Boşuna beklemeyin... İyileşse bile eski görevlerine dönemeyebilir!

Haberin Devamı

Geçtiğimiz mart ayında kanser teşhisi aldığını ve önleyici kemoterapi göreceğini açıklayan 42 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton'ın durumu, geçmişte onunla hiç ilgilenmeyenlerin bile merak konusu oldu.

Hemen hemen her gün Kate ile ilgili bir iddia ortalarda dolaşıyor. Son olarak 15 Haziran'daki Trooping the Colour etkinliğine katılıp katılmayacağı tartışıldı Kate'in.

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Şimdi de onunla ilgili "içeriden" bir kaynak, Kate'in iyileştikten sonra bile kraliyet ailesindeki rolünün eskisi gibi olmayabileceğini ileri sürdü.

Us Weekly'ye konuşan bu kaynağın iddiasına göre Kate, gördüğü tedavinin ardından iyileştikten sonra bile milyonlarca kişi onu eskiden olduğu gibi göremeyebilir.

Haberin Devamı

Özetlemek gerekirse Kate'in tedavi sürecinin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!





'ESKİ ROLÜNE ASLA DÖNMEYEBİLİR'

Söz konusu kaynak, "Kate, insanların onu daha önce gördüğü role bir daha asla geri dönemeyebilir" diyerek durumu özetledi.

Bu arada Galler Prensesi'nin şu andaki sağlık durumuyla ilgili farklı iddialar da ortada dolaşıyor. İleri sürülen bazı iddialara göre Kate, sanıldığından çok daha hasta.

Kensington Sarayı'nın onun durumuyla ilgili sessiz kalması da Prenses'e dair endişeleri artırıyor.





KENDİ AİLESİNİN BAKTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz ay Kate Middleton'ın Kensington Sarayı'ndaki ya da Windsor'daki konutlarında bile olmadığı iddiası ortada dolaşıyordu. Buna göre Kate'e kendi ailesi, yani Middletonlar bakıyordu.

Ama diğer yandan Kate'in sağlık durumuyla ilgili daha umut verici iddialar da dolaşıyor. Buna göre Kate iyileşme sürecinde, işler de diğer iddiaların tam tersine gayet iyi gidiyor.

Haberin Devamı

Artık çocukları George, Charlotte ve Louis ile kendisi ilgileniyor. Kendini yeterince güçlü hissettiğinde de onların günlük hayatına katılıyor.

Hatta ailesiyle birlikte bir pazarda göründüğü, zaman zaman tek başına bile yürüyüşe çıktığı ileri sürüldü.

Ama bunlar sadece sözden ibaret olduğu, kanıtlayacak hiçbir görüntü olmadığı için kimseye inandırıcı gelmedi.

BU YIL KATE YOK... BELKİ GELECEK YIL DA YOK

Bütün bunlar konuşuladursun, her iki farklı iddiayı öne sürenlerin de öngörüsü Galler Prensesi Kate Middleton'ın daha uzun süre eskisi gibi halkın karşısına çıkmayacağı ve görevlerine dönmeyeceği.

Haberin Devamı

Bu konuda da iki farklı görüş var. İyimser olana bakalım önce.

Bu görüşe göre Kate, önümüzdeki sonbaharda eskisi kadar aktif olmasa da görevine dönebilir. Daha temkinli görüşe göre Kate Middleton, önümüzdeki yılın ortalarına kadar ortalarda görünmeyecek. Hatta belki gelecek yılın sonlarına kadar Kate görevlerinin başına dönmeyecek.

Tamamen iyileştiğine doktorları tarafından onay verildikten sonra ancak kamuoyu karşısına çıkabilecek.