KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklu anneye kÄ±sa saÃ§ daha rahat





HER GÃœN PARKA GÄ°DÄ°YORLAR

MeslektaÅŸÄ± Jamie Bell ile evli olan 37 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Kate Mara, son aylarda hemen hemen her gÃ¼n Los Angeles sokaklarÄ±nda minik kÄ±zÄ±yla birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Anne- kÄ±zÄ±n en sÄ±k gittiÄŸi yer de oyun parkÄ±. KÄ±zÄ±nÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± oyuncak otomobiline bindiren Kate Mara, onunla birlikte parkta vakit geÃ§iriyor.

SAÃ‡LARINI KESTÄ°RDÄ°

Oyuncu, Ã¶nceki gÃ¼n yine geleneÄŸi bozmadÄ± ve kÄ±zÄ±yla birlikte parka gitti. Her gÃ¼n rahat kÄ±yafetler iÃ§inde olan Mara, genellikle de omuzlarÄ±na dÃ¶kÃ¼len saÃ§larÄ±nÄ± topluyordu. Fakat son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸinde saÃ§larÄ±nÄ± kÄ±sacÄ±k kestirmiÅŸ olduÄŸu dikkat Ã§ekti.

KIZINI EÄžLENDÄ°RDÄ°

O gÃ¼n de diÄŸer annelerle birlikte parkta vakit geÃ§iren Kate Mara, kÄ±zÄ±nÄ±n arkadaÅŸlarÄ±yla oynamasÄ±nÄ± izledi. Bir ara onu havalara atÄ±p tuttu. Parktayken bir ara maskesini Ã§Ä±karan Mara'nÄ±n birÃ§ok anne gibi "KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocukla kÄ±sa saÃ§ daha rahat" anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± benimsediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

JAMIE BELL Ä°LE EVLÄ°

Kate Mara ile 2007 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi oyuncu Jamie Bell, Hollywood'un Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ± Ã§ok gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamayÄ± tercih etmeyen Ã§iftlerinden. Mara ve Bell, bebeklerinin doÄŸumunu bile birkaÃ§ hafta sonra sosyal medya hesaplarÄ±ndan duyurdu.

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KARDEÅžÄ° DE OYUNCU

Kate Mara, Hollywood'un tanÄ±nmÄ±ÅŸ soyadlarÄ±ndan birine sahip. KardeÅŸi Rooney Mara da bir oyuncu. Joaquin Phoenix ile 2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olan Rooney Mara da bir sÃ¼re Ã¶nce bir erkek bebek annesi oldu.