Kate ile William 20 yÄ±l sonra aÅŸkÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerde

AŞKIN TEMELİ BURADA ATILDI

Bir süredir İskoçya gezisinde bulunan Prens William ile Kate Middleton dün, öğrencisiyken birbirleriyle tanıştıkları St Andrews Üniversitesi'ni ziyaret etti. Bir süre önce evliliklerinin 10'uncu yılını kutlayan üç çocuk sahibi çift, aşklarının temelinin atıldığı okulu ziyaret ederken neşeli görüntüler sergiledi.



TAM BURADA TANIŞTILAR

2011 yılında gösterişli bir törenle evlenen William ile Kate, St. Andrews Üniversitesi'nin kendileri için ayrı bir önemi olan St Salvator's adlı bölümünü gezmeyi de ihmal etmedi. 20 yıl önce, ev hasreti çeken bir öğrenci olan Prens William, burada gelecekte evleneceği Kate Middleton ile tanışmıştı.



2005'TE MEZUN OLUP BEŞ YIL SONRA NİŞANLANDILAR

Kate Middleton ilk kez burada yardım için düzenlenen defilede Prens William'ın dikkatini çekmişti. Defilede yarı şeffaf bir gecelikle podyuma çıkan Middleton, bu görüntüsüyle genç William'ın aklında yer etmişti. Önce arkadaş olan William ile Kate'in arasında bir aşk doğdu. 2005 yılında üniversiteden mezun olan çift 2010 yılında da nişanlandı. ÖĞRENCİLERLE KONUŞTU

Çift, St. Salvator's'ta üniversitede öğrenim gören gençlerle de konuştu. Onların koronavirüs pandemisiyle ilgili deneyimlerini dinledi. Flört ettikleri ilk dönemde de sık sık buluştukları balıkçıyı da ziyaret eden çift, böylece gençlik anılarına da geri dönmüş oldu.



GENÇLİĞİN BAHARINDA

Şimdi üç çocuklu ve mutlu bir aile olan William ile Kate bu okulda tanıştıklarında her ikisi de gençliklerinin baharındaydı. Annesi Prenses Diana'yı henüz 14 yaşındayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geçirdiyse de söz dinledi. Ardından da İskoçya'da kraliyet ailesi üyelerinin ve aristokratların çocuklarının devam ettiği St. Andrews College'a başladı. Sanat tarihi dalında eğitim görüyordu William.



DEFİLEDE GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDU

Ama duygusal dünyasındaki karmaşa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dönem okulu bırakmayı bile düşündü. Ama okul defilesini izleyince fikrini değiştirdi. Çünkü orada, karşısında hayatının kadını duruyordu: Kate Middleton. Middleton, o defilede yarı transparan bir kıyafet giyiyordu. Prens, bu güzel kızı görünce kelimenin tam anlamıyla aklı başından gitti. Çapkın Prens o defilenin ardından Kate'in peşinden koşmaya başladı.



ÖNCE ARKADAŞ OLMAK İSTEDİ

Ardından düzenlenen partide Kate Middletom ile tanıştılar. Aslında bir sorun vardı: Kate o sıralarda Rupert Finch ile flört ediyordu. Prens'in ilgisi hoşuna gitse de başlarda onunla sadece arkadaş olmaya karar verdi. Ama bu kararını uygulayamadı. Çünkü o da Prens William'ın cazibesine dayanamadı ve ona gönlünü kaptırdı. İşte çiftin aşk öyküsü böyle başladı.



AYRILIP BARIŞTILAR

Ancak her aşk gibi bu da zordu. Birkaç kez ayrıldılar. Prens bir keresinde Kate'i üstelik de telefonda terk etti. Kate Middleton, aşk acısını unutmak için Londra'yı bile terk etti bir süreliğine.



KRALİÇE ÖNCE SICAK BAKMADI

O dönemde William'ın adı birçok kadınla anıldı. Basın onun kısa süreli aşklarının fotoğraflarını yayınladı. William'ın Middleton'dan ayrılmasının bir nedeninin de Kraliçe olduğu iddialar arasında. Başlangıçta Middleton halktan bir aileden geldiği, soylu olmadığı için Kate Middleton'a sıcak bakmadı. Ama sonradan fikrini değiştirdi.



ANNESİNİN YÜZÜĞÜNÜ VERDİ

William ile Kate'in ilişkisi 2009 yılında bitme noktasına geldi. Ancak işte o dönemde Prens William, ona evlenme teklif etti. Hem de annesi Prenses Diana'nın o ünlü yüzüğünü vererek.



2010'DA NİŞAN, 2011'DE DÜĞÜN

Çift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandı. Nişan, 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu. Sonra da çift, Nisan 2011'de milyonlarca kişinin merakla izlediği bir törenle evlendi. Her ikisi de 38 yaşında olan çift, şimdi üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?