemekleri yiyebiliyorlar.

Kate Middleton bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki

'KİM BURADA DUŞ ALMAK İSTER Kİ'
Ayrıcalıklı yolculara her tür lüksü sunan VIP bölümünde olmayan tek bir şey var: Duş! Bölümün yöneticisi Malhotra'ya göre de "yolcu profiline bakılırsa aralarından havaalanında duş almak isteyebilecek birinin çıkması uzak ihtimal."

Kate Middleton bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki

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BU LÜKSÜN BEDELİ 3 BİN 300 STERLİN
Kate, William ve aynı durumdaki diğer yolcular, Windsor Suiti'nde uçağın hazırlanmasını bekledikten sonra özel güvenlikten geçip uçağa gidiyorlar. Bunun için herhangi bir sırada beklemelerine de gerek yok. İşlemleri de kısa sürede tamamlanıyor. Bütün bu lüksün karşılığı ise uçak biletleri hariç 3 bin 300 sterlin yani 43 bin TL'nin üzerinde.

Kate Middleton bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki

MARKLE VE ANNESİ DE KULLANDI
İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin çok kullandığı özel Windsor Suiti'ne uğrayanlar arasında Meghan Markle ve annesi Doria Ragland'ın bulunduğunu da hatırlatalım.

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Kate Middleton bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki

 

 

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#Kate Middleton#Prens William#Windsor Suit

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