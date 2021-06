Ünlü oyuncuya övgü yağdı: Bunu herkes yapamaz

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Kısa bir süre önce üçüncü bebeğini dünyaya getiren Kate Hudson, tatile çıktığında bile egzersizlerini aksatmıyor. Bir süredir ailesiyle birlikte Yunanistan tatilinde bulunan Hudson, özel eğitmeniyle birlikte çalışırken çekilen bir videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Hudson'ın, büyük bir gayretle zor egzersizleri gerçekleştirdiği bu videosuna hem ünlü hem de ünsüz takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.



'KEŞKE BEN DE YAPABİLSEM'

Birçok takipçisi Kate Hudson'ın kendileri için bir ilham kaynağı olduğunu belirterek "İşte bu yüzden her zaman harika görünüyorsun" diye yorum yaptı. Bazı takipçileri kendilerinin de bu egzersizleri yapabilmeyi istediğini belirtti. Kate Hudson'ın çok sayıda takipçisi yıldızın, böylesine disiplinli çalışmasının karşılığını da fazlasıyla aldığı yorumunu yaptı. Birçok takipçisi, Hudson'ın yaptığı egzersizleri yapmanın hiç de kolay olmadığını savundu.



ÜNLÜ BİR AİLEDEN GELİYOR

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Kate Hudson, Hollywood'un ünlü ailelerinden birine mensup. Annesi tecrübeli oyuncu Goldie Hawn, babası ise müzisyen Bill Hudson. Bir erkek kardeşi olan Kate Hudson'ın anne ve babası o küçükken ayrıldılar. Annesi Goldie Hawn, 30 yılı aşkın süredir birlikte olduğu oyuncu Kurt Russell ile aşk yaşamaya başladı. Böylece Kate Hudson küçük yaşta babasından çok Kurt Russell tarafından büyütüldü.

ÜVEY BABAYA BÜYÜK SEVGİ

Kate Hudson, "baba" diye seslendiği Kurt Russell'ın 70'inci doğum gününü de Instagram sayfasında paylaştığı bir dizi fotoğraf ve uzun bir yazıyla kutlamıştı. Russell'ı tanımasaydı kendisinin ve hayatının nasıl şekilleneceğini bilmediğini belirtti Hudson o paylaşımda. Russell'ın, kendi kişiliğinin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu belirten Hudson bu paylaşımını da "Mutlu yıllar baba" diyerek bitirdi.





O DA OYUNCU OLDU

Oyuncu bir ailede büyüyen Kate Hudson da bu çevreden uzak kalmadı ve kendisi de aynı alanda kariyer yaptı. 1998'de Desert Blue adlı yapımla oyunculuğa adım attı. Ardından da Almost Famous, About Adam, Raising Helen, Deepwater Horizon'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yapımda rol aldı.





İLK EVLİLİK

Kate Hudson özel ilişkileriyle de sık sık gündeme geldi. İlk evliliğini 2000'de Chris Robinson ile evlendi. Bu evlilikten Ryder Russell adında bir oğlu dünyaya geldi. Fakat evlilik altı yıl sonra bitti. Hudson boşandıktan bir süre sonra meslektaşı Owen Wilson ve Dax Shepard ile çıktı. Bir süre Lance Armstrong ile birlikte oldu.

MATT BELLAMY İLE AŞK YAŞADI

Şu anda Jennifer Lopez'in nişanlısı olan Alex Rodriguez ile de kısa bir ilişki yaşayan Kate Hudson'ın hayatına daha sonra Matthew Bellamy girdi. Bu birlikteliğinden de Bingham adında başka bir erkek çocuk sahibi oldu.





ARKADAŞLIKTAN AŞK DOĞDU

Kate Hudson şu anda Danny Fujikawa ile birlikte. Bu birlikteliklerinden iki yaşında Rani Rose adında bir kızları bulunuyor. Çift, romantik bir ilişkiye başlamadan önce uzun yıllar birbirlerini tanıyordu, ancak o dönemde arkadaşlardı.





