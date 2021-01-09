KraliÃ§e 2.Elizabeth ile eÅŸi Prens Philip'in resmi Instagram hesabÄ±ndan Middleton'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in iki fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±ldÄ±. Birinde Middleton ile KraliÃ§e 2. Elizabeth, 2019'da Chelsea Ã‡iÃ§ek Åžovu etkinliklerine katÄ±ldÄ±klarÄ±nda Ã§ekilmiÅŸti. DiÄŸeri ise Middleton'Ä±n izcilerle buluÅŸmasÄ±nda Ã§ekilen bir fotoÄŸraf. Bu paylaÅŸÄ±mda Cambridge DÃ¼ÅŸesi'ne mutlu yÄ±llar dilendi. MesajÄ±n bitiminde bir de doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pastasÄ± ikonu yer aldÄ±. Prens Charles ile eÅŸi Camilla Parker Bowles'un resmi Instagram hesabÄ±nda da Middleton'Ä±n yine gÃ¶revi gereÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± bir ziyarette Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± yer alÄ±yor. Tam adÄ±yla Catherine Elizabeth Middleton. 9 Ocak 1982'de Reading, Berkshire'da dÃ¼nyaya geldi. BabasÄ± Michael Middleton bir havayollarÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ve harekat memuru, Annesi Carole ise hostesti.

Aile, 1984 ile 86 arasÄ±nda Michael Middleton'Ä±n gÃ¶revi nedeniyle ÃœrdÃ¼n'de yaÅŸadÄ±.Â Middleton Ã§iftin 1987'de Party Pieces adlÄ± bir ÅŸirket kurdu ve bu alanda da baÅŸarÄ± kazandÄ±. Kate Middleton'Ä±n Philippa adÄ±nda bir kÄ±z kardeÅŸi James adÄ±nda da bir erkek kardeÅŸi bulunuyor. Kate Middleton, Ä°skoÃ§ya'da bulanan St Andrews Ãœniversitesi'nde sanat tarihi eÄŸitimi aldÄ±. Bu yÄ±llarda Prens William ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡iftin iliÅŸkisi araya ayrÄ±lÄ±klar da girerek uzun sÃ¼re devam etti. Middleton, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda bir giyim zincirinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â Okul ve yakÄ±n aile Ã§evresinde iliÅŸkileri bilinse de Prens William ile Kate Middleton'Ä±n iliÅŸkisi Ä°sviÃ§re'ye kayak tatiline gittikleri sÄ±rada basÄ±na yansÄ±dÄ±. Ondan sonra da bir daha milyonlarca kiÅŸinin meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã§iftin Ã¼zerinden ayrÄ±lmadÄ±. Ä°liÅŸkileri 2007 ile 2008 arasÄ±nda bir kesintiye uÄŸradÄ±. Ancak 2010 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlarÄ± ilan edildi. Bir yÄ±l sonra da evlendiler. George, Charlotte ve Louis adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuklarÄ± oldu. Kate Middleton, basÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re yeni yaÅŸÄ±nÄ±, ailesiyle birlikte karantinayÄ± geÃ§irdikleri Anmer Hall'da kutlayacak. Pandemi yÃ¼zÃ¼nden bÃ¼yÃ¼k bir kutlama yapÄ±lmayacak. Bunun yerine daha sakin ve kÃ¼Ã§Ã¼k bir kutlama tercih edildi.

Â

Â