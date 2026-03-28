GittiÄŸi her yerde gizli adÄ±mlar gÃ¶lge gibi peÅŸinde: AhlaksÄ±z ve korkunÃ§ mesajlar yaÄŸmur gibi yaÄŸÄ±yor

AslÄ±nda bÃ¶yle olmasÄ± da normal. SÄ±radan bir aileden gelip Ã¼lkenin gelecekteki kraliÃ§esi olmak o kadar da Ã¶nemsenmeyecek bir durum deÄŸil elbette.

BÄ±rakÄ±n giyimini ve kuÅŸamÄ±nÄ±; duruÅŸu, bakÄ±ÅŸÄ±, konuÅŸmasÄ± en kÃ¼Ã§Ã¼k bir hareketi bile milyonlarca "kartal gÃ¶z" tarafÄ±ndan takip ediliyor.

Ama ona gÃ¶sterilen ilgi bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil elbette. Hem elektronik posta aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hem de geleneksel yollarca her gÃ¼n binlerce mesaj da alÄ±yor Kate.

Uzaktan ya da yakÄ±ndan takipÃ§ileri ona ulaÅŸmaya ve seslerini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

O MESAJLARLA, YORUMLARLA BAÅžA Ã‡IKMAK KOLAY DEÄžÄ°L

BunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Galler Prensesi'ne sevgilerini ifade edenler elbette. Ã–zellikle de kanser tedavisinin ardÄ±ndan Kate'in hayranlarÄ± ona olan desteklerini hiÃ§ esirgemiyor.

DiÄŸer yandan herkes gibi Kate'in de seveni olduÄŸu kadar hiÃ§ sevmeyenleri de var.

Ã–zellikle kocasÄ± Prens William'Ä±n kardeÅŸi Prens Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan Markle ile birlikte Londra'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde bu konuda bazÄ± uÃ§ geliÅŸmeler olmuÅŸtu.

Ä°ki elti yani Kate ile Meghan birbirine rakip haline gelmiÅŸti. O dÃ¶nemde ortak kullandÄ±klarÄ± sosyal medya sayfalarÄ±nda da ikisinin "taraftarlarÄ±" kelimenin tam anlamÄ±yla birbirine girip bu rekabeti kÃ¶rÃ¼klÃ¼yordu.

Bu yorumlar arasÄ±nda hakaret, tehdit ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§erenler de vardÄ±.

Hatta bu yÃ¼zden Kate ve William ile Meghan ve Harry'nin sosyal medya sayfalarÄ± ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Sussex Ã§iftinin ABD'ye taÅŸÄ±nmasÄ±ndan sonra da bu konuda bir rahatlama olmadÄ±. Rekabet okyanus Ã¶tesinden sÃ¼rÃ¼yor hala.

Kate ve William ile Meghan ve Harry'nin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk adÄ±mÄ± sosyal medyada atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bir zamanlar ortak kullandÄ±klarÄ± Kensington Royal adlÄ± hesap, Kate ile Meghan'Ä±n hayranlarÄ±nÄ±n 'kapÄ±ÅŸma noktasÄ±' haline geldi. Bazen Ã¶yle tehditkar yorumlar geliyordu ki bu durum ailenin ileri gelenlerini de endiÅŸelendirmiÅŸti. SonuÃ§ta Ã§areyi iki Ã§iftin sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± ayÄ±rmakta buldular.

SADECE SEVGÄ° DEÄžÄ°L HAKARET MESAJLARI DA ALIYOR

Sadece bu da deÄŸil...

Galler Prensesi Kate Middleton'a mesaj yaÄŸmaya da devam ediyor. BunlarÄ±n Ã§oÄŸu Kate'e yÃ¶nelik sevgi iÃ§erenler.. Ã–zellikle de kanser tedavisinin ardÄ±ndan bu tÃ¼r destek mesajlarÄ± arttÄ±.

Ama elbette herkes Kate'i sevmiyor. Galler Prensesi'ne mesaj gÃ¶nderenler arasÄ±nda ona olan nefret duygularÄ±nÄ± dile getirenler, hakaret edenler hatta tehdit savuranlar da var.Â

Ä°ÅŸte Ã¶zellikle de buÂ gruptaki mesajlar Ä°ngiliz kraliyet ailesindeki endiÅŸeleri artÄ±rÄ±yor.

Ã–yle ki polis memurlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± uzmanlarÄ± ve analistlerden oluÅŸan bir uzman grubu, bu mesajlarÄ± inceleyip tehdit yaratabilecek olan kiÅŸileri belirlemeye Ã§abalÄ±yor.

SAPIKÃ‡A MESAJLAR GÃ–NDERENLER BÄ°LE VAR

Bu tÃ¼r kraliyet operasyonlarÄ± konusunda bilgili olan bir kaynak "Catherine'e gelen yazÄ±ÅŸmalarÄ±n boyutu inanÄ±lmaz. BunlarÄ±n Ã§oÄŸu destekleyici olsa da aralarÄ±nda rahatsÄ±z edici, uygunsuz, aÃ§Ä±kÃ§a rahatsÄ±z edici olanlar da var" diye konuÅŸtu.

AynÄ± kaynaÄŸa gÃ¶re Kate'e gelen mesajlar arasÄ±nda "SapÄ±kÃ§a" diye tanÄ±mlanabilecek tarzda nezaket ve terbiye sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan mesajlar da bulunuyor.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Kate Middleton'a gÃ¶nderilen mesajlar arasÄ±nda bazÄ±larÄ± dÃ¼ÅŸmanca tonda ve ciddi bir ÅŸekilde nefret iÃ§eriyor.

Bir kaynak "Kate'in Ã¶zellikle de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde bu tÃ¼rden mesajlarda belirgin bir artÄ±ÅŸ oluyor. SaplantÄ±lÄ±, saldÄ±rgan mesajlar yaÄŸÄ±yor" diye anlattÄ± durumu.

YANINDA HER ZAMAN GÃ–RÃœNMEYEN BÄ°R GÃœVENLÄ°K ORDUSU VAR

Bu yÃ¼zden de bu mesajlar dikkatle inceleniyor ve Kate'in Ã§evresinde oluÅŸturulan gÃ¼venlik Ã§emberi ona gÃ¶re dÃ¼zenleniyor.

Risk deÄŸerlendirmesi yapÄ±lÄ±yor ve gÃ¶ze batan endiÅŸe yaratan durumlar bir Ã¼st mercilere bildiriliyor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa tarihin her dÃ¶neminde Buckingham SarayÄ±'nÄ±n sakinleri halktan binlerce mesaj alÄ±yor. Bunlar arasÄ±nda gÃ¶z ardÄ± edilemeyecek kadar bir kÄ±sÄ±m da ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± pek yerinde olmayan, saplantÄ±lÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan gÃ¶nderiliyor.

Ä°ÅŸte tam da bu yÃ¼zden Kate ya da diÄŸer aile Ã¼yeleri halkla en iÃ§ iÃ§e ve en korunaksÄ±z gÃ¶rÃ¼ndÃ¼kleri etkinliklerde bile konusunda uzman, fazla gÃ¶ze batmayan gÃ¼venlik ekipleri tarafÄ±ndan korunuyor.

Kate Middleton bazÄ± etkinliklerde halkla fazlasÄ±yla iÃ§ iÃ§e oluyor. Ä°ÅŸte Ã¶zellikle de o anlarda Ã§ok fazla gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor olsa da resmi Ã¼niformalÄ± polisler dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka gÃ¶revliler tarafÄ±ndan da sÄ±kÄ± ÅŸekilde korunuyor.Â Â

