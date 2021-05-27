Kate ile William 20 yÄ±l sonra aÅŸkÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerde



AÅžKIN TEMELÄ° BURADA ATILDI

Bir sÃ¼redir Ä°skoÃ§ya gezisinde bulunan Prens William ile Kate Middleton dÃ¼n, Ã¶ÄŸrencisiyken birbirleriyle tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± St Andrews Ãœniversitesi'ni ziyaret etti. Bir sÃ¼re Ã¶nce evliliklerinin 10'uncu yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi Ã§ift, aÅŸklarÄ±nÄ±n temelinin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± okulu ziyaret ederken neÅŸeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi.



TAM BURADA TANIÅžTILAR

2011 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlenen William ile Kate, St. Andrews Ãœniversitesi'nin kendileri iÃ§in ayrÄ± bir Ã¶nemi olan St Salvator's adlÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ gezmeyi de ihmal etmedi. 20 yÄ±l Ã¶nce, ev hasreti Ã§eken bir Ã¶ÄŸrenci olan Prens William, burada gelecekte evleneceÄŸi Kate Middleton ile tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.



2005'TE MEZUN OLUP BEÅž YIL SONRA NÄ°ÅžANLANDILAR

Kate Middleton ilk kez burada yardÄ±m iÃ§in dÃ¼zenlenen defilede Prens William'Ä±n dikkatini Ã§ekmiÅŸti. Defilede yarÄ± ÅŸeffaf bir gecelikle podyuma Ã§Ä±kan Middleton, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle genÃ§ William'Ä±n aklÄ±nda yer etmiÅŸti. Ã–nce arkadaÅŸ olan William ile Kate'in arasÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu. 2005 yÄ±lÄ±nda Ã¼niversiteden mezun olan Ã§ift 2010 yÄ±lÄ±nda da niÅŸanlandÄ±.Â Ã–ÄžRENCÄ°LERLE KONUÅžTU

Ã‡ift, St. Salvator's'ta Ã¼niversitede Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren genÃ§lerle de konuÅŸtu. OnlarÄ±n koronavirÃ¼s pandemisiyle ilgili deneyimlerini dinledi. FlÃ¶rt ettikleri ilk dÃ¶nemde de sÄ±k sÄ±k buluÅŸtuklarÄ± balÄ±kÃ§Ä±yÄ± da ziyaret eden Ã§ift, bÃ¶ylece genÃ§lik anÄ±larÄ±na da geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸ oldu.



GENÃ‡LÄ°ÄžÄ°N BAHARINDA

Åžimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuklu ve mutlu bir aile olan William ile Kate bu okulda tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda her ikisi de genÃ§liklerinin baharÄ±ndaydÄ±. Annesi Prenses Diana'yÄ± henÃ¼z 14 yaÅŸÄ±ndayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geÃ§irdiyse de sÃ¶z dinledi. ArdÄ±ndan da Ä°skoÃ§ya'da kraliyet ailesi Ã¼yelerinin ve aristokratlarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi St. Andrews College'a baÅŸladÄ±. Sanat tarihi dalÄ±nda eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yordu William.



DEFÄ°LEDE GÃ–RÃœR GÃ–RMEZ AÅžIK OLDU

Ama duygusal dÃ¼nyasÄ±ndaki karmaÅŸa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dÃ¶nem okulu bÄ±rakmayÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama okul defilesini izleyince fikrini deÄŸiÅŸtirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, karÅŸÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ±n kadÄ±nÄ± duruyordu: Kate Middleton. Middleton, o defilede yarÄ± transparan bir kÄ±yafet giyiyordu. Prens, bu gÃ¼zel kÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼nce kelimenin tam anlamÄ±yla aklÄ± baÅŸÄ±ndan gitti. Ã‡apkÄ±n Prens o defilenin ardÄ±ndan Kate'in peÅŸinden koÅŸmaya baÅŸladÄ±.



Ã–NCE ARKADAÅž OLMAK Ä°STEDÄ°

ArdÄ±ndan dÃ¼zenlenen partide Kate Middletom ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar. AslÄ±nda bir sorun vardÄ±: Kate o sÄ±ralarda Rupert Finch ile flÃ¶rt ediyordu. Prens'in ilgisi hoÅŸuna gitse de baÅŸlarda onunla sadece arkadaÅŸ olmaya karar verdi. Ama bu kararÄ±nÄ± uygulayamadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o da Prens William'Ä±n cazibesine dayanamadÄ± ve ona gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte Ã§iftin aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bÃ¶yle baÅŸladÄ±.



AYRILIP BARIÅžTILAR

Ancak her aÅŸk gibi bu da zordu. BirkaÃ§ kez ayrÄ±ldÄ±lar. Prens bir keresinde Kate'i Ã¼stelik de telefonda terk etti. Kate Middleton, aÅŸk acÄ±sÄ±nÄ± unutmak iÃ§in Londra'yÄ± bile terk etti bir sÃ¼reliÄŸine.



KRALÄ°Ã‡E Ã–NCE SICAK BAKMADI

O dÃ¶nemde William'Ä±n adÄ± birÃ§ok kadÄ±nla anÄ±ldÄ±. BasÄ±n onun kÄ±sa sÃ¼reli aÅŸklarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. William'Ä±n Middleton'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n bir nedeninin de KraliÃ§e olduÄŸu iddialar arasÄ±nda. BaÅŸlangÄ±Ã§ta Middleton halktan bir aileden geldiÄŸi, soylu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Kate Middleton'a sÄ±cak bakmadÄ±. Ama sonradan fikrini deÄŸiÅŸtirdi.



ANNESÄ°NÄ°N YÃœZÃœÄžÃœNÃœ VERDÄ°

William ile Kate'in iliÅŸkisi 2009 yÄ±lÄ±nda bitme noktasÄ±na geldi. Ancak iÅŸte o dÃ¶nemde Prens William, ona evlenme teklif etti. Hem de annesi Prenses Diana'nÄ±n o Ã¼nlÃ¼ yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vererek.



2010'DA NÄ°ÅžAN, 2011'DE DÃœÄžÃœN

Ã‡ift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da niÅŸanlandÄ±. NiÅŸan, 16 KasÄ±m'da resmi olarak duyuruldu. Sonra da Ã§ift, Nisan 2011'de milyonlarca kiÅŸinin merakla izlediÄŸi bir tÃ¶renle evlendi. Her ikisi de 38 yaÅŸÄ±nda olan Ã§ift, ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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